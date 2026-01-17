«Η βιταμίνη C είναι σημαντική για την υγεία σας με πολλούς τρόπους», λέει ο Daniel M Davis, επικεφαλής των βιοεπιστημών στο Imperial College του Λονδίνου. Είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό, που βοηθά στην προστασία των κυττάρων από επιβλαβείς ασταθείς ενώσεις που προκύπτουν από τοξίνες και ρύπανση.

Βοηθά το σώμα να απορροφήσει σίδηρο και χρησιμοποιείται επίσης στην παραγωγή κολλαγόνου. «Ωστόσο, η ιδέα ότι η λήψη υψηλών δόσεων βιταμίνης C – ή η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων χυμού πορτοκαλιού – θα σας προστατεύσει από το κρυολόγημα ή θα σας βοηθήσει να αναρρώσετε γρηγορότερα, είναι ένας μύθος».

Ο Davis, συγγραφέας του βιβλίου Self Defence: A Myth-Busting Guide to Immune Health, εξηγεί ότι η δημοφιλής πεποίθηση για τις αντιγριπικές ιδιότητες της βιταμίνης C επιμένει για περισσότερα από 50 χρόνια, «σχεδόν αποκλειστικά λόγω της άποψης ενός ανθρώπου: του Linus Pauling».

Διπλός κάτοχος του βραβείου Νόμπελ και ένας από τους πιο σημαντικούς χημικούς του 20ού αιώνα, ο Pauling συνέβαλε σημαντικά στην κατανόηση των βιταμινών. Ωστόσο, υπερέβαλε αναφορικά με τα οφέλη της βιταμίνης C.

Το βιβλίο του Pauling με τίτλο «Η βιταμίνη C και το κοινό κρυολόγημα» που εκδόθηκε το 1970 έγινε μπεστ σέλερ, εξηγεί ο Davis, προκαλώντας τόσο μεγάλη ζήτηση που χτίστηκαν εργοστάσια για να ανταποκριθούν στην παραγωγή συμπληρωμάτων.

Στην πραγματικότητα, οι έρευνες δείχνουν ότι τα άτομα που λαμβάνουν συμπληρώματα βιταμίνης C είναι εξίσου επιρρεπή στο κρυολόγημα με εκείνα που δεν τα λαμβάνουν. Κι ενώ η κατανάλωση βιταμίνης C μπορεί να μειώσει ελαφρώς τη διάρκεια των συμπτωμάτων (κατά περίπου 8% στους ενήλικες), το αποτέλεσμα είναι μέτριο.

«Είναι επίσης δύσκολο να ερμηνεύσουμε αυτά τα δεδομένα», λέει ο Davis, «επειδή τα άτομα που λαμβάνουν τακτικά υψηλές δόσεις βιταμίνης C είναι γενικά πιο προσεκτικά με την υγεία τους».

Αντ’ αυτού, συνιστά να εστιάζετε στη βιταμίνη D αν θέλετε να καταπολεμήσετε τις ασθένειες. «Η σημασία της για την υγεία του ανοσοποιητικού συστήματος είναι πολύ περισσότερο αποδεδειγμένη», λέει.

Με πληροφορίες από The Guardian.