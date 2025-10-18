Δεν είναι μυστικό ότι είμαστε αυτό που τρώμε. Έρευνες έχουν δείξει ότι μια ισορροπημένη διατροφή γεμάτη με θρεπτικά συστατικά είναι η ισχυρότερη άμυνα ενάντια σε χρόνιες και επικίνδυνες παθήσεις, όπως οι καρδιακές παθήσεις, η παχυσαρκία και ο διαβήτης.

Δεν σταματάτε όμως σε αυτό, καθώς οι τροφές που επιλέγουμε να εντάξουμε συστηματικά στο καθημερινό διαιτολόγιό μας μπορούν να μας βοηθήσουν να καταπολεμήσουμε ασθένειες, όπως η γρίπη. Διανύουμε την εποχή της έξαρσης των ιώσεων για αυτό και πρέπει να δράσουμε, θωρακίζοντας το ανοσοποιητικό σύστημά μας. Υπάρχουν ορισμένες τροφές που επηρεάζουν την ικανότητα του οργανισμού μας να ανταποκρίνεται στις απειλές.

Οι ερευνητές διερευνούν τις επιδράσεις της διατροφής, της άσκησης, της ηλικίας, του ψυχολογικού στρες και άλλων παραγόντων στην ανοσολογική απόκριση, τόσο σε ζώα όσο και σε ανθρώπους.

Το ανοσοποιητικό σύστημα είναι ένα σύστημα, όχι μια μεμονωμένη οντότητα. Για να λειτουργεί καλά, απαιτείται ισορροπία και αρμονία. Υπάρχουν ακόμα πολλά που οι ερευνητές δεν γνωρίζουν σχετικά με τις περιπλοκές και τις αλληλεξαρτήσεις της ανοσολογικής απόκρισης.

Το ανοσοποιητικό σύστημα είναι ο τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός αμύνεται στις απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος. Αυτό το πολύπλοκο σύστημα κυττάρων, ιστών και οργάνων αναγνωρίζει όταν κάτι εισέρχεται στον οργανισμό, όπως ο ιός της γρίπης. Στη συνέχεια, ενεργοποιεί μια αυτόματη και συντονισμένη αντίδραση.

Όταν το ανοσοποιητικό μας σύστημα είναι ισχυρό, το σώμα μας είναι καλύτερα προετοιμασμένο για να καταπολεμήσει τις ασθένειες. Όταν το ανοσοποιητικό μας σύστημα είναι πιο αδύναμο, είναι πιο πιθανό να αρρωστήσουμε.

Δεδομένου του σημαντικού ρόλου του στην υγεία μας, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε το ανοσοποιητικό σύστημα ισχυρό.

Μια υγιεινή, ισορροπημένη διατροφή είναι σημαντική για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Χρειαζόμαστε επαρκή ενέργεια και θρεπτικά συστατικά για να λειτουργεί σωστά, ενώ η κακή διατροφή μπορεί να το υπονομεύσει.

Ωστόσο, «δεν υπάρχει κανένα μεμονωμένο θρεπτικό συστατικό, τρόφιμο ή συμπλήρωμα που να ενισχύει την ανοσία ή να μας προστατεύει από τους εξαιρετικά μολυσματικούς ιούς», λέει η Sarah Stanner, Διευθύντρια Επιστημών στο British Nutrition Foundation.

«Κάθε μικροθρεπτικό συστατικό παίζει διαφορετικό ρόλο στο ανοσοποιητικό σύστημα – μην δίνετε προτεραιότητα μόνο σε ένα», λέει η Sarah Stanner.

Ψάρια

Τα ψάρια που έχουν υψηλά επίπεδα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, όπως ο σολομός, ο τόνος ή το σκουμπρί, είναι γνωστό ότι αυξάνουν τη δραστηριότητα των λευκών αιμοσφαιρίων, τα οποία καταπολεμούν τις λοιμώξεις.

Αυτά τα υγιεινά λιπαρά βοηθούν το ανοσοποιητικό σύστημα και είναι επίσης καλά για την καρδιά και τον εγκέφαλο.

Το σελήνιο, το οποίο είναι ιδιαίτερα άφθονο στα οστρακοειδή, όπως τα στρείδια, οι αστακοί, τα καβούρια και τα μύδια, βοηθά τα λευκά αιμοσφαίρια να παράγουν κυτοκίνες – πρωτεΐνες που βοηθούν στην απομάκρυνση των ιών της γρίπης από τον οργανισμό.

Εσπεριδοειδή

Οι περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται κατευθείαν στη βιταμίνη C όταν κρυολογήσουν. Αυτό συμβαίνει επειδή μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος.

Η βιταμίνη C θεωρείται ότι αυξάνει την παραγωγή λευκών αιμοσφαιρίων, τα οποία είναι βασικά για την καταπολέμηση των λοιμώξεων. Τα περισσότερα εσπεριδοειδή έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C.

Με τόση ποικιλία να διαλέξετε, είναι εύκολο να προσθέσετε μια δόση αυτής της βιταμίνης σε κάθε γεύμα. Δημοφιλή εσπεριδοειδή είναι: γκρέιπφρουτ, πορτοκάλια, μανταρίνια, λεμόνια και λάιμ.

Επειδή ο οργανισμός μας δεν παράγει ούτε αποθηκεύει βιταμίνη C, χρειαζόμαστε καθημερινή πρόσληψη βιταμίνης C. Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα για τους περισσότερους ενήλικες είναι: 75 mg για τις γυναίκες και 90 mg για τους άνδρες.

Γι α ούρτι

Το γιαούρτι περιέχει προβιοτικά τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην τόνωση του ανοσοποιητικού συστήματος και να διατηρήσουν το έντερο και τον εντερικό μας σωλήνα υγιή και απαλλαγμένο από βακτήρια που προκαλούν ασθένειες.

Τα γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως το γιαούρτι, τείνουν επίσης να είναι καλές πηγές βιταμίνης D.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Archives of Internal Medicine διαπίστωσε ότι η έλλειψη βιταμίνης D συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο να έρθουμε αντιμέτωποι με κρυολόγημα ή γρίπη.

Τζίντζερ

Το τζίντζερ είναι ένα άλλο συστατικό στο οποίο πολλοί καταφεύγουν όταν αρρωσταίνουν. Το τζίντζερ μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της φλεγμονής, η οποία μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του πονόλαιμου και των φλεγμονωδών ασθενειών.

Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της ναυτίας. Το τζίντζερ έχει μια πικάντικη γεύση λόγω της τζιντζερόλης, μιας ουσίας που μοιάζει με την καψαϊκίνη και χρησιμοποιείται τόσο στη μαγειρική όσο και στη ζαχαροπλαστική.

Το τζίντζερ είναι ακόμα ιδανικό για ρόφημα. Μπορεί επίσης να μειώσει τον χρόνιο πόνο και μπορεί ακόμη και να έχει ιδιότητες που μειώνουν τη χοληστερόλη.

Γλυκοπατάτες

Οι γλυκοπατάτες κι άλλες πορτοκαλί τροφές όπως τα καρότα και η κολοκύθα περιέχουν το αντιοξειδωτικό β-καροτένιο.

Το β-καροτένιο είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό και προβιταμίνη Α, που σημαίνει ότι ο οργανισμός το μετατρέπει σε βιταμίνη Α ανάλογα με τις ανάγκες του.

Ως αντιοξειδωτικό, προστατεύει τα κύτταρα από τη βλάβη των ελευθέρων ριζών, ενώ ως βιταμίνη Α είναι απαραίτητο για την υγεία των ματιών, του δέρματος και του ανοσοποιητικού συστήματος.

«Η βιταμίνη Α βοηθά στη ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος και σας προστατεύει από τις λοιμώξεις, υποστηρίζοντας τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος και τα εμπόδια που κρατούν έξω από το σώμα όλα όσα δεν πρέπει να μπουν», δήλωσε η Kara Lydon, διαιτολόγος.

Μια γλυκοπατάτα έχει πάνω από το 380% της ημερήσιας αξίας για τη βιταμίνη Α.

Ελαιόλαδο

Βασικό συστατικό της μεσογειακής διατροφής, το ελαιόλαδο είναι ένα υγιεινό λιπαρό που κάνει καλό στην καρδιά και στον εγκέφαλο. Ενισχύει επίσης το ανοσοποιητικό σύστημα χάρη στην ικανότητά του να μειώνει τις φλεγμονές στον οργανισμό.

Με πληροφορίες από Healthline, Brown University Health, BBC, New York Post και Harvard Medical School.