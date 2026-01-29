Όταν την ημέρα των Χριστουγέννων του 2020, μέσα στην καρδιά μιας παγκόσμιας πανδημίας, το Netflix παρουσίαζε το Bridgerton, λίγοι μπορούσαν να προβλέψουν τον σεισμό που θα προκαλούσε στην ποπ κουλτούρα. Υπήρχε βέβαια το ηχηρό όνομα της Σόντα Ράιμς, της γυναίκας πίσω από την δημιουργία του άλλου game changer, Grey’s Anatomy, αλλά ως μια σειρά εποχής, οι προβλέψεις ήταν συγκρατημένες.

Τοποθετημένο ιστορικά και στιλιστικά στην Αγγλία των αρχών του 19ου αιώνα, αλλά με σύγχρονες προσθήκες όπως είναι οι ορχηστρικές διασκευές σύγχρονων επιτυχιών της Τέιλορ Σούιφτ και της Μπίλι Άιλις, μεταξύ άλλων, και η ρητορική της συμπεριληπτικότητας, το Bridgerton επανέφερε τον ρομαντισμό -εμπλουτισμένο με μπόλικες σκηνές σεξ-, και την αισθητική που ονομάστηκε «Regencycore» στο επίκεντρο του μοντέρνου lifestyle.

Πλέον βρισκόμαστε στην τέταρτη σεζόν, το πρώτο μέρος της οποίας κάνει πρεμιέρα σήμερα (29 Ιανουαρίου) στο Netflix, και στρέφει τους προβολείς στον δευτερότοκο γιο της οικογένειας, τον μποέμ και ατίθασο Μπένεντικτ Μπρίτζερτον (Λουκ Τόμσον).

Η κεντρική ιστορία

Μετά την ολοκλήρωση της ιστορίας του Κόλιν και της Πενέλοπε στην τρίτη σεζόν, τα βλέμματα όλων στράφηκαν στον Μπένεντικτ, το κάπως ιδιαίτερο μέλος της οικογένειας. Καλλιτεχνική φύση, ένας αναζητητής που δεν ένιωθε ποτέ απόλυτα άνετα στα στενά κοστούμια της αριστοκρατίας και στις αυστηρές προσδοκίες του «Ton».

Η πλοκή της τέταρτης σεζόν, που βασίζεται στο τρίτο βιβλίο της Τζούλια Κουίν, «An Offer from a Gentleman», ξεκινά με τον εμβληματικό χορό μεταμφιεσμένων που διοργανώνει η μητέρα του Μπένεντικτ, Βάιολετ. Μέσα στο πλήθος των καλεσμένων, μια μυστηριώδης γυναίκα με ασημένιο ρούχο και μάσκα μαγνητίζει τον Μπένεντικτ.

Είναι η Σόφι Μπικ, την οποία ενσαρκώνει η Γέριν Χα. Η επιλογή της Χα, κορεατικής καταγωγής, εναρμονίζεται με την φιλοσοφία της συμπεριληπτικότητας που αποτελεί σήμα κατατεθέν της σειράς.

Ενώ ο Μπένεντικτ την ξέρει ως την «Κυρία στα Ασημένια», στην πραγματικότητα πρόκειται για τη Σόφι, το νόθο παιδί ενός κόμη, που μετά τον θάνατο του πατέρα της έχει υποβιβαστεί στον ρόλο της υπηρέτριας από την πανούργα μητριά της.

Με την απρόθυμη βοήθεια της αδελφής του, Ελοΐζ (Κλόντια Τζέσι), ο Μπένεντικτ ξεκινά μια αναζήτηση στους κύκλους της υψηλής κοινωνίας για να ανακαλύψει την ταυτότητα της νεαρής κυρίας.

Όταν η μοίρα φέρνει τον Μπένεντικτ και τη Σόφι ξανά κοντά, χωρίς την ασημένια της περιβολή, εκείνος παλεύει ανάμεσα στην πραγματικότητα των αισθημάτων του για αυτή την δαιμόνια καμαριέρα και στη φαντασίωση του για την «Κυρία στα Ασημένια», αγνοώντας πως πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο.

Ο Τόμσον ανυπομονεί να απολαύσουν οι θαυμαστές αυτή την ιστορία που είναι εμπνευσμένη από τα παραμύθια. «Θυμάσαι να σου λένε αυτές τις ιστορίες όταν ήσουν παιδί — τη μαγεία και τον ρομαντισμό τους. Είναι πραγματικά συναρπαστικό να βλέπεις αυτό το στοιχείο να υφαίνεται στον κόσμο του Bridgerton που ήδη γνωρίζουμε», λέει ο ηθοποιός. «Είναι μια υπέροχη ιστορία, αλλά ταυτόχρονα, ελπίζω, και πολύ οικεία».

Ένας άνθρωπος που νιώθει ήδη μια βαθιά σύνδεση με την 4η σεζόν είναι η Χα. Κατά τη διάρκεια της οντισιόν, απόλαυσε αμέσως την «διασκεδαστική, σχεδόν θεατρική ποιότητα» που είδε στα σενάρια. «Αυτό που με τράβηξε στη Σόφι ήταν ότι έχει αμέσως εμπόδια — κάτι που πρέπει συνεχώς να ξεπερνά», λέει η πρωταγωνίστρια. «Είτε πρόκειται για τη μάχη γύρω από το κοινωνικό status, είτε για την προσπάθεια να κρύψει τα συναισθήματά της από τον Μπένεντικτ».

Η επικεφαλής της παραγωγής (showrunner) Τζες Μπράουνελ, περιγράφει τη φετινή σεζόν ως μια σπουδή πάνω στα όρια της κοινωνικής αποδοχής. «Ο Μπένεντικτ ζει σε έναν κόσμο όπου όλα είναι δυνατά γιατί έχει το προνόμιο της καταγωγής του», εξηγεί. «Η Σόφι, από την άλλη, ξέρει να επιβιώνει (survivalist). Κάθε της κίνηση είναι μετρημένη, κάθε της λέξη είναι μια άμυνα».

Η σεζόν χωρίζεται σε δύο μέρη με το δεύτερο να κάνει πρεμιέρα στις 26 Φεβρουαρίου, επιτρέποντας στην πλοκή να αναπνεύσει. Ο Μπένεντικτ καλείται να αποφασίσει αν ο έρωτάς του για την «Κυρία στα Ασημένια» —μια εικόνα φαντασίας— μπορεί να επιβιώσει όταν ανακαλύψει ότι η γυναίκα αυτή είναι η καμαριέρα του.

Ποιοι είναι οι «κακοί» της σεζόν

Κάθε ιστορία Bridgerton χρειάζεται τους «κακούς» της, και φέτος η οικογένεια Λι/Γκαν αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο. Η Κέιτι Λιούνγκ (γνωστή από το Harry Potter) υποδύεται τη Λέιντι Αραμίντα Γκαν, μια γυναίκα που η επιβίωσή της εξαρτάται από το πόσο καλά θα παντρέψει τις κόρες της. Η μία της κόρη, Ρόζαμουντ Λι (Μισέλ Μάο) είναι το «όπλο» της Αραμίντα, μια πανέμορφη αλλά ψυχρή νεαρή που βλέπει τον Μπένεντικτ ως το εισιτήριό της για την κορυφή.

Στον αντίποδα βρίσκεται η Πόουζι Λι (Εζαμπέλα Γουί), η μικρότερη αδελφή, η οποία με τον αυθορμητισμό και την καλοσύνη της γίνεται συχνά η φωνή της συνείδησης σε ένα σπίτι που κυριαρχεί ο κυνισμός. Η δυναμική ανάμεσα στις τρεις γυναίκες και τη Σόφι δημιουργεί ένα περιβάλλον έντασης που θυμίζει το παραμύθι της Σταχτοπούτας, αλλά με μια σύγχρονη, ψυχολογική ματιά.

Η επιστροφή των αγαπημένων μας πρωταγωνιστών και η ανάδειξη των ανθρώπων που ζουν στους κάτω ορόφους

Παρά την έμφαση στον Μπένεντικτ, το Bridgerton παραμένει μια σειρά για τη δυναμική της οικογένειας. Ο Τζόναθαν Μπέιλι (Άντονι) και η Σιμόν Άσλεϊ (Κέιτ) επιστρέφουν, δείχνοντας πλέον την πιο ώριμη πλευρά της σχέσης τους. Η Πενέλοπε (Νικολά Κάφλαν) και ο Κόλι (Λουκ Νιούτον) διανύουν την περίοδο του μέλιτος, αλλά η σκιά της Λέιντι Γουίσλνταουν συνεχίζει να πλανάται πάνω από το Μέιφερ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη της Ελοΐζ (Κλόντια Τζέσι), η οποία παραμένει η πιο στενή σύμμαχος του Μπένεντικτ, προσπαθώντας ταυτόχρονα να βρει τη δική της θέση σε έναν κόσμο που δεν την καταλαβαίνει.

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες προσθήκες της 4ης σεζόν είναι η ανάδειξη των χαρακτήρων που βρίσκονται στους κάτω ορόφους -κάτι που θυμίζει Downton Abbey. Για πρώτη φορά δηλαδή, η κάμερα εστιάζει περισσότερο στους υπηρέτες, όπως ο Μπρίμσλεϊ (Χιου Σακς) και η Κυρία Βάρλι, δίνοντας φωνή σε εκείνους που κάνουν τη ζωή της αριστοκρατίας δυνατή. Μέσω της Σόφι, η σειρά εξερευνά τη σκληρή εργασία, την έλλειψη ιδιωτικότητας και τους κινδύνους που αντιμετώπιζαν οι γυναίκες της εργατικής τάξης εκείνη την εποχή. Αυτή η στροφή προς τον ρεαλισμό προσθέτει ένα βάρος στη σειρά.

Η Αρχιτεκτονική του «Regencycore»: Κοστούμια και Σκηνικά

Η παραγωγή της τέταρτης σεζόν υπήρξε η πιο απαιτητική μέχρι σήμερα. Ο Τζον Γκλέιζερ, ο υπεύθυνος των κοστουμιών, αποκάλυψε ότι χρειάστηκαν πάνω από 170 μοναδικές δημιουργίες μόνο για τη σκηνή του χορού μεταμφιεσμένων. Το «ασημένιο φόρεμα» της Σόφι σχεδιάστηκε για να αντανακλά το φως του φεγγαριού, ενώ η μάσκα της ήταν ένα έργο τέχνης που έπρεπε να κρύβει την ταυτότητά της εμποδίζοντας παράλληλα τις εκφράσεις του προσώπου της, αφού τα μόνα που φαίνονταν ήταν τα μάτι και το στόμα.

Επιπλέον, η σειρά έκανε μια μεγάλη αλλαγή. Για να αποφευχθούν οι διαρροές, χτίστηκε ένα τεράστιο τηλεοπτικό σετ στα Shepperton Studios, μια ολόκληρη γειτονιά του Λονδίνου, επιτρέποντας στην παραγωγή να έχει τον απόλυτο έλεγχο του φωτισμού και της ατμόσφαιρας.

Τι ξέρουμε για τη μουσική, από του Coldplay στην Olivia Rodrigo

Δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για το Bridgerton χωρίς να αναφερθούμε στη μουσική. Το soundtrack της 4ης σεζόν περιλαμβάνει μουσική που ερμήνευσαν αρχικά οι Coldplay, η Taylor Swift, οι Paramore, ο Usher και η Olivia Rodrigo, της οποίας την ένταξη στη σειρά είχε οραματιστεί ο μουσικός επιμελητής Τζάστιν Καμπς ήδη από τη 2η σεζόν.

«Θεωρώ απλώς ότι η τραγουδοποιία της είναι εξαιρετική και προσφέρεται για μερικές πανέμορφες εκτελέσεις από κουαρτέτο εγχόρδων», μοιράστηκε ο Καμπς με το Tudum. Τώρα, στην 4η σεζόν, οι θαυμαστές θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν μια διασκευή του τραγουδιού της “bad idea right?” από το άλμπουμ της GUTS. «Έχει απλώς μια τρομερή ενέργεια», λέει ο Καμπς. «Ο κόσμος θα ξεσηκωθεί με αυτό το κομμάτι».

Η επιλογή της μουσικής παραμένει το πιο ισχυρό εργαλείο της σειράς, καθώς καταφέρνει να κάνει τον θεατή να νιώσει ότι τα συναισθήματα των ηρώων των αρχών του 1800 είναι τα ίδια με τα δικά μας το 2026. Ο έρωτας, η προδοσία, η ελπίδα και η απογοήτευση δεν έχουν ημερομηνία λήξης.

Πηγές: Tudum by Netflix, TV Insider, Vogue, Variety, Hollywood Reporter, Collider