Mια νέα προσφορά από το Netflix εξ ολοκλήρου σε μετρητά ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros. Discovery για τα στούντιο και την επιχείρηση streaming HBO Max. Ενώ δημοσίευσε οικονομικές λεπτομέρειες για τα σύντομα αποσχισθέντα καλωδιακά δίκτυα σε μια κατάθεση που υπέβαλε την Τρίτη στις ρυθμιστικές αρχές.

Η προσφορά της Netflix σε μετρητά ύψους 27,75 δολαρίων ανά μετοχή αντικαθιστά την προηγούμενη προσφορά της, η οποία ήταν 23,25 δολάρια σε μετρητά και 4,50 δολάρια σε κοινές μετοχές της Netflix ανά μετοχή.

Η βελτιωμένη προσφορά έρχεται καθώς ο αντίπαλος πλειοδότης Paramount συνεχίζει να προωθεί τη δική της προσφορά σε μετρητά για το σύνολο της Warner Discovery.

Η επιλογή της Warner

Οι εταιρείες δήλωσαν την Τρίτη ότι αναμένουν ότι η νέα δομή θα επιτρέψει στους μετόχους της Warner να ψηφίσουν για τη συμφωνία έως τον Απρίλιο. Η αλλαγή θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει ορισμένους μετόχους που ενδέχεται να ζυγίζουν την προσφορά της έναντι της Paramount.

Ο συν-διευθύνων σύμβουλος του Netflix, Γκρεγκ Πίτερς, σχολίασε σε ανακοίνωσή του ότι η αναθεωρημένη συμφωνία «καταδεικνύει τη δέσμευσή μας στη συναλλαγή» και επιταχύνει τη διαδικασία για τους μετόχους της Warner.

Η νέα συμφωνία με το Netflix μειώνει επίσης κατά 260 εκατομμύρια δολάρια το ποσό του χρέους της Warner που έχει επιβληθεί στην Discovery Global, την εταιρεία που θα στεγάσει καλωδιακά κανάλια όπως τα CNN, TNT και Food Network. Με τη Warner να σχολιάζει πως η μείωση οφείλεται στην καλύτερη από την αναμενόμενη απόδοση των ταμειακών ροών της επιχείρησης πέρυσι.

Στην αναμονή η Paramount

Η Paramount συνέχισε να προωθεί την επιθετική της προσφορά ύψους 77,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων των καλωδιακών δικτύων της. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η εταιρεία μάλιστα δήλωσε ότι σχεδιάζει να ξεκινήσει μια διαμάχη μέσω αντιπροσώπων για τις έδρες στο διοικητικό συμβούλιο της Warner.

Σύμφωνα με τη WSJ, ο λόγος που η Warner έδειξε τη σαφή της προτίμηση για το Netflix ήταν το γεγονός ότι οι μέτοχοί της θα διατηρούσαν μετοχές στο τμήμα της εταιρείας που δεν θα αγοράσει ο streamer, δίνοντάς τους πρόσβαση σε πιθανή ανοδική πορεία. Η Paramount, από την άλλη πλευρά, ωστόσο τόνισε πως πιστεύει ότι ένα μέρος της επιχείρησης δεν… αξίζει τίποτα.

Ωστόσο, υπέβαλε την περασμένη εβδομάδα αγωγή ζητώντας να αναγκάσει την Warner να δημοσιεύσει αμέσως περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμφωνία της με το Netflix, αλλά απορρίφθηκε δικαστικά για επίσπευση της διαδικασίας. Η Paramount δεν απέδειξε ότι θα υποστεί ανεπανόρθωτη ζημία από τυχόν φερόμενες παραλείψεις πληροφοριών από την Warner, έκρινε ο δικαστής.

Εντωμεταξύ, για το 2026, η Warner προβλέπει έσοδα 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Εκτιμήσεις για την πενταετία

Την ιδια στιγμή η Warner αποκάλυψε οικονομικές πληροφορίες για την παγκόσμια επιχειρηματική της δραστηριότητα στον τομέα των δικτύων, συμπεριλαμβανομένων εκτιμήσεων για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Για το 2026, η Warner προβλέπει έσοδα 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων και προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA 5,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτά τα στοιχεία αναμένεται να μειωθούν στα 15,6 δισεκατομμύρια δολάρια και 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα το 2030.

Οι μόνες προβλέψεις για το μεμονωμένο δίκτυο αφορούσαν το CNN, το οποίο, σύμφωνα με την Warner, προβλέπεται να αποφέρει έσοδα 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος, για να ανέλθουν στα 2,2 δισ. δολάρια το 2030. Τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA για το CNN αναμένεται να είναι περίπου 600 εκατομμύρια δολάρια το 2030, περίπου στα ίδια επίπεδα με φέτος.

Η νέα συμφωνία

Η νέα δομή συμφωνίας του Netflix καταργεί το λεγόμενο «collar», έναν μηχανισμό που αποσκοπεί στην προστασία των μετόχων από μεγάλες διακυμάνσεις στην τιμή της μετοχής ενός αγοραστή μεταξύ της στιγμής ανακοίνωσης μιας συμφωνίας και της στιγμής που αυτή κλείνει.

Εάν οι μετοχές της Netflix έπεφταν κάτω από τα 97,91 δολάρια, οι μέτοχοι της Warner επρόκειτο να λάβουν μεγαλύτερο μερίδιο των μετοχών της Netflix στο πλαίσιο της συμφωνίας. Εάν η τιμή τους ξεπέρασε τα 119,67 δολάρια, οι μέτοχοι θα είχαν λάβει μικρότερο μερίδιο.

Οι μετοχές της Netflix διαπραγματεύονται κάτω από αυτό το όριο από τότε που η Netflix και η Warner ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους τον Δεκέμβριο. Οι μετοχές υποχώρησαν περαιτέρω αφότου η Paramount έκανε την επιθετική προσφορά της λίγες μέρες αργότερα, με τους επενδυτές να φοβούνται ότι η Netflix θα αναγκαστεί να πληρώσει περισσότερα χρήματα για να ανταγωνιστεί την προσφορά της Paramount.

Μάλιστα η μετοχή της Netflix έχει υποχωρήσει περίπου 15% από τότε που ανακοινώθηκε η συμφωνία της με την Warner. Σημείωσε ωστόσο άνοδο μπροστά στο τότε ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει τη συμφωνία της εξ ολοκλήρου με μετρητά.

Πηγή: ot.gr