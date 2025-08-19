Άνοδο σημείωσαν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του καφέ Arabica στη Νέα Υόρκη φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών, εν μέσω ανησυχιών ότι οι πολλαπλές περίοδοι κρύου καιρού και ελαφρού παγετού θα μπορούσαν να περιορίσουν την παραγωγή στην κορυφαία παραγωγό χώρα του κόσμου, τη Βραζιλία.

Υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία ότι η φετινή σοδειά καφέ στη Βραζιλία θα είναι χαμηλότερη από την αναμενόμενη λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, δήλωσε ο Michael McDougall, αναλυτής στην McDougall Global View. «Δεν είναι μόνο η τρέχουσα σοδειά που προκαλεί ανησυχία, αλλά και η σοδειά του 2026 θα μπορούσε να είναι περιορισμένη, καθώς και οι περιόδους κρύου καιρού ήδη προκαλούν πρόωρη ανθοφορία λόγω στρες».

Δεν είναι μόνο η τρέχουσα σοδειά που προκαλεί ανησυχία, αλλά και η σοδειά του 2026 θα μπορούσε να είναι περιορισμένη, όπως εκτιμούν ειδικοί

Το πιο ενεργό συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης σημείωσε άνοδο έως και 2,6% την Τρίτη. Οι τιμές αυξήθηκαν για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση, οδεύοντας προς το μεγαλύτερο σερί ανόδου από τον Απρίλιο.

Η άνοδος των τελευταίων ημερών οφείλεται στις βραδύτερες από τις αναμενόμενες εξαγωγές από τη Βραζιλία, με αναφορές για παγετό το περασμένο Σαββατοκύριακο στις κύριες περιοχές καλλιέργειας καφέ, Sul de Minas και Cerrado, να προκαλούν επίσης κάποιες βραχυπρόθεσμες πωλήσεις, δήλωσε ο Harry Howard, μεσίτης στον κλάδο των soft commodities (γεωργικά προϊόντα όπως καφές, κακάο, ζάχαρη, καλαμπόκι, σιτάρι και σόγια) της Sucden Financial Ltd.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι το ράλι «μπορεί να εξαντλείται», καθώς οι όγκοι συναλλαγών έχουν μειωθεί απότομα την τελευταία εβδομάδα.

Η συνδυασμένη σοδειά καφέ Arabica και Robusta της Βραζιλίας για την περίοδο 2025-26 αναμένεται να φτάσει τα 63,9 εκατομμύρια σάκους των 60 κιλών η καθεμία, 2,1% λιγότερες από ό,τι πέρυσι, σύμφωνα με έρευνα της Coffee Trading Academy.

Τιμές του καφέ

Ο καφές Arabica αυξήθηκε κατά 1,2% στα 340 σεντς ανά λίβρα στις 8.00 π.μ. στη Νέα Υόρκη. Ο καφές Robusta αυξήθηκε κατά 2,7% στο Λονδίνο. Η ακατέργαστη ζάχαρη αυξήθηκε, ενώ το κακάο μειώθηκε στη Νέα Υόρκη.

Πηγή: ot.gr