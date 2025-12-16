Σημαντικά βήματα στο πεδίο των μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων έχει καταφέρει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, γεγονός το οποίο την μετακίνησε από τις τελευταίες θέσεις που βρίσκονταν μεταξύ των χωρών της Ευρώπης. Το 2025 αποτελεί μια χρονιά ρεκόρ για την Ελλάδα με την αναλογία δοτών οργάνων προς 1 εκατομμύριο κατοίκους να φτάνει τους 13 από μόλις 4,4 το 2020. Πλέον ο στόχος μέσα στην επόμενη τριετία είναι να φτάσουμε του 20 δότες ανά 1 εκατομμύριο πολίτες είναι εφικτός.

Όπως ανέφερε ο καθηγητής κ. Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης, πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ),«το 2019 η Ελλάδα ήταν σε μία από τις χαμηλότερες θέσεις δωρεάς και δοτών οργάνων μεταξύ των χωρών του Δυτικού κόσμου, με μία μεγάλη λίστα αναμονής και μικρή πιθανότητα να βρεθεί μόσχευμα. Η κατάσταση αυτή άρχισε να αλλάζει και ιδίως μετά την επιδημία του κορονοϊού, οπότε και ξεκινάει η σύγχρονη προσπάθεια αύξησης της δωρεάς οργάνων».

Ο κ. Παπαθεοδωρίδης μιλώντας σε διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο «Η ζωή κερδίζει έδαφος: Πέντε χρόνια προόδου και ελπίδας για τις μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα», που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Ωνάση, υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσειου Νοσοκομείου, ανέφερε ακόμη ότι «αποκτήσαμε ένα εθνικό σχέδιο για τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων, και επίσης εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν παιδιά δημοτικού αλλά και ενήλικες κι έτσι δεκάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν μάθει πραγματικές ιστορίες και την αλήθεια και έχουν διαλύσει μύθους γύρω από τις μεταμοσχεύσεις. Αλλά πιστεύω πέρα από την ενημέρωση του κόσμου, το σημαντικότερο ήταν η πολλή δουλειά που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια προς τα νοσοκομεία που είναι φιλικά για τη μεταμόσχευση».

Συμπληρώνει ακόμη ότι «έχουμε φτάσει πλέον σχεδόν στους 130 δότες ενώ δεν έχει συμπληρωθεί ακόμα η χρονιά και θα αυξηθούν κι άλλο. Περιμένουμε να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, είχαμε διάφορες εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης του κόσμου.

Πρωτοπόρος η Ισπανία

Ο κ. Παπαθεοδωρίδης, απαντώντας σε ερώτηση του ΒΗΜΑΤΟΣ επεσήμανε ότι πρωτοπόρος χωρα στη μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων στην Ευρώπη είναι η Ισπανία.

«Επίσης και άλλες μεγάλες χώρες, όπως η Αγγλία και η Γαλλία που είναι ψηλά σε σχετικούς δείκτες και πηγαίνουν και πολύ καλά στις εκβάσεις των μεταμοσχεύσεων. Γιατί δεν είναι μόνο να κάνεις πολλές μεταμοσχεύσεις, είναι και οι ασθενείς. να επιβιώνουν, τα μοσχεύματα να διασώζονται και όλα να πηγαίνουν ομαλά στη συντριπτική πλειοψηφία των μεταμοσχευμένων ασθενών. Η θέση της χώρας με έχει σταδιακά ανέβει, αλλά ακόμα απέχουμε από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Έχουμε ακόμα κάποιο δρόμο να διανύσουμε. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε τους 20 δότες ανά 1 εκατομμύριο πληθυσμού. Να πετύχουμε και να διατηρήσουμε μείνουμε τους 20 με 25. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας» είπε.

Ο κ. Παπαθεοδωρίδης μάς λέει ακόμη ότι μπορούμε σύντομα να φτάσουμε τον στόχο αυτό. «Με την αύξηση την οποία έχουμε που είναι περίπου 2 με 3 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού το χρόνο έχοντας φτάσει φέτος τους 13 δότες, πιστεύω στην επόμενη τριετία ότι μπορούμε να έχουμε ξεπεράσει τους 20», επισήμανε ο καθηγητής.