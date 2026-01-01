Μέσα στο χειρουργείο έκαναν πρωτοχρονιά οι χειρουργοί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, καθώς πραγματοποιούσαν μεταμόσχευση οργάνων σε τρεις ασθενείς, με δότη έναν 44χρονο, οι συγγενείς του οποίου πήραν τη γενναία απόφαση να χαρίσουν ζωή μέσα από τον θάνατο του. Το ήπαρ μεταμοσχεύθηκε σε 50χρονο ασθενή, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί ο έλεγχος συμβατότητας και των δύο νεφρών του με τους κατάλληλους λήπτες.

«Μεταμοσχεύονται σήμερα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ένας για ήπαρ και δύο για νεφρό. Οφείλουμε πολλές ευχαριστίες σε όλους τους εργαζόμενους του νοσοκομείου Ιπποκράτειο. Το 2025 έκλεισε με μια χρονιά ρεκόρ με 35 δότες», ανέφερε ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), Γιώργος Παπαθεοδωρίδης., σχολιάζοντας την πρώτη τέτοια επέμβαση του 2026.

Οι γιατροί και ο ΕΟΜ έδωσαν αγώνα δρόμου για να ολοκληρωθεί με επιτυχία η λήψη των οργάνων, τα ξημερώματα, στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος», όπου νοσηλευόταν με εγκεφαλική αιμορραγία ο 44χρονος δότης.

«Πήραν ένα ήπαρ και δύο νεφρούς ήδη έχει ξεκινήσει εδώ και τρεις ώρες η μεταμόσχευση του ήπατος και περιμένουμε να δούμε την συμβατότητα των δύο νεφρών με τους λήπτες», υπογράμμισε ο πρόεδρος των εργαζόμενων στο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης, Γιώργος Δόντσιος.