Νοσοκομείο της Βαρκελώνης ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε πρωτοποριακή μεταμόσχευση προσώπου, με τη δότρια, σε μια παγκόσμια πρωτιά, να έχει προσφέρει το πρόσωπό της για δωρεά πριν προχωρήσει σε ευθανασία.

Η πολύπλοκη επέμβαση, που περιλάμβανε τη μεταμόσχευση σύνθετου ιστού από το κεντρικό τμήμα του προσώπου, πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο του 2025 στο νοσοκομείο Vall d’Hebron στην Ισπανία και απαιτούσε τη συμμετοχή περίπου 100 ειδικών, μεταξύ των οποίων ψυχίατροι και ανοσολόγοι.

Η συντονίστρια μεταμοσχεύσεων του νοσοκομείου, Ελισάμπεθ Νάβας, δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters, ότι η δότρια επέδειξε «ένα επίπεδο ωριμότητας που σε αφήνει άφωνο». «Ένας άνθρωπος που έχει αποφασίσει να δώσει τέλος στη ζωή του αφιερώνει μία από τις τελευταίες του επιθυμίες σε έναν άγνωστο και του χαρίζει μια δεύτερη ευκαιρία ζωής τέτοιου μεγέθους», ανέφερε η Νάβας.

Παγκόσμιος ηγέτης στις μεταμοσχεύσεις οργάνων

Η λήπτρια -γνωστή μόνο με το μικρό της όνομα, Κάρμε- είχε υποστεί νέκρωση των ιστών του προσώπου λόγω βακτηριακής λοίμωξης που προκλήθηκε από τσίμπημα εντόμου, γεγονός που επηρέασε την ικανότητά της να μιλά, να τρώει και να βλέπει.

«Όταν κοιτάζομαι στον καθρέφτη στο σπίτι, σκέφτομαι ότι αρχίζω να μοιάζω ξανά με τον εαυτό μου», δήλωσε η Κάρμε σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, προσθέτοντας ότι η ανάρρωσή της εξελίσσεται πολύ καλά.

Σε περιπτώσεις που απαιτούν μεταμόσχευση προσώπου, δότης και λήπτης πρέπει να είναι του ίδιου φύλου, να έχουν την ίδια ομάδα αίματος και παρόμοιο μέγεθος κεφαλής.

Με πληθυσμό 49,4 εκατομμυρίων, η Ισπανία αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στις μεταμοσχεύσεις οργάνων για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Το 2021 έγινε η τέταρτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που νομιμοποίησε την ευθανασία.

Οι μισές από τις έξι μεταμοσχεύσεις προσώπου που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ισπανία έγιναν από το προσωπικό του Vall d’Hebron. Το καταλανικό νοσοκομείο είχε πραγματοποιήσει και την πρώτη πλήρη μεταμόσχευση προσώπου παγκοσμίως το 2010.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας, πέρυσι πραγματοποιήθηκαν στην Ισπανία περίπου 6.300 μεταμοσχεύσεις οργάνων, με τις μεταμοσχεύσεις νεφρού να είναι οι πιο συχνές. Το 2024, 426 άτομα έκαναν ευθανασία σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.