Επιστήμονες στην Κίνα κατάφεραν για πρώτη φορά να μεταμοσχεύσουν πνεύμονα χοίρου σε ζωντανό άνθρωπο. Οι ερευνητές από το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Γκουανγκζού μεταμόσχευσαν πνεύμονα χοίρου, που είχε τροποποιηθεί γενετικά ώστε να είναι πιο συμβατός με τον ανθρώπινο οργανισμό, σε ασθενή ο οποίος είχε κηρυχθεί εγκεφαλικά νεκρός. Ο πνεύμονας παρέμεινε βιώσιμος και λειτουργικός για εννέα ημέρες.

Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Nature Medicine, αποτελούν ορόσημο στη μεταμόσχευση οργάνων μεταξύ ειδών, γνωστή ως ξενομεταμόσχευση. Οι επιστήμονες τη θεωρούν πιθανή λύση στο πρόβλημα της έλλειψης ανθρώπινων οργάνων για μεταμοσχεύσεις.

Οι χοίροι θεωρούνται καλοί υποψήφιοι για ξενομεταμόσχευση επειδή τα όργανά τους είναι παρόμοια σε μέγεθος και λειτουργία με τα ανθρώπινα αναφέρει το Euronews. Οι χειρουργοί έχουν ήδη μεταμοσχεύσει γονιδιακά τροποποιημένους νεφρούς, καρδιές και ήπαρ χοίρων σε ανθρώπους. Ωστόσο, οι πνεύμονες παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη πρόκληση επειδή δέχονται υψηλό όγκο αιμάτωσης και εκτίθενται συνεχώς στον εξωτερικό αέρα, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο λοίμωξης.

Η κινεζική ομάδα μεταμόσχευσε τον αριστερό πνεύμονα ενός γονιδιακά τροποποιημένου χοίρου σε έναν 39χρονο ασθενή που ήταν εγκεφαλικά νεκρός, ενώ ο δεξιός του πνεύμονας παρέμεινε. Το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς δεν απέρριψε άμεσα τον πνεύμονα του χοίρου, ο οποίος παρέμεινε λειτουργικός για εννέα ημέρες.

Ωστόσο, μετά από 24 ώρες παρατηρήθηκαν ενδείξεις βλάβης στον πνεύμονα του χοίρου και σημάδια απόρριψης την τρίτη και έξι μέρα. Το πείραμα τερματίστηκε την ένατη ημέρα.

Τα συμπεράσματα

Η μελέτη «αποτελεί απόδειξη της αρχής ότι, με περαιτέρω βελτιώσεις, η ξενομεταμόσχευση πνεύμονα θα μπορούσε στο μέλλον να αποτελέσει πραγματική επιλογή για τη διάσωση ζωών», δήλωσε η δρ. Beatriz Domínguez-Gil, διευθύντρια του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων της Ισπανίας (ONT), η οποία δεν συμμετείχε στην έρευνα.

Πέρσι πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 173.000 μεταμοσχεύσεις οργάνων παγκοσμίως, εκ των οποίων πάνω από 45.000 στην Ευρώπη, σύμφωνα με την παγκόσμια βάση δεδομένων που διαχειρίζεται ο ONT και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

«Η κλινική ανάγκη είναι τεράστια», είπε η Domínguez-Gil, καθώς η ζήτηση για όργανα υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία γονιδιακής τροποποίησης σημαίνουν ότι τα όργανα χοίρου είναι πλέον «πιο κοντά στο να αποτελέσουν πραγματική κλινική επιλογή», πρόσθεσε, αν και προς το παρόν η ξενομεταμόσχευση «παραμένει μια πειραματική τεχνική».

Θα χρειαστούν περισσότερες διαδικασίες με βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη παρακολούθηση για να κατανοηθεί πλήρως πόσο ασφαλής και αποτελεσματική είναι η μέθοδος, είπε. Εν τω μεταξύ, ο δρ. Iván Fernández Vega, καθηγητής παθολογικής ανατομίας στο Πανεπιστήμιο της Οβιέδο στην Ισπανία, σημείωσε ότι επειδή η μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε σε εγκεφαλικά νεκρό ασθενή, τα ευρήματα δεν μπορούν να μεταφερθούν απευθείας σε ζωντανούς ανθρώπους.

«Ούτε η κλινική ανοχή ούτε οι πραγματικές παρενέργειες της διαδικασίας μπορούν να αξιολογηθούν σε αυτό το πλαίσιο», είπε.