Το Netflix αντιμετώπισε προβλήματα κατά την πρόσβαση, όταν χιλιάδες θαυμαστές του Stranger Things κατέκλυσαν την streaming πλατφόρμα αναζητώντας το υποτιθέμενο κρυφό τελευταίο επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς επιστημονικής φαντασίας.

Η σειρά ολοκληρώθηκε επίσημα την Πρωτοχρονιά, βάζοντας τέλος στην ιστορία της παρέας από το Χόκινς, έπειτα από εννέα χρόνια. Ωστόσο, αρκετοί θεατές χαρακτήρισαν το φινάλε απογοητευτικό και γεμάτο αφηγηματικά κενά, γεγονός που πυροδότησε διάφορες θεωρίες ότι η περιπέτεια στο Upside Down δεν είχε στην πραγματικότητα φτάσει στο τέλος της.

Στο επίκεντρο της αναστάτωσης βρέθηκε μια ιδιαίτερα δημοφιλής θεωρία με την ονομασία «Conformity Gate». Σύμφωνα με αυτήν, το φινάλε της σειράς ήταν μια ψευδαίσθηση που δημιούργησε ο Vecna, ενώ διάσπαρτες «κρυφές» αναφορές υποτίθεται ότι οδηγούσαν στην κυκλοφορία ενός μυστικού ένατου επεισοδίου στις 7 Ιανουαρίου.

Καθώς η προσμονή κορυφωνόταν, πλήθος χρηστών συνδέθηκε ταυτόχρονα στο Netflix με την ελπίδα ότι το επεισόδιο θα εμφανιζόταν χωρίς από το πουθενά. Αντί για το κρυφό επεισόδιο, όμως, πολλοί αντιμετώπισαν μήνυμα σφάλματος που ανέφερε: «Κάτι πήγε στραβά. Λυπούμαστε, αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με το αίτημά σας».

Οι ελπίδες για το υποτιθέμενο μυστικό επεισόδιο είχαν ενισχυθεί από την προηγούμενη ημέρα, όταν ο Τζέιμι Κάμπελ Μπάουερ, που υποδύεται τον Vecna, εμφανίστηκε σε σκετς στην εκπομπή The Tonight Show with Jimmy Fallon.

Στο βίντεο, ο ηθοποιός επανέλαβε τον ρόλο του σε ένα σατιρικό workout βίντεο εμπνευσμένο από τη δεκαετία του ’80 και το Stranger Things. Σε κάποια στιγμή, κοιτώντας την κάμερα, δήλωσε: «Αύριο, αρχίζει…».

Η φράση αυτή δημιούργησε νέο κύμα θεωριών, με τους θαυμαστές να ερμηνεύουν το σχόλιο ως επιβεβαίωση της έλευσης του ένατου επεισοδίου.

Παράλληλα, ορισμένοι θεατές υποστήριξαν ότι στη σκηνή της αποφοίτησης στο φινάλε, η στάση των χεριών των χαρακτήρων θύμιζε τη χαρακτηριστική στάση του Vecna. Άλλοι ισχυρίστηκαν ότι οι φάκελοι του Dungeons & Dragons σχημάτιζαν τη φράση «X A LIE», ενισχύοντας – κατά την άποψή τους – την ιδέα ενός ψεύτικου τέλους.

Το Netflix δεν έχει μέχρι στιγμής απαντήσει επίσημα στους ισχυρισμούς περί κρυφού επεισοδίου, ωστόσο ενημέρωσε το βιογραφικό του Stranger Things στο Instagram με τη φράση: «ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΤΟΥ STRANGER THINGS ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ».