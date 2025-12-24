Ο πρώην Πρίγκιπας Άντριου ζήτησε από την Γκίσλεϊν Μάξγουελ τη «μεσάζοντα» του Τζέφρι Επστάιν, να κανονίσει συναντήσεις με «ακατάλληλους φίλους», ενώ εκείνη αναζητούσε «φιλικές, διακριτικές και διασκεδαστικές» κοπέλες εκ μέρους του, όπως φαίνεται να δείχνουν τα τελευταία έγγραφα από τα αρχεία του Επστάιν.

Η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής δημοσίευση αρχείων που αφορούν τον χρηματοδότη και καταδικασμένο παιδόφιλο – η οποία επίσης εγείρει νέα ερωτήματα για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ – περιλαμβάνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το όνομα «Α» που ανταλλάσσει λεπτομερή μηνύματα με τη Μάξγουελ και τα οποία φαίνεται να ταυτοποιούν τον συντάκτη ως τον Άντριου.

Τι δείχνουν τα αρχεία

Τα email από το 2001 και το 2002 φαίνεται να παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες για τη σχέση μεταξύ του πρώην πρίγκιπα και του Επστάιν, η οποία βρίσκεται υπό εξέταση από τότε που ήρθε στο φως το 2011.

Τα αρχεία δείχνουν επίσης ότι το FBI προσπάθησε να ανακρίνει τον πρώην Πρίγκιπα Άντριου σχετικά με τις σχέσεις του με έναν δεύτερο εκατομμυριούχο σεξουαλικό εγκληματία, τον Πίτερ Νίγκαρντ.

Τον Οκτώβριο, ο Μάουντμπατεν Ουίνδσορ δήλωσε σχετικά με τους ισχυρισμούς για τις σχέσεις του με τον Επστάιν: «Αρνούμαι κατηγορηματικά τις κατηγορίες εναντίον μου». Δεν απάντησε αμέσως στα αιτήματα για σχόλια σχετικά με τα νέα αρχεία.

Άλλες σημαντικές αποκαλύψεις στην ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ περιλαμβάνουν:

Ηλεκτρονικά μηνύματα που καταγράφουν ότι η βρετανική αστυνομία Metropolitan επικοινώνησε με το FBI τον περασμένο μήνα για να ρωτήσει αν υπήρχαν εν εξελίξει έρευνες σχετικά με τη σχέση του διασυρμένου πρώην πρίγκιπα με τον Επστάιν.

Ηλεκτρονικά μηνύματα που δείχνουν ότι Αμερικανοί δικηγόροι ισχυρίζονται «διάφορες ανακρίβειες» σε μια δήλωση που δόθηκε εκ μέρους του Andrew κατά τη διάρκεια της έρευνας τους για τον Επστάιν.

Πολλαπλές αναφορές στον Ντόναλντ Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της ισχυρισμού ενός ανώτερου αμερικανικού εισαγγελέα ότι ο Τραμπ βρισκόταν σε πτήση τη δεκαετία του 1990 με τον Επστάιν και μια 20χρονη γυναίκα. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η γυναίκα ήταν θύμα οποιουδήποτε εγκλήματος, και ο Τραμπ έχει αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Αρχεία με διαγραφές που διαπιστώθηκε ότι μπορούσαν να αφαιρεθούν με τεχνικές Photoshop ή απλά με την επισήμανση κειμένου για επικόλληση σε αρχείο επεξεργασίας κειμένου.

Τα email που καίνε τον πρώην Πρίγκιπα Άντριου

Ο Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ έχει κρατήσει μια αρκετά απομονωμένη στάση από τον Οκτώβριο, όταν έγινε γνωστό ότι θα του αφαιρεθούν οι βασιλικοί τίτλοι και θα πρέπει να εγκαταλείψει την κατοικία του στο Royal Lodge στο Γουίντσορ.

Από το 2011, όταν δέχτηκε την υποβάθμιση του ρόλου του ως εμπορικού απεσταλμένου, λίγους μήνες μετά τις σφοδρές επικρίσεις για τις σχέσεις του με τον δισεκατομμυριούχο, τον κατατρέχουν οι κατηγορίες για τη σχέση του με τον Επστάιν. Αυτό συνέβη μετά την εμφάνιση μιας φωτογραφίας χωρίς ημερομηνία, στην οποία τον δείχνει να αγκαλιάζει τη Virginia Giuffre, τότε 17 ετών, με τη Μάξγουελ να χαμογελάει από το πλάι.

Μεταξύ των τελευταίων αρχείων του Επστάιν βρίσκονται ανταλλαγές email από το 2001 και το 2002 μεταξύ της Μάξγουελ , η οποία εκτίει σήμερα ποινή φυλάκισης 20 ετών για εγκλήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, και ενός αλληλογράφου που εμφανίζεται ως «The Invisible Man» (Ο Αόρατος Άνθρωπος) στη σειρά email, υπογράφει ως «A» και λέει ότι γράφει από το Balmoral, την βασιλική κατοικία στα Highlands της Σκωτίας.

«Μου βρήκες κάποιους νέους ακατάλληλους φίλους;», γράφει ο Α σε ένα email προς τη Μάξγουελ στις 16 Αυγούστου 2001.

Η Μάξγουελ απάντησε μια μέρα αργότερα, λέγοντας: «Λυπάμαι που σε απογοητεύω. Ωστόσο, πρέπει να πω την αλήθεια. Μπόρεσα να βρω μόνο κατάλληλους φίλους».

Στην ίδια ανταλλαγή email, ο Α αναφέρει ότι θα αποχωρήσει από το «RN» εκείνη τη χρονιά – μια προφανής αναφορά στην αποχώρηση του Άντριου από το Βασιλικό Ναυτικό. Αναφέρονται επίσης στον θάνατο, τον Αύγουστο του 2001, του υπηρέτη που τον εξυπηρετούσε από παιδί.

Οι διάλογοι στα μηνύματα

Αργότερα, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2002, υπάρχει μια ανταλλαγή μηνυμάτων στην οποία ο Μάξγουελ προωθεί αλληλογραφία με έναν τρίτο, τον Juan Estaban Ganoza, σχετικά με τις προετοιμασίες για ένα ταξίδι στο Περού που περιλαμβάνει τη διοργάνωση συναντήσεων με «κορίτσια». Το προωθημένο μήνυμα λέει: «Μόλις έδωσα στον Andrew τον αριθμό τηλεφώνου σου». Ο A απαντά: «Θα τον καλέσω σήμερα, αν μπορέσω».

«Σχετικά με τα κορίτσια… πόσων ετών είναι;» ρωτά ο Ganoza. Στην απάντησή του, ο A λέει: «Είμαι συγκλονισμένος από την καλοσύνη και τη γενναιοδωρία των προσφορών που μου γίνονται».

Προσθέτει: «Όσον αφορά τα κορίτσια, το αφήνω εξ ολοκλήρου σε εσένα και τον Juan Estoban!»

Το προωθημένο μήνυμα της Μάξγουελ ζητούσε επίσης βοήθεια για την οργάνωση «περιηγήσεων με τα πόδια» με «έξυπνα, όμορφα και διασκεδαστικά» κορίτσια από «καλές οικογένειες» για να κάνει τον Άντριου «πολύ ευτυχισμένο». Πρόσθεσε: «Ξέρω ότι μπορώ να βασιστώ σε εσάς για να του προσφέρετε μια υπέροχη εμπειρία και ότι θα του συστήσετε μόνο φίλους που μπορείτε να εμπιστευτείτε και να βασιστείτε ότι θα είναι φιλικοί, διακριτικοί και διασκεδαστικοί».

Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν λίγο μετά δείχνουν τον Mountbatten-Windsor σε επίσημη επίσκεψη στο Περού.