Συνεχείς ανατιμήσεις σε διεθνές επίπεδο παρουσιάζουν οι τιμές του καφέ, φτάνοντας κοντά σε υψηλό 50 ετών, με τις προβλέψεις να βλέπουν συνέχεια στο φαινόμενο.

Οι κύριες αιτίες είναι οι διεθνείς τιμές των ποικιλιών Arabica και Robusta, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και ο υψηλός ΦΠΑ στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται πως η Ελληνική Ένωση Καφέ απέστειλε -πριν τη ΔΕΘ- επιστολή προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι ο φόρος αυτός «έχει επιβαρύνει σημαντικά τις επιχειρήσεις του κλάδου και κατ’ επέκταση τους καταναλωτές, σε μια περίοδο που η παρατεταμένη πληθωριστική κρίση στα τρόφιμα πλήττει τα νοικοκυριά. Η επιβάρυνση αυτή επηρεάζει αρνητικά τον δείκτη τιμών καταναλωτή και εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις». Μάλιστα, η Ένωση ζήτησε από τον ίδιο «να προχωρήσει στην κατάργηση ή τη σημαντική μείωση του ΕΦΚ στον καφέ, και να συμπεριλάβει το μέτρο αυτό στις ανακοινώσεις της ΔΕΘ», κάτι που δε συνέβη.

Έρχονται νέες αυξήσεις;

Ως αποτέλεσμα, ο καφές γίνεται όλο και περισσότερο είδος πολυτελείας, οδηγώντας τους καταναλωτές να μειώνουν την κατανάλωσή τους ή να στρέφονται σε εναλλακτικές όπως ο καφές από το σούπερ μάρκετ.

Ακριβότερα πωλείται τον τελευταίο χρόνο και ο καφές τόσο στα ράφια των σούπερ μάρκετ όσο και στα καταστήματα εστίασης, με παράγοντες της αγοράς να προβλέπουν και νέες αυξήσεις μέχρι το τέλος του χρόνου.

Η τιμή του καφέ στην Ελλάδα παρουσίασε άνοδο της τάξης του 18,5% από τον Αύγουστο του 2024 μέχρι το Αύγουστο του 2025. Το παραπάνω προκαλεί ακόμη ένα πλήγμα για τα νοικοκυριά στην Ελλάδα, τα οποία έχουν να αντιμετωπίσουν απαντωτά κύματα ακρίβειας, χωρίς να ενισχύονται ουσιαστικά από κυβερνητικές παρεμβάσεις.

Πού αποδίδεται η εκτίναξη της τιμής

Αξίζει να σημειωθεί πως η εκτίναξη στην τιμή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στους δασμούς που έχει επιβάλει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας καφέ παγκοσμίως και εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από το εξωτερικό για την κάλυψη των αναγκών της, αφού το 99% του καφέ που καταναλώνεται στις ΗΠΑ είναι εισαγόμενο, σύμφωνα με την Εθνική Ένωση Καφέ.

Η Βραζιλία, κορυφαίος προμηθευτής καφέ για τις ΗΠΑ, βρίσκεται στο επίκεντρο. Οι εισαγωγές της επιβαρύνονται με δασμούς 50%, έναν από τους υψηλότερους που εφαρμόζει η Ουάσιγκτον σε ξένα προϊόντα. Το υψηλότερο ποσοστό των δασμών που έχουν επιβληθεί στη Βραζιλία οφείλεται και στα αντίποινα του Τραμπ για τη δίκη και την πρόσφατη καταδίκη του πρώην Προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρου, στενού συμμάχου του. Σύμφωνα με την επικεφαλής οικονομολόγο της KPMG, Νταϊάν Σουόνκ, οι τιμές «θα ξεπεράσουν εύκολα το ιστορικό ρεκόρ καθώς οι επιπτώσεις των δασμών μόλις τώρα αρχίζουν να αποτυπώνονται στα ράφια».

Επιπλέον, δασμοί επιβλήθηκαν και σε άλλες μεγάλες παραγωγούς χώρες: η Κολομβία (δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας καφέ με βάση το καθαρό βάρος) αντιμετωπίζει δασμούς 10%, ενώ το Βιετνάμ (τρίτος μεγαλύτερος προμηθευτής) με 20%.

