Αλλάζουν όλα στα ενοίκια από την 1η Απριλίου 2026, καθώς, σύμφωνα με διάταξη του νόμου 5264/2024, η πληρωμή ενοικίου μέσω τραπεζικού λογαριασμού, καθίσταται υποχρεωτική. Με τη ρύθμιση αυτή, τροποποιείται η ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του νόμου 5222/2025, που προβλέπουν την ηλεκτρονική εξόφληση των μισθωμάτων.

Η αποκλειστική χρήση τραπεζικού λογαριασμού επιτρέπει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να διασταυρώνει αυτόματα τα δηλωμένα μισθώματα με τις τραπεζικές κινήσεις, περιορίζοντας το περιθώριο για αδήλωτα ποσά και συμφωνίες πληρωμής «χέρι με χέρι».

Οι αλλαγές στα ενοίκια

Σημαντικό σημείο της νέας διαδικασίας είναι ότι ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει:

να είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη

να έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Δε θα αναγνωρίζεται πλέον πληρωμή σε λογαριασμό τρίτου (συγγενή, πληρεξούσιου, δικηγόρου ή εταιρείας διαχείρισης), καθώς δε διασφαλίζεται η ταυτοποίηση του πραγματικού δικαιούχου.

Σε κοινό λογαριασμό, συνιστάται ο ιδιοκτήτης να εμφανίζεται πρώτος στους συνδικαιούχους.

Από εκεί και πέρα, σε περιπτώσεις πολλών συνεκμισθωτών, κάθε ιδιοκτήτης θα δηλώνει το δικό του IBAN, ώστε να κατατίθεται το αναλογούν ποσό.

Η μη τήρηση της ηλεκτρονικής πληρωμής συνεπάγεται σοβαρές οικονομικές απώλειες:

Οι ιδιοκτήτες χάνουν την έκπτωση 5% στο εισόδημα από ενοίκια

Οι ενοικιαστές αποκλείονται από το στεγαστικό επίδομα και το νέο ετήσιο βοήθημα ενοικίου έως 800 ευρώ.

Η ηλεκτρονική πληρωμή καθίσταται πλέον προϋπόθεση για κάθε φορολογική έκπτωση ή κρατική ενίσχυση που σχετίζεται με τη στέγη.

Για τις επιχειρήσεις, το μέτρο δεν είναι νέο, αλλά η εφαρμογή του ενισχύεται. Από το 2026, όσες καταβάλλουν επαγγελματικό ενοίκιο, χωρίς τραπεζική πληρωμή, δε θα μπορούν να το εμφανίζουν να εκπίπτει ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδά τους.

Για παράδειγμα, επιχείρηση που πληρώνει 700 ευρώ ενοίκιο μηνιαίως, αν δεν το κάνει μέσω τράπεζας, χάνει 8.400 ευρώ εκπιπτόμενων εξόδων από τα ακαθάριστα έσοδά της και αυτομάτως αυξάνει τη φορολογική της επιβάρυνση.

Πηγή: OT.gr