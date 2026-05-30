Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ο χρυσός βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των διεθνών αγορών, με επενδυτές και traders να αναζητούν τα σημάδια που θα δείξουν ποια θα είναι η επόμενη κίνηση του πολύτιμου μετάλλου.

Από τη μία πλευρά, οι αισιόδοξοι βλέπουν νέα ιστορικά υψηλά, λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων και των φόβων για την παγκόσμια οικονομία. Από την άλλη, μεγάλοι παίκτες της αγοράς στοιχηματίζουν ότι η ανοδική πορεία ίσως πλησιάζει στο τέλος της.

Η εικόνα που διαμορφώνεται στην αγορά options των ETFs χρυσού αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο αυτή τη σύγκρουση.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι ανησυχίες για τις τιμές του πετρελαίου, αλλά και η συνεχιζόμενη αστάθεια σε Ευρώπη και Νότια Αμερική έχουν αναζωπυρώσει τη ζήτηση για χρυσό. Δεν είναι τυχαίο ότι το πολύτιμο μέταλλο κατέγραψε άνοδο 64% μέσα στο 2025

Η «μάχη» στα options

Σύμφωνα με το CNBC, στις 26 Μαΐου 2026, καταγράφηκε έντονη κινητικότητα τόσο στο SPDR Gold ETF (GLD) όσο και στο VanEck Gold Miners ETF (GDX), με τους επενδυτές να αυξάνουν σημαντικά τις ανοδικές τοποθετήσεις τους. Το GDX μάλιστα ενισχύθηκε περισσότερο από 4%, παρά την πτώση που σημείωσαν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Οι αγοραστές κυριάρχησαν ξεκάθαρα στην αγορά call options. Σε κάποια στιγμή της ημέρας, οι συναλλαγές στα calls ξεπερνούσαν τα puts με αναλογία μεγαλύτερη του 5 προς 1, ένδειξη ότι μεγάλο μέρος της αγοράς εξακολουθεί να ποντάρει σε νέα άνοδο.

Σύμφωνα με στοιχεία της ThinkOrSwim, περισσότερα από 10.000 call options στο GDX διακινήθηκαν στην τιμή ask ή και υψηλότερα, κάτι που συνήθως σημαίνει ότι αγοράστηκαν επιθετικά από επενδυτές. Αντίθετα, οι αγορές put options περιορίστηκαν περίπου στα 4.400 συμβόλαια.

Τα πιο δημοφιλή στοιχήματα αφορούσαν call options με τιμές εξάσκησης στα 100 και 110 δολάρια και λήξη στις 18 Ιουνίου. Ωστόσο, για να αποδώσουν ουσιαστικά κέρδη, απαιτείται μια ιδιαίτερα ισχυρή ανοδική κίνηση του χρυσού μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Το μεγάλο «στοίχημα» στην πτώση

Παρά το κύμα αισιοδοξίας, ένας πολύ μεγαλύτερος επενδυτής φαίνεται να ακολουθεί εντελώς διαφορετική στρατηγική.

Η μεγαλύτερη συναλλαγή premium της ημέρας ήταν αγορά χιλιάδων put options με τιμή εξάσκησης στα 85 δολάρια και λήξη στις 17 Ιουλίου. Το συνολικό ποσό ξεπέρασε το 1 εκατ. δολάρια, περισσότερο ακόμη και από το συνολικό premium των δημοφιλών ανοδικών στοιχημάτων στα 100 και 110 δολάρια.

Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται από πολλούς αναλυτές ως ένδειξη ότι ορισμένοι μεγάλοι επενδυτές θεωρούν πως η αγορά χρυσού ενδέχεται να πλησιάζει σε κρίσιμο σημείο καμπής.

Γιατί ο χρυσός παραμένει στο προσκήνιο

Παρά τις έντονες διακυμάνσεις, ο χρυσός εξακολουθεί να θεωρείται το απόλυτο «ασφαλές καταφύγιο» σε περιόδους αβεβαιότητας. Όταν οι αγορές κλονίζονται, ο πληθωρισμός αυξάνεται ή εντείνονται οι γεωπολιτικές κρίσεις, οι επενδυτές στρέφονται παραδοσιακά στα πολύτιμα μέταλλα.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι ανησυχίες για τις τιμές του πετρελαίου, αλλά και η συνεχιζόμενη αστάθεια σε Ευρώπη και Νότια Αμερική έχουν αναζωπυρώσει τη ζήτηση για χρυσό. Δεν είναι τυχαίο ότι το πολύτιμο μέταλλο κατέγραψε άνοδο 64% μέσα στο 2025.

Παράλληλα, οι κεντρικές τράπεζες συνεχίζουν τις μαζικές αγορές χρυσού, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική της αγοράς.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν την πορεία του χρυσού. Ο υψηλός πληθωρισμός αποτελεί παραδοσιακά βασικό «καύσιμο» για την άνοδο του χρυσού. Όταν η αγοραστική δύναμη των νομισμάτων μειώνεται, οι επενδυτές αναζητούν ασφαλή περιουσιακά στοιχεία με διαχρονική αξία.

Πόλεμοι, εμπορικές συγκρούσεις και διεθνείς κρίσεις επηρεάζουν άμεσα την πορεία του χρυσού. Όσο αυξάνεται η αβεβαιότητα για την παγκόσμια οικονομία, τόσο περισσότεροι επενδυτές στρέφονται σε ασφαλείς τοποθετήσεις.

Οι φόβοι για ύφεση, οι αναταράξεις στα χρηματιστήρια και η αύξηση της ανεργίας ωθούν συχνά τους επενδυτές μακριά από πιο ριψοκίνδυνα assets και προς τον χρυσό.

Προβλέψεις

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η JPMorgan εκτιμά ότι ο χρυσός θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 6.300 δολάρια ανά ουγγιά μέσα στο 2026, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι αγορές από κεντρικές τράπεζες συνεχίζονται.

Άλλοι αναλυτές θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο η τιμή να κινηθεί μεταξύ 7.000 και 10.000 δολαρίων έως το 2030, εφόσον συνεχιστούν οι πιέσεις στον πληθωρισμό και οι υποτιμήσεις νομισμάτων.

Την ίδια στιγμή, αυξάνεται το ενδιαφέρον των ιδιωτών επενδυτών για φυσικό χρυσό — ράβδους, νομίσματα και bullion — καθώς η αβεβαιότητα ενισχύει την ανάγκη για πιο «χειροπιαστά» επενδυτικά καταφύγια.

Η μεγάλη πρόκληση

Παρότι ο χρυσός θεωρείται παραδοσιακά σταθερή επένδυση, οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι η μεταβλητότητα έχει επιστρέψει δυναμικά.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η κίνηση της αγοράς στις αρχές του 2026, όταν η τιμή του χρυσού υποχώρησε κατά 14% μέσα σε μόλις τρεις ημέρες, από τα 5.419 στα 4.660 δολάρια ανά ουγγιά.

Έτσι, παρά τις ισχυρές προοπτικές, οι ειδικοί συνιστούν προσοχή και διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου. Ο χρυσός μπορεί να λειτουργήσει ως αποτελεσματικό εργαλείο αντιστάθμισης κινδύνου, ωστόσο δεν θα πρέπει να κυριαρχεί σε ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.

Οι αναλυτές της Morningstar προτείνουν η έκθεση στον χρυσό να μην ξεπερνά το 15% των συνολικών επενδύσεων, ενώ υπογραμμίζουν ότι πρόκειται κυρίως για μακροπρόθεσμη τοποθέτηση και όχι για βραχυπρόθεσμο trading.

Πηγή: ot.gr