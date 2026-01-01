Αλλαγή χρονιάς και η μεγαλύτερη υπηρεσία streaming στον πλανήτη ξεκινά το 2026 εντυπωσιακά, επαναφέροντας την αγαπημένη σειρά «Bridgerton» μαζί με νέες σειρές και ταινίες.

Την ίδια ώρα πολλοί σταρ και σκηνοθέτες συνωστίζονται στο μεγάλο αρχείο της υπηρεσίας που εμπλουτίζεται συνεχώς με πολλή χριστουγεννιάτικη διάθεση, ενώ το φινάλε του Stranger Things στο τέλος του χρόνου καλλιεργεί κλίμα ανυπομονησίας (για τους φαν) παγκοσμίως.

Αναμένοντας την κατάληξη του mega deal της εξαγοράς της Warner Bros από τη Netflix, ξεχωρίζουμε τι μπορούμε να δούμε στα σπίτια μας τον Ιανουάριο.

Η φυγή (Run Away)

Πρεμιέρα: 1 Ιανουαρίου

Η σειρά οκτώ επεισοδίων, βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Χάρλαν Κομπέν, ακολουθεί έναν πατέρα, ο οποίος ανακαλύπτει οικογενειακά μυστικά καθώς προσπαθεί να σώσει από τα ναρκωτικά την κόρη του Πέιτζ, όταν αυτή το σκάει από το σπίτι. «Το Run Away αφορά την οικογένεια – τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε για να διατηρήσουμε την οικογένειά μας αλώβητη, ποια μυστικά κρατάμε μέσα στην οικογένειά μας και ποια μυστικά κρατάμε ως οικογένεια», δήλωσε πρόσφατα ο Κομπέν (Tudum, Netflix).

Σημειώνουμε ότι το περσινό τηλεοπτικό «Missing You», βασισμένο πάλι σε μυθιστόρημα του Κομπέν, ήταν μια τεράστια επιτυχία για την Netflix, όταν έκανε πρεμιέρα την Πρωτοχρονιά, ενώ η έτερη βρετανική επιτυχία της πλατφόρμας πάνω στη θεματική της εφηβείας και της οικογένειας, το «Adolescence», ξεσήκωσε σχεδόν όλη τη Βρετανία και τον υπόλοιπο πλανήτη (μαζεύοντας παράλληλα και βραβεία).

Η γη της αμαρτίας (Land of Sin)

Πρεμιέρα: 2 Ιανουαρίου

Τούτη η σουηδική αστυνομική σειρά πέντε επεισοδίων από τον Πίτερ Γκρούνλαντ ακολουθεί μια ευφυή ντετέκτιβ (Κρίστα Κοσόνεν), η οποία συνεργάζεται με έναν πρωτόβγαλτο στο πεδίο της έρευνας αστυνομικό (Μοχάμεντ Νουρ Οκλάχ), στην υπόθεση της δολοφονίας ενός εφήβου, ο οποίος βρίσκεται νεκρός σε ένα απομονωμένο αγρόκτημα στη νότια Σουηδία. Η έρευνα οδηγεί τη Ντάνι και τον Μαλίκ στο επίκεντρο μιας βίαιης οικογενειακής διαμάχης.

His & Hers

Πρεμιέρα: 8 Ιανουαρίου

Τηλεοπτική προσαρμογή στο πακέτο της μίνι σειράς ενός μυθιστορήματος της Άλις Φίνεϊ, το His & Hers έχει πρωταγωνιστές την Τέσα Τόμσον (Εκδικητές: Η τελευταία πράξη) και τον Τζο Μπέρνταλ («The Bear») ως χωρισμένο ζευγάρι που βρίσκεται αντιμέτωπο με αφορμή έναν φόνο. Αυτός είναι ντετέκτιβ, αυτή είναι παρουσιάστρια ειδήσεων, και όταν κάποιος βρίσκεται δολοφονημένος στην πόλη της, και οι δύο προσπαθούν να ξεδιαλύνουν το μυστήριο, με αποτέλεσμα να βρεθούν μαζί στη λίστα των υπόπτων. Ένας από τους δύο δεν λέει την αλήθεια, αλλά η σειρά δεν προτίθεται να αποκαλύψει εύκολα την ταυτότητα του ψεύτη ή της ψεύτρας.

Άνθρωποι που συναντάμε στις διακοπές (People we meet on vacation)

Πρεμιέρα: 9 Ιανουαρίου

Αναμονή τέλος για τους θαυμαστές του μπεστ σέλερ μυθιστορήματος της Έμιλι Χένρι (που εκδόθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο με τον τίτλο «You And Me On Vacation»). Η ρομαντική κομεντί μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη, οπότε ετοιμάστε τις βαλίτσες σας και ετοιμαστείτε να ακολουθήσετε την καρδιά σας σε μια περιπέτεια που θα σας ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Οι μακροχρόνιοι κολλητοί Πόπι (Emily Bader, My Lady Jane) και Αλεξ (Tom Blyth, The Hunger Games: The Ballad Of Songbirds & Snakes) έχουν περάσει κάθε καλοκαίρι των διακοπών τους την τελευταία δεκαετία μαζί και αρχίζουν να αναρωτιούνται αν υπάρχει κάτι περισσότερο για αυτούς πέρα από τη φιλία.

Τα επτά ρολόγια της Αγκάθα Κρίστι (Agatha Christie‘s Seven Dials)

Πρεμιέρα:15 Ιανουαρίου

Ο δημιουργός της βρετανικής αστυνομικής σειράς «Broadchurch», Κρις Τσίμπναλ, υπογράφει την τηλεοπτική προσαρμογή του ομώνυμου μυθιστορήματος της Άγκαθα Κρίστι από το μακρινό 1929. Η σειρά, που διαδραματίζεται στην Αγγλία του 1925, ακολουθεί την Μία ΜακΚένα-Μπρους («How To Have Sex»), βραβευμένη με BAFTA Rising Star), στο ρόλο της Λαίδης Αϊλίν «Bundle» Μπρεντ, μιας νεαρής ντετέκτιβ που είναι αποφασισμένη να ξεδιαλύνει μια ανατριχιαστική δολοφονία. Οι Έλενα Μπόναμ Κάρτερ και Μάρτιν Φρίμαν, πολύπειροι ηθοποιοί, ο Κόρεϊ Μίλκριστ (Queen Charlotte), ο Εντ Μπλούμελ («Sex Education») και ο Ναμπχάαν Ριζουάν («KAOS») συμπληρώνουν το δυνατό καστ των δεύτερων ρόλων.

The Rip

Πρεμιέρα: 16 Ιανουαρίου

Επανασύνδεση μπροστά από την κάμερα για τους παλιόφιλους Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον που πρέπει να μετρούν πάνω από 25 χρόνια συμπόρευσης από την εποχή του Οσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου με το οποίο τιμήθηκαν για τον Ξεχωριστό Γουίλ Χάντινγκ (1998). Η κοινή τους εταιρεία παραγωγής Artists Equity τους φέρνει συμπρωταγωνιστές στο νέο αστυνομικό θρίλερ του Τζο Κάρναχαν όπου υποδύονται δύο αστυνομικούς του Μαϊάμι που βρίσκουν εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά μέσα σε ένα κρησφύγετο κατά τη διάρκεια μιας εφόδου, αλλά το γεγονός οδηγεί σε εσωτερικές συγκρούσεις. Η ταινία είναι εμπνευσμένη από αστυνομικά φιλμ των ’70s όπως το Serpico και ο τίτλος της βγαίνει κατευθείαν από την αστυνομική αργκό που αναφέρεται στην κατάσχεση παράνομων αγαθών, αν και εδώ πρόκειται για κατάσχεση χρημάτων (και εμπιστοσύνης).

Kidnapped: Elizabeth Smart

Πρεμιέρα: 21 Ιανουαρίου

Το 2002, η 14χρονη Elizabeth Smart εξαφανίστηκε από το υπνοδωμάτιό της στο Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα, προκαλώντας μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις αγνοουμένων στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάνω από δύο δεκαετίες αργότερα, η Smart μοιράζεται για πρώτη φορά δημόσια την ιστορία της με τα δικά της λόγια, περιγράφοντας λεπτομερώς τα γεγονότα εκείνης της μοιραίας νύχτας και την οδυνηρή δοκιμασία των εννέα μηνών που ακολούθησε πριν διασωθεί, μαζί με πρωτότυπο υλικό και μαρτυρίες από τους πιο κοντινούς ανθρώπους σε αυτό το συγκλονιστικό έγκλημα.

Bridgerton, Σεζόν 4

Πρεμιέρα: 29 Ιανουαρίου

Μία από τις πιο δημοφιλείς σειρές της Netflix εδώ και μία πενταετία, επιστρέφει για τέταρτη σεζόν. Σε ένα εναλλακτικό σύμπαν του 19ου αιώνα στο Λονδίνο, όπου Λευκοί και Μαύροι συνυπάρχουν στην αριστοκρατική τάξη, τα οκτώ αδέλφια Μπρίτζερτον περιπλανιούνται στον έρωτα, τον πόλεμο και τις επιχειρήσεις προσφέροντας ζουμερές, μελοδραματικές περιπέτειες.

Η νέα σεζόν επικεντρώνεται στον Μπένεντικτ Μπρίτζερτον (Λουκ Τόμσον) και η ιστορία προέρχεται από το τρίτο βιβλίο της Τζούλια Κουίν «An Offer From a Gentleman», ακολουθώντας την εξής ρομαντική πλοκή: Αφού ο Μπένεντικτ συναντά μια μυστηριώδη γυναίκα, γνωστή ως η «Κυρία στα Ασημένια», σε έναν χορό μεταμφιεσμένων που διοργανώνει η μητέρα του, γοητεύεται στη συνέχεια από τη Σόφι Μπεκ (Γέριν Χα), μια καμαριέρα που προσπαθεί να ξεφύγει από την καταπιεστική της εργοδότρια, αγνοώντας βεβαίως ότι πρόκειται για την ίδια γυναίκα από τον χορό (όπως στο παραμύθι της Σταχτοπούτας).