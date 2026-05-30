Όταν σοβαρεύτηκε ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση απέναντι στον μαχητικό ΠΑΟΚ και με τον Όσμαν να παίρνει την ομάδα πάνω του στα τελευταία δύο δεκάλεπτα (έκανε ρεκόρ καριέρας σε επίπεδο πρωταθλήματος με 29 πόντους), ήρθε το break. Ο «επτάστερος» επικράτησε 102-94 στην Πυλαία, έκανε το 2-0 στη σειρά και πήρε την πρόκριση για τους τελικούς της SBL.

Εντυπωσιακό ήταν το ξεκίνημα του ΠΑΟΚ στο ματς με τον Μπέβερλι να συνεχίζει από το… ΟΑΚΑ και να παίρνει από το χέρι την ομάδα του. Από την άλλη, το ξέσπασμα του Αταμάν και το γρήγορο τάιμ άουτ δείχνει πολλά για την εικόνα του Παναθηναίκού. Ο Δικέφαλος έτρεξε και χτύπησε την προβληματική άμυνα των πράσινων. ενώ η βοήθεια και του Μέλβιν με 5 συνεχόμενους πόντους έφερε το 27-17 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο ΠΑΟΚ συνέχισε να πληγώνει τον Παναθηναϊκό στο ανοιχτό γήπεδο και να σκοράρει στους αιφνιδιασμούς κρατώντας μία διαφορά κοντά σε διψήφιο αριθμό πόντων. Οι «πράσινοι» άργησαν να βγάλουν αντίδραση και το έκαναν δύο λεπτά πριν από την ανάπαυλα όταν μείωσαν στους 2 πόντους, με το ημίχρονο να λήγει στο +3 υπέρ των γηπεδούχων (47-44).

Την ίδια ώρα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε πως «ο Κέντρικ Ναν αγωνίζεται με έντονες ενοχλήσεις στον δεξιό καρπό. Στο πρώτο δεκάλεπτο μετά από μια πτώση είχε ενοχλήσεις γι’ αυτό και αντικαταστάθηκε. Μπήκε ξανά αλλά συνεχίζει να πονάει».

Στο τρίτο δεκάλεπτο το παιχνίδι είχε όλα τα στοιχεία του ντέρμπι, με τον Παναθηναϊκό μάλιστα να προσπερνάει για πρώτη φορά στο σκορ, φτάνοντας τη διαφορά στους 5 πόντους. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση και προσπέρασε ξανά, αλλά οι «πράσινοι» με μπροστάρη τον Οσμαν έκλεισαν την περίοδο στο +5 (67-72), με σημαντική βοήθεια στο σκοράρισμα και από τον Γκραντ. Κορυφαίος όλων, όμως, οΤζέντι Όσμαν, ο οποίος έκανε εκπληκτική τρίτη περίοδο έχοντας 15 από τους 28 πόντους του Παναθηναϊκού!

Στην τελευταία περίοδο η μπίλια πήγε στο πράσινο. Ο Παναθηναϊκός είχε σταθερά το προβάδισμα και το μομέντουμ, ο Οσμαν «πυροβολούσε» και παρά την προσπάθεια του ΠΑΟΚ να ανατρέψει την κατάσταση, η ομάδα του Αταμάν έφτασε στο break και το 2-0 στη σειρά, παίρνοντας την πρόκριση για τους τελικούς του πρωταθλήματος, επικρατώντας 102-94.

Από το ματς δεν έλειψε η ένταση, αφού ένα κάρφωμα του Λεσόρ και ο πανηγυρισμός του, έφεραν την αντίδραση της εξέδρας. Στη συνέχεια ο Γάλλος σέντερ αποβλήθηκε με 5 φάουλ, οι οπαδοί τον αποδοκίμασαν κι αυτός απάντησε στην εξέδρα και τιμωρήθηκε από τους διαιτητές με αποβολή.