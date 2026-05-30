Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, προχώρησε σε νέες αιχμηρές δηλώσεις κατά των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουάσινγκτον, κατηγορώντας τους για χρόνια αδράνειας στην ενίσχυση των αμυντικών τους δαπανών και προειδοποιώντας ότι η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ βρίσκονται μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Συγκεκριμένα, επανέλαβε την επίθεση κατά των ευρωπαίων συμμάχων της Ουάσινγκτον, προσάπτοντάς τους ότι «για υπερβολικά πολύ καιρό» αγνόησαν τις προσκλήσεις να ενισχύσουν την άμυνά τους και καλώντας τους «να σταματήσουν τα κηρύγματα».

Κατά την ομιλία του στην διάσκεψη του Διαλόγου του Σάνγκρι-Λα, προειδοποίησε επίσης ότι έρχονται «σημαντικές αποφάσεις» σχετικά με την ασφάλειας στην Ευρώπη.

Εγκωμίασε τις ασιατικές χώρες που θεωρεί ότι «έχουν από καιρό αντιληφθεί ότι το κλειδί για μία βιώσιμη σύμπραξη δεν είναι οι ιδεαλιστικές αξίες, αλλά συγκεκριμένη σύγκλιση εθνικών συμφερόντων».

«Οταν τα συμφέροντά μας συγκλίνουν, ενεργούμε μαζί με αποφασιστικότητα. Οταν τα συμφέροντά μας αποκλίνουν, προσαρμοζόμαστε με ρεαλισμό, χωρίς δράματα και χωρίς να κάνουμε κηρύγματα. Πιστεύω ότι η δυτική Ευρώπη θα μπορούσε να πάρει ένα μάθημα».

Επαναλαμβάνοντας τις πολύ επικριτικές θέσεις της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στους Ευρωπαίους, ο Χέγκσεθ κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές χώρες ότι είχαν υιοθετήσει για μεγάλο διάστημα «μία κούφια γκλομπαλιστική ρητορική στο θέμα μίας διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες την ώρα που οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες άνοιγαν διάπλατα τα σύνορά τους και άδειαζαν τους στρατούς τους από περιεχόμενο».

«Η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ έχουν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις και θα τις μάθετε σύντομα», είπε.

«Επί μακρόν, οι προσκλήσεις προς τους ευρωπαίους συμμάχους μας για να δαπανήσουν περισσότερα για την άμυνά τους έμειναν νεκρό γράμμα. Εν τέλει αρχίζουν να αναπληρώνουν το χαμένο έδαφος».

Ο Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί από τους Ευρωπαίους να αναλάβουν περισσότερα βάρη ως προς την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Εχει ασκήσει πιέσεις, και αποσπάσει τελικά την δέσμευση, για την αύξηση στο 5% του ΑΕΠ των αμυντικών δαπανών των νατοϊκών χωρών και έχει την πρόθεση να μειώσει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη.

Η ατμόσφαιρα βάρυνε τις τελευταίες εβδομάδες λόγω της άρνησης των ευρωπαϊκών χωρών να υποστηρίξουν τον Τραμπ στον πόλεμο που ο ίδιος ξεκίνησε, χωρίς την παραμικρή διιαβούλευση ή ενημέρωση, κατά του Ιράν.

Οι ΗΠΑ είναι «παραπάνω από ικανές» να ξαναρχίσουν τον πόλεμο

Νωρίτερα σήμερα, ο Πιτ Χέγκσεθ είχε δηλώσει ότι: «Η ικανότητά μας να ξαναρχίσουμε αν χρειαστεί… είμαστε κάτι παραπάνω από ικανοί», δήλωσε ο Χέγκσεθ στη Σιγκαπούρη. «Τα αποθέματά μας είναι περισσότερο από επαρκή, τόσο εκεί όσο και σε όλο τον κόσμο, οπότε βρισκόμαστε σε πολύ καλή θέση», πρόσθεσε.

Ο Χέγκσεθ, μιλώντας στο Διάλογο Σανγκρί-Λα, το κορυφαίο φόρουμ της Ασίας για ηγέτες της άμυνας, στρατιωτικούς και διπλωμάτες, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν γυρίσει την πλάτη τους στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε σύγκρουση με το Ιράν.

«Μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα ταυτόχρονα. Ενισχύουμε τη βιομηχανική βάση της άμυνάς μας, ώστε να κατασκευάζουμε πολύ σύντομα διπλάσια, τριπλάσια, τετραπλάσια πυρομαχικά, για να διασφαλίσουμε ότι όλα τα σχέδια (επιχειρήσεων) μας χρηματοδοτούνται επαρκώς σε όλο τον κόσμο», είπε.

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου είπε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ είναι «υπομονετικός» και θέλει να συνάψει μια «μεγάλη συμφωνία» που θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα συναντηθεί σε μια ασφαλή αίθουσα του Λευκού Οίκου για να λάβει μια «τελική απόφαση» σχετικά με μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, η οποία θα παρατείνει την εκεχειρία από τις αρχές Απριλίου για ακόμη 60 ημέρες, δίνοντας στους διαπραγματευτές χρόνο να καταλήξουν σε μια μόνιμη λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο πόλεμος που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, κυρίως στο Ιράν και τον Λίβανο, και έχει προκαλέσει παγκόσμια οικονομική αναταραχή, καθώς οδήγησε σε αύξηση των τιμών της ενέργειας λόγω του ουσιαστικού κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν.