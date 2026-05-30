Το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό κύμα ζέστης του Ιουνίου έστειλε χιλιάδες Αθηναίους στις παραλίες της Αττικής για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, ενώ όσοι επέλεξαν να ταξιδέψουν εκτός πρωτεύουσας γέμισαν λεωφορεία, πλοία και αεροπλάνα.

Οι υψηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με τον γενικά καλό καιρό, δημιούργησαν εικόνες έντονης κινητικότητας τόσο στις ακτές του Λεκανοπεδίου όσο και στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

Οι παραλίες της Αττικής γέμισαν από λουόμενους

Για χιλιάδες κατοίκους της πρωτεύουσας που παρέμειναν στην Αθήνα, οι κοντινές παραλίες αποτέλεσαν την ιδανική επιλογή για μια ανάσα δροσιάς. Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, οι οργανωμένες και ελεύθερες ακτές της Αθηναϊκής Ριβιέρας γέμισαν από οικογένειες, παρέες και επισκέπτες κάθε ηλικίας.

Ο Άλιμος, το Έδεμ και ο Φλοίσβος συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο όγκο λουομένων, ενώ αυξημένη ήταν η κίνηση και στις παραλίες του Ωρωπού και του Καλάμου. Οι εικόνες θύμιζαν ήδη κορύφωση της θερινής περιόδου, με τις ξαπλώστρες να γεμίζουν γρήγορα και τους χώρους στάθμευσης να δοκιμάζονται από την αυξημένη προσέλευση.

Καλοκαιρινός ο καιρός έως τη Δευτέρα

Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τις εξορμήσεις και τις επόμενες ημέρες του τριημέρου. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών ή όμβρων κυρίως σε ορεινές περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 έως 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία το θερμόμετρο ενδέχεται να αγγίξει τους 32 βαθμούς.

Παρόμοιο αναμένεται το σκηνικό και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και περιορισμένες τοπικές νεφώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά κατά τις απογευματινές ώρες.

Στους 21 έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία της θάλασσας

Οι θάλασσες της χώρας έχουν ήδη αποκτήσει θερμοκρασίες που ευνοούν τα πρώτα καλοκαιρινά μπάνια. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, η θερμοκρασία του νερού κυμαίνεται στις περισσότερες περιοχές από 21 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται στο Ιόνιο και σε περιοχές του βόρειου Αιγαίου, όπου η θερμοκρασία πλησιάζει τους 23 βαθμούς. Οι ειδικοί συνιστούν σταδιακή είσοδο στη θάλασσα, ιδιαίτερα για παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με ευαισθησία στις χαμηλότερες θερμοκρασίες, καθώς η διαφορά ανάμεσα στη θερμοκρασία του σώματος και του νερού μπορεί να είναι σημαντική.

Πληρότητες έως 100% στα ΚΤΕΛ

Η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων αποτυπώνεται και στα στοιχεία των υπεραστικών συγκοινωνιών. Στα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιοσίων οι πληρότητες άγγιξαν το 100%, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δυναμική του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΤΕΛ και των ΚΤΕΛ Κηφισού, Σοφοκλή Φάτσιο, η φετινή κίνηση παρουσιάζεται αυξημένη κατά περίπου 5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Την Παρασκευή προστέθηκαν δεκάδες έκτακτα δρομολόγια για την εξυπηρέτηση της αυξημένης ζήτησης, με την Πελοπόννησο, την Αιτωλοακαρνανία, τον Βόλο και τα Τρίκαλα να συγκαταλέγονται στους δημοφιλέστερους προορισμούς.

Ισχυρή ζήτηση και στις αεροπορικές μετακινήσεις

Αυξημένη παραμένει και η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της χώρας. Τα στοιχεία της AEGEAN δείχνουν μέση πληρότητα 80% στις διεθνείς πτήσεις και 75% στις πτήσεις εσωτερικού για την περίοδο του τριημέρου.

Από την Αθήνα, ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση καταγράφηκε για προορισμούς όπως το Ελσίνκι, η Λισαβόνα, η Νίκαια, το Πόρτο και το Άμστερνταμ, ενώ στις πτήσεις εσωτερικού ξεχώρισαν η Ικαρία, η Σκιάθος, τα Χανιά, η Πάρος και τα Ιωάννινα.

Οι πληρότητες στις πτήσεις εσωτερικού από την Αθήνα έφτασαν έως και το 93%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις κινήθηκαν κοντά στο 90%. Αντίστοιχα, από τη Θεσσαλονίκη οι πτήσεις εσωτερικού κατέγραψαν ποσοστά που άγγιξαν το 95%.