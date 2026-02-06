Οι συνεχείς ανατιμήσεις του καφέ και του κακάο ως χρηματιστηριακά εμπορεύματα – κι ως τελικά προϊόντα – μπορεί να ταλαιπώρησαν τους καταναλωτές στα προηγούμενα χρόνια, είτε λόγω περιορισμένης παραγωγής, είτε λόγω χρηματιστηριακών παιγνίων, αλλά φέτος είναι η χρονιά της αποκλιμάκωσης των τιμών τους.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν πηγές της αγοράς. Ομως οι καταναλωτές δεν θα δουν στο ράφι την μείωση των τιμών των τελικών προϊόντων! Κατά … παράδοση οι τιμοκατάλογοι των εταιρειών θα παραμείνουν αμετάβλητοι, αλλά οι εταιρείες θα προσπαθήσουν να βελτιώσουν τα μερίδια τους και να αυξήσουν τους όγκους των πωλήσεων με … «πυκνούς βομβαρδισμούς» προσφορών. Οπως υποστηρίζουν πηγές της αγοράς δύσκολα μεταβάλλεται ένας τιμοκατάλογος, άρα δεν έχουν λόγο να τον … «πειράξουν»!

Οι προβλέψεις για καφέ και σοκολάτα

Αναλυτικότερα σύμφωνα με πηγές της αγοράς οι προβλέψεις του 2026 σχετικά με την εξέλιξη της παραγωγής του καφέ είναι εξαιρετικά αισιόδοξες. Το Βιετνάμ που είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός robusta στη διεθνή αγορά, έχει πολύ μεγάλη παραγωγή κι όπως λένε η παραγωγή της Βραζιλίας φέτος αναμένεται εξαιρετική – η Βραζιλία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός της ποικιλίας arabica. Ως εκ τούτου προβλέπουν πως οι τιμές θα αρχίσουν να αποκλιμακώνονται.

Οχι όμως από τώρα – από τον Σεπτέμβριο και μετά. Ακόμη είναι νωρίς. Και κατά τις ίδιες προβλέψεις οι μειώσεις των τιμών πρόκειται να περάσουν στην κατανάλωση μέσω των προσφορών κι όχι της αλλαγής των τιμοκαταλόγων! Σε αντίστοιχο … «mood» βρίσκεται και η διεθνή αγορά του κακάο. Του οποίου, ήδη, η χρηματιστηριακή τιμή έχει πέσει στο ένα τρίτο από αυτή που ήταν πριν από μερικούς μήνες.

Το κακάο και το κόστος παραγωγής

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μιαςσειρά προϊόντων που χρησιμοποιούν το κακάο ως πρώτη ή βοηθητική ύλη, το κόστος παραγωγής θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται – πχ ο κλάδος της σοκολατοβιομηχανίας ή της μπισκοτοποιίας και γενικότερα ο κλάδος των ζαχαρωδών προϊόντων και της ζαχαροπλαστικής.

Δεν είναι σαφές πότε θα αρχίσει να περνάει στην κατανάλωση η μείωση της πρώτης ύλης, δεδομένου ότι πολλές εταιρείες την έχουν αγοράσει με προθεσμιακά συμβόλαια – δηλαδή σε υψηλές τιμές και πρέπει να τελειώσουν τα αποθέματα.

Πάντως την μεγαλύτερη πίεση υπέστησαν το προηγούμενο διάστημα των υψηλών τιμών της πρώτης ύλης, οι σοκολατοβιομηχανίες. Το κόστος παραγωγής αυξήθηκε εντυπωσιακά κι οι ίδιες δεν μπορούσαν να περάσουν στην κατανάλωση ολόκληρη την αύξηση γιατί θα κινδύνευε το μερίδιο αγοράς τους – έτσι την απορρόφησαν εις βάρος των τελικών τους αποτελεσμάτων.

Πηγή: ot.gr