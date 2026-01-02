Μεγάλη θα είναι και φέτος η φορολογική επιβάρυνση για εκατομμύρια φορολογουμένων, οι οποίοι θα κληθούν να δώσουν τον… οβολόν τους στο κράτος και μάλιστα με το παραπάνω. Η ακρίβεια συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς και το βέβαιο είναι πως οι φορολογούμενοι έχουν μπροστά τους ένα 12μηνο, κατά το οποίο θα πληρώνουν φόρους. Άλλωστε, πρόσφατα ο ΟΟΣΑ έδωσε το «χρυσό» μετάλλιο στην Ελλάδα καθώς βρίσκεται στις πρώτες θέσεις με την υψηλότερη έμμεση φορολογία.

ΦΠΑ και Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης (καύσιμα, καπνός και αλκοόλ) αποτελούν τις βασικές πηγές της ακρίβειας, πλήττοντας τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και κυρίως τα φτωχά νοικοκυριά ενώ δημιουργούν ανισότητες στην κατανομή των φορολογικών βαρών.

Την ίδια ώρα, αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα φορολογική κλίμακα αναμένεται να ενισχύσει τις ανισότητες στην Ελλάδα.

Όπως προκύπτει, κάποιος που βρίσκεται στο εισοδηματικό κλιμάκιο 15.000-16.000 ευρώ και δεν έχει παιδί θα λάβει μια ελάφρυνση της τάξης των 120 ευρώ. Παράλληλα, κάποιος που βρίσκεται στο κλιμάκιο 45.000-46.000 ευρώ «βλέπει» μια ελάφρυνση της τάξης των 900 ευρώ, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα. Ούτε λίγο ούτε πολύ η συγκεκριμένη ελάφρυνση είναι της τάξης του 1 προς 7,5 όταν η σχέση των μισθών είναι 1 προς 3. Ως εκ τούτου είναι σαφής η κατεύθυνση και η στόχευση της κυβέρνησης της ΝΔ.

Σε άλλο παράδειγμα, κάποιος που έχει ετήσιο εισόδημα 10.000-11.000 ευρώ και 2 παιδιά, η ελάφρυνσή του θα είναι 0 (μηδέν), όπως και αν έχει 3 ή 4 παιδιά! Μήπως δεν υπάρχει ανάγκη για ελαφρύνσεις σε όσους βρίσκονται σε αυτήν την κλίμακα και έχουν 2 παιδιά; Την ίδια στιγμή, κάποιος που βρίσκεται στην κλίμακα 50.000-51.000 ευρώ και 2 παιδιά θα διαπιστώσει μια ελάφρυνση της τάξης των 1.950 ευρώ. Εάν έχει 3, η μείωση φόρου φτάνει τα 2.850 ευρώ και εάν έχει 4, τότε ελαφρύνεται κατά 4.850 ευρώ!

Επιπλέον, στην κατηγορία εισοδήματος 15.000-16.000 ευρώ η ελάφρυνση για (0,1,2,3,4 τέκνα) είναι αντίστοιχα (100, 200, 300, 650 και 480 ευρώ), ενώ στην εισοδηματική κατηγορία άνω των 60.000 ευρώ είναι (1.600, 2.000, 2.400, 3.300 και 5.300 ευρώ). Το συγκεκριμένο παράδειγμα δείχνει πως η ελάφρυνση είναι υπερπολλαπλάσια για πολύ μεγαλύτερα εισοδήματα.

Ο φόρος εισοδήματος

Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 26.757 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 690 εκατ. ευρώ ή 2,6% έναντι του 2025.

Ειδικότερα:

ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπεται να διαμορφωθεί στο ποσό των 15.815 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 75 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης του 2025, ως απόρροια των νέων παρεμβάσεων και κυρίως της αναμόρφωσης της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος, με εκτιμώμενη απώλεια εσόδων ύψους 1.218 δισ. ευρώ και παρά την προβλεπόμενη αύξηση των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας, των συντάξεων και της αναμενόμενης νέας αύξησης του κατώτατου μισθού και

ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 8.576 δις ευρώ, αυξημένος κατά 788 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, λόγω των εκτιμώμενων αυξημένων αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων κατά το τρέχον φορολογικό έτος, τα οποία θα δηλωθούν το έτος 2026.

Τα ποσά ανά μήνα

Με βάση τον προϋπολογισμό του 2026, περί τα 6,123 δισ. ευρώ θα πληρώνουν κάθε μήνα οι φορολογούμενοι στην Ελλάδα το 2026, σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στον προϋπολογισμό του 2026.

Όπως δείχνουν οι προβλέψεις, τα έσοδα από φόρους θα ανέλθουν 73,477 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2.498 δισ. ευρώ ή 3,5% έναντι του 2025.

Ο λογαριασμός για τους φορολογούμενους θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους καθώς οι εισπράξεις του δημοσίου από φόρους αναμένεται να ανέλθουν στα 40.668 δισ. ευρώ από 32,799 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο.

Ο «βραχνάς» του ΦΠΑ

Για την επίτευξη των στόχων στο μέτωπο των φορολογικών εσόδων το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναμένει πολλά στις εισπράξεις από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.

Ειδικότερα, το επόμενο έτος, τα έσοδα από ΦΠΑ αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό στο ποσό των 29.229 δισ. Ευρώ, αυξημένα κατά 1,603 δισ. Ευρώ έναντι του 2025 τα έσοδα από τους ΕΦΚ προβλέπονται στο ποσό των 7.460 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 53 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης του 2025.

Τα έσοδα από τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 2,328 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 83 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.

Οι φόροι ανά μήνα

Με βάση τους στόχους του προϋπολογισμού, οι φορο-εισπράξεις το 2026 θα πρέπει να κινηθούν ανά μήνα, ως εξής:

Ιανουάριος 6,136 δισ. ευρώ

Φεβρουάριος 5,724 δισ.ευρώ

Μάρτιος 5,014 δισ. ευρώ

Απρίλιος 5,466 δισ. ευρώ

Μάιος 5,078 δισ. ευρώ

Ιούνιος 5,381 δισ. ευρώ

Ιούλιος 8,564 δισ. ευρώ

Αύγουστος 6,324 δισ. ευρώ

Σεπτέμβριος 6,412 δισ. ευρώ

Οκτώβριος 6,679 δισ. ευρώ

Νοέμβριος 5,728 δισ. ευρώ

Δεκέμβριος 6,961 δισ. ευρώ

Ο πιο δύσκολος μήνας για τους φορολογούμενους δείχνει να είναι ο Ιούλιος, καθώς τότε θα πρέπει να καταβάλλουν στην εφορία το ποσό των 8,564 δισ. ευρώ καθώς θα τρέξει και η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων ενώ ο…καλύτερος μήνα είναι ο Μάρτιος με τις πληρωμές να διαμορφώνονται σε 5,014 δισ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις του 2025 ολοκληρώνονται στις 28 Φεβρουαρίου με την πληρωμή της τελευταίας δόσης του ΕΝΦΙΑ και του φόρου εισοδήματος ενώ τον Μάρτιο θα πρέπει να καταβληθεί η πρώτη από τις 12 δόσεις του νέου ΕΝΦΙΑ.

Τι αλλάζει στη φορολόγηση ενοικίων

Λογική ελάφρυνσης των υψηλότερων εισοδημάτων έχει η κυβέρνηση και στα ενοίκια. Επί της ουσίας, τα μέτρα που ισχύουν από φέτος δείχνουν ότι θα ελαφρυνθούν πολλοί περισσότερο οι μεγαλοιδιοκτήτες και αυτοί που έχουν λαμβάνειν όσο το δυνατόν περισσότερα ενοίκια από ακίνητα.

ΕΝΦΙΑ

Στη φορολογία ακινήτων, εισήχθη μια σημαντική διαφοροποίηση υπέρ της περιφέρειας. Ο ΕΝΦΙΑ για κύρια κατοικία σε χωριά έως 1.500 κατοίκους οδηγείται σε σταδιακή απαλλαγή, εφόσον η αντικειμενική αξία της κατοικίας δεν ξεπερνά τις 400.000 ευρώ.

Στα νησιά έρχεται μείωση ΦΠΑ κατά 30% σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων.

Πηγή: ot.gr