«Δεν θα ήταν σωστό εκ μέρους μου να προβώ σε περαιτέρω σχόλια επί του θέματος. Εν τω μεταξύ, η οικογένειά μου κι εγώ θα συνεχίσουμε το καθήκον και την προσφορά μας προς όλους εσάς» ήταν η πρώτη δήλωση του βασιλιά Καρόλου για τη σύλληψη του μικρότερου αδερφού του, Άντριου.

Σε ανακοίνωσή του, ο βασιλιάς ανέφερε:

«Πληροφορήθηκα με τη βαθύτερη ανησυχία τα νέα σχετικά με τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ και τις υποψίες περί ανάρμοστης συμπεριφοράς κατά την άσκηση δημόσιου αξιώματος. Αυτό που ακολουθεί τώρα είναι η πλήρης, δίκαιη και ορθή διαδικασία με την οποία το ζήτημα θα διερευνηθεί με τον κατάλληλο τρόπο και από τις αρμόδιες αρχές. Σε αυτό, όπως έχω δηλώσει και στο παρελθόν, έχουν την πλήρη και ολόψυχη στήριξη και συνεργασία μας.

Θέλω να το καταστήσω απολύτως σαφές: ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του.

Καθώς η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν θα ήταν σωστό να προβώ σε περαιτέρω σχόλια επί του θέματος. Εν τω μεταξύ, η οικογένειά μου και εγώ θα συνεχίσουμε το καθήκον και την υπηρεσία μας προς όλους εσάς.»

Η σύλληψη του πρίγκιπα Άντριου

Νωρίτερα σήμερα, η βρετανική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Αντριου, αδελφού του Βασιλιά Καρόλου, προκαλώντας έντονη κινητικότητα στα μέσα ενημέρωσης της Μεγάλης Βρετανίας.

Όπως ανέφερε η Daily Telegraph, οι αρχές έφτασαν την Πέμπτη στο σπίτι του Αντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ, στην ανατολική Αγγλία. Η άφιξη των αστυνομικών καταγράφηκε στο κτήμα Σάντρινγκχαμ, όπου εθεάθησαν έξι περιπολικά χωρίς διακριτικά και περίπου οκτώ αστυνομικοί με πολιτική ενδυμασία.

Ο Άντριου, που σήμερα έχει γενέθλια και κλείνει τα 66, κρατείται υπό διερεύνηση για πιθανή κατάχρηση δημόσιου αξιώματος, ενώ η υπόθεση Έπστιν συνεχίζει να προκαλεί σοκ στη βασιλική οικογένεια.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Στο πλαίσιο της έρευνας, σήμερα (19/2) προχωρήσαμε στη σύλληψη ενός άνδρα, ηλικίας 60 ετών περίπου, από το Norfolk, υπό υποψία παραβίασης δημοσίων καθηκόντων, ενώ πραγματοποιούνται έρευνες σε οικίες σε Berkshire και Norfolk.

Ο άνδρας παραμένει αυτή τη στιγμή υπό κράτηση από την αστυνομία.

Δεν θα ανακοινωθεί το όνομα του συλληφθέντα, σύμφωνα με τις εθνικές οδηγίες. Παρακαλείστε επίσης να έχετε υπόψη ότι η υπόθεση είναι ενεργή, επομένως απαιτείται προσοχή σε οποιαδήποτε δημοσίευση ώστε να αποφευχθεί παραβίαση του νόμου περί δικαστηρίου».

Ο Αναπληρωτής Αρχηγός της Αστυνομίας, Oliver Wright, δήλωσε: «Μετά από ενδελεχή αξιολόγηση, ανοίξαμε επίσημη έρευνα για αυτή την καταγγελία παραβίασης δημοσίων καθηκόντων.

Είναι σημαντικό να προστατεύσουμε την ακεραιότητα και την αντικειμενικότητα της έρευνάς μας, συνεργαζόμενοι με τους εταίρους μας για τη διερεύνηση της φερόμενης παράβασης. Κατανοούμε το έντονο δημόσιο ενδιαφέρον για την υπόθεση και θα παρέχουμε ενημερώσεις στην κατάλληλη στιγμή».