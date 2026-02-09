Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας εμφανίζονται «βαθιά ανήσυχοι» μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με πηγές από το Παλάτι του Κένσινγκτον. Αυτή είναι η πρώτη φορά που το ζευγάρι τοποθετείται δημόσια αναφορικά με το ζήτημα, έπειτα από τη δημοσιοποίηση νέων στοιχείων για τις σχέσεις του Άντριου Μάουντμπάτεν- Ουίνδσορ με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος του Παλατιού, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ δηλώνουν «βαθιά ανήσυχοι» για τις εξελίξεις και τονίζουν ότι η προσοχή και η σκέψη τους παραμένουν σταθερά στραμμένες προς τα θύματα. Η παρέμβαση αυτή που σε γενικές γραμμές θεωρείται σπάνια, αλλά κατά τα φαινόμενα είναι επιβεβλημένη, έρχεται καθώς η πίεση που έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις στην βασιλική οικογένεια, είναι τέτοια που πυροδοτεί ταχύτατες εξελίξεις.

Κινήσεις πανικού από την βασιλική οικογένεια

Σε αυτό το πλαίσιο, την προηγούμενη εβδομάδα έγινε γνωστό ότι ο Άντριου αποχώρησε αιφνιδίως από την κατοικία του στο Ουίνδσορ, νωρίτερα από το αρχικά προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι θα εγκατέλειπε το Royal Lodge στις αρχές του 2026, όμως η απομάκρυνση του φαίνεται να επισπεύστηκε, με τον ίδιο να διαμένει πλέον στο Σάντρινγκχαμ, σε κτήμα που ανήκει στον βασιλιά Κάρολο.

Ο Άντριου διατηρούσε πολυετή προσωπική σχέση με τον Έπσταϊν και συνέχισε να έχει επαφές μαζί του ακόμη και μετά την καταδίκη του το 2008 για σεξουαλικό αδίκημα εις βάρος ανηλίκου. Παρότι στο παρελθόν έχει δηλώσει μετανιωμένος για αυτή τη σχέση, επιμένει ότι δεν έχει εμπλακεί σε καμία παράνομη δραστηριότητα.

Θα κληθεί να καταθέσει στις ΗΠΑ ο Άντριου;

Οι πρόσφατες αποκαλύψεις στις ΗΠΑ έχουν εντείνει τις εκκλήσεις προς τον Άντριου να συνεργαστεί με τις αμερικανικές αρχές και να καταθέσει στο πλαίσιο σχετικής έρευνας. Ανάμεσα στα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα περιλαμβάνονται και φωτογραφίες που φέρονται να τον απεικονίζουν σε ιδιαίτερα επιβαρυντικές στιγμές με γυναίκα.

Παράλληλα, τα νέα στοιχεία φαίνεται να ενισχύουν την αυθεντικότητα της πολυσυζητημένης φωτογραφίας στην οποία ο Άντριου εμφανίζεται με το χέρι γύρω από τη Βιρτζίνια Τζιούφρι, η οποία τον έχει κατηγορήσει ότι εξαναγκάστηκε να συνευρεθεί μαζί του όταν ήταν ανήλικη. Ο ίδιος έχει κατά καιρούς αμφισβητήσει τη γνησιότητα της εικόνας, ισχυριζόμενος ότι δεν γνώριζε τη γυναίκα και ότι η φωτογραφία ενδέχεται να έχει υποστεί αλλοίωση.

Ωστόσο, μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του 2015, που αποδίδεται στη Γκισλέιν Μάξγουελ —στενή συνεργάτιδα του Έπσταϊν και επίσης παρούσα στη φωτογραφία— αναφέρει ότι το 2001, κατά τη διάρκεια παραμονής της στο Λονδίνο, η καταγγέλλουσα γνώρισε διάφορα άτομα από τον κύκλο της, μεταξύ αυτών και τον πρίγκιπα Άντριου, και ότι η φωτογραφία τραβήχτηκε κατόπιν δικής της επιθυμίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Άντριου κατέληξε το 2022 σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τη Βιρτζίνια Τζιούφρι, χωρίς να αναγνωρίσει ευθύνη ή να προβεί σε επίσημη συγγνώμη.