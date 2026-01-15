Όταν οι ιώσεις μοιάζουν, το τεστ παραμένει το πιο αξιόπιστο εργαλείο. Mάλιστα, καθώς η γρίπη δείχνει φέτος πιο επιθετική και ο Covid καλά κρατεί, τα συμπτώματα συχνά μπερδεύουν ακόμη και τους ειδικούς. Πώς ξεχωρίζουν οι δύο ιώσεις και γιατί το τεστ παραμένει καθοριστικό.

Κρυολόγημα ή κάτι πιο σοβαρό;

Αν νιώθετε αδιαθεσία, αλλά τα συμπτώματα περιορίζονται «από τον λαιμό και πάνω», με μπούκωμα κι ελαφρύ πονόλαιμο, πιθανότατα πρόκειται για κοινό κρυολόγημα, σύμφωνα με τον δρα Ουίλιαμ Σάφνερ, ειδικό λοιμωξιολόγο στο Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο Vanderbilt.

Αν όμως εμφανιστούν έντονος βήχας, μυϊκοί πόνοι και εξάντληση σε όλο το σώμα, τότε είναι πιο πιθανό να πρόκειται για ιογενή λοίμωξη, όπως η γρίπη ή ο Covid. Το πρόβλημα; Ακόμη και οι ειδικοί δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν τις δύο λοιμώξεις μόνο από τα συμπτώματα.

Τα κοινά – και παραπλανητικά – συμπτώματα

Τόσο η γρίπη όσο και ο Covid μπορούν να προκαλέσουν βήχα, δύσπνοια, κόπωση, καταρροή, πονοκέφαλο, πόνους στο σώμα, πονόλαιμο, αλλά και γαστρεντερικά συμπτώματα, όπως κοιλιακό άλγος ή διάρροια.

Και οι δύο ασθένειες ενδέχεται να επηρεάσουν την όσφρηση. Στην περίπτωση της γρίπης, αυτό συμβαίνει, κυρίως λόγω φλεγμονής στη μύτη, ενώ στον Covid μπορεί να επηρεαστούν τα νεύρα που σχετίζονται με την όσφρηση. Πάντως, σήμερα λιγότεροι ασθενείς με Covid χάνουν την όσφρησή τους σε σχέση με τα πρώτα χρόνια της πανδημίας.

«Δεν υπάρχει κάποιο ξεκάθαρο σημάδι,τύπου ”αν η μύτη γίνει πράσινη”, που να δείχνει το ένα ή το άλλο», λέει χαρακτηριστικά ο δρ Σάφνερ.

Η βασική διαφορά: Πώς ξεκινούν τα συμπτώματα

Ένα στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει είναι ο τρόπος εμφάνισης των συμπτωμάτων. Ο Covid συχνά εξελίσσεται σταδιακά: μια μέρα μπουκωμένο κεφάλι, την επόμενη πονόλαιμος.

Η γρίπη, αντίθετα, εμφανίζεται συνήθως απότομα. «Πολλοί ασθενείς λένε ότι ένιωσαν σαν να τους χτύπησε φορτηγό», σημειώνει ο δρ Πίτερ Τσιν-Χονγκ, λοιμωξιολόγος στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο.

Ο πυρετός μπορεί να συνοδεύει και τις δύο λοιμώξεις, όμως στη γρίπη η θερμοκρασία τείνει να ανεβαίνει νωρίτερα.

Γιατί το τεστ είναι το «κλειδί»

Ο μόνος σίγουρος τρόπος να ξεχωρίσει κανείς τον Covid από τη γρίπη είναι το τεστ.

Τα self test για Covid εξακολουθούν να διατίθενται σε φαρμακεία και online, ενώ πλέον υπάρχουν και συνδυαστικά τεστ που ανιχνεύουν ταυτόχρονα Covid και γρίπη — συνήθως με ελαφρώς υψηλότερο κόστος. Τα αποτελέσματα βγαίνουν συνήθως μέσα σε περίπου 15 λεπτά.

Ωστόσο, τα τεστ μπορεί να δείξουν ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα, αν γίνουν πολύ νωρίς. Οι γιατροί συνιστούν επανάληψη του τεστ μετά από τουλάχιστον 48 ώρες, εφόσον τα συμπτώματα επιμένουν.

Ποιοι πρέπει οπωσδήποτε να ελεγχθούν

Ο έλεγχος είναι ιδιαίτερα σημαντικός για άτομα υψηλού κινδύνου, ώστε να ξεκινήσουν έγκαιρα την κατάλληλη αγωγή, όπως αντιιικά φάρμακα. Στις ομάδες υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται άτομα άνω των 65 ετών, έγκυες γυναίκες και όσοι έχουν υποκείμενα νοσήματα, όπως άσθμα ή προβλήματα στα νεφρά, στο αίμα ή στο ήπαρ.

Όπως εξηγεί η δρ Πρίτι Μαλά από το University of Michigan Health, το τεστ βοηθά και στον προγραμματισμό της καθημερινότητας: ο Covid και η γρίπη διαρκούν συνήθως περισσότερο και είναι πιο βαριές λοιμώξεις από τα συνηθισμένα κρυολογήματα, επηρεάζοντας εργασία, σχολείο ή ακόμη και τις γιορτινές συγκεντρώσεις.

Πρόληψη και εμβολιασμός

Η πρόληψη και για τις δύο ασθένειες είναι παρόμοια: συχνό πλύσιμο χεριών, καλός αερισμός, αποφυγή συνωστισμού, χρήση μάσκας όπου χρειάζεται, παραμονή στο σπίτι όταν είμαστε άρρωστοι και εμβολιασμός.

Οι γιατροί τονίζουν ότι δεν είναι αργά ούτε για το εμβόλιο της γρίπης ούτε για το επικαιροποιημένο εμβόλιο κατά του Covid.