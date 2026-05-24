Η όρεξή σας βασίζεται σε μια σειρά απλών αρχών: Όταν πεινάτε, τρώτε, και όταν τρώτε, χορταίνετε. Είναι ένα προβλέψιμο μοτίβο — αλλά τι συμβαίνει όταν αυτό σταματά να λειτουργεί και νιώθετε πείνα ακόμα και μετά το φαγητό;

«Είναι φυσιολογικό να νιώθετε ότι η όρεξή σας έχει μικρές διακυμάνσεις από μέρα σε μέρα, αλλά αν παρατηρείτε μια επίμονη αίσθηση πείνας μετά από κάθε γεύμα -ακόμα και όταν νομίζετε ότι έχετε φάει αρκετά– θα συνιστούσα μια γρήγορη εξέταση τυχόν άλλων παραγόντων του τρόπου ζωής ή στρεσογόνων παραγόντων που μπορεί να παίζουν ρόλο», αναφέρει η διατροφολόγος Maddie Pasquariello.

Πολλοί, αλλά όχι όλοι, από αυτούς τους παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε «υποχρεωτικές και συχνά ενοχλητικές σκέψεις σχετικά με το φαγητό», εξηγεί.

Ακολουθεί μια αναλυτική παρουσίαση ορισμένων από τους φυσικούς και ψυχολογικούς παράγοντες που ενδέχεται να ευθύνονται για τη συνεχιζόμενη πείνα που νιώθεις μετά τα γεύματα. Όποια και αν είναι η αιτία, «είναι σημαντικό να μην αγνοείς εντελώς αυτό που συμβαίνει», επισημαίνει η Pasquariello.

Δεν έφαγες αρκετά

Προφανώς, η ποσότητα του φαγητού που καταναλώνεις είναι ο κύριος παράγοντας που καθορίζει την αίσθηση του κορεσμού, οπότε είναι πιθανό η ποσότητα που έφαγες να μην ήταν αρκετή — ειδικά δεδομένου ότι οι θερμιδικές σου ανάγκες δεν είναι σταθερές.

«Αυτό που αισθάνεσαι ότι είναι αρκετό για το σώμα σου τη μια μέρα μπορεί να διαφέρει την επόμενη, ανάλογα με το πόσο δραστήριος ήσουν, το στιλ της προπόνησής σου κι άλλους παράγοντες.

Και αυτό που είναι αρκετό για ένα άτομο μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικό για κάποιον άλλο», λέει η Pasquariello.

Οι ασκήσεις, όπως το τρέξιμο, το κολύμπι και η ποδηλασία, τείνουν να προσφέρουν μεγαλύτερη καύση θερμίδων από τις ασκήσεις ενδυνάμωσης, όπως η άρση βαρών, για παράδειγμα.

Εκτός από τη σωματική δραστηριότητα, η εγκυμοσύνη και ο θηλασμός μπορούν επίσης να αυξήσουν σημαντικά τις θερμιδικές ανάγκες.

Έφαγες πολύ γρήγορα

Όσο θαυμαστά κι αν είναι τα σώματά μας, δεν είναι πάντα απόλυτα συγχρονισμένα. Αναφορικά με την όρεξή σου, «χρειάζεται κάποιος χρόνος για να προλάβει ο εγκέφαλός σου το στομάχι σου», εξηγεί η Rebecca Ditkoff, MPH, RD, πιστοποιημένη σύμβουλος διατροφής.

«Μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να νιώσουμε το αίσθημα του κορεσμού». Περίπου 20 λεπτά, για να είμαστε ακριβείς. Αν εξακολουθείς να πεινάς μετά το φαγητό, μπορεί απλά να μην περίμενες αρκετά ώστε να εμφανιστεί αυτό το αίσθημα κορεσμού.

Περίμενες πολλή ώρα για να φας

Αν αφήσεις να περάσουν περισσότερες από μερικές ώρες μεταξύ των γευμάτων, «μπορεί να διαπιστώσεις ότι το σώμα σου δεν είναι εντελώς χορτάτο ακόμα και αφού φας μια ποσότητα που είναι συνηθισμένη για ‘σένα», λέει η Pasquariello.

Από την εμπειρία της, αυτό το πρόβλημα εμφανίζεται συχνά όταν οι άνθρωποι παραλείπουν το πρωινό και τρώνε για πρώτη φορά το μεσημέρι: «Μέχρι εκείνη την ώρα, είστε πεινασμένοι, οπότε μπορεί να νιώθετε πως ό,τι κι αν φάτε, δεν χορταίνετε».

Το γεύμα δεν ήταν ισορροπημένο

Οι πρωτεΐνες, τα λίπη και οι φυτικές ίνες είναι βασικά στοιχεία για να σε κρατούν χορτάτο, οπότε ένα γεύμα με χαμηλή περιεκτικότητα σε αυτά τα ζωτικά θρεπτικά συστατικά μπορεί να σε κάνει να νιώθεις πείνα σύντομα.

«Αν έφαγες μεγάλη ποσότητα φαγητού, αλλά το γεύμα αποτελούνταν κυρίως από υδατάνθρακες που αφομοιώνονται γρήγορα, είναι πιθανό να νιώσεις πείνα αργότερα, μόλις αφομοιωθούν αυτοί οι υδατάνθρακες», λέει η Pasquariello.

Πάρε για παράδειγμα τα φρούτα: αντί να τα τρως μόνα τους, το ιδανικό θα ήταν να τα συνδυάσεις με κάτι όπως τυρί (πηγή πρωτεϊνών) και ξηρούς καρπούς (πηγή καλών λιπαρών, καθώς και πρωτεϊνών και φυτικών ινών), σύμφωνα με την Ditkoff.

Επειδή το τρίπτυχο πρωτεΐνες-λίπη-φυτικές ίνες βοηθά στον έλεγχο του ρυθμού με τον οποίο αφομοιώνονται οι υδατάνθρακες, η κύρια πηγή ενέργειας του σώματος, εξασφαλίζει μια πιο σταδιακή αύξηση του σακχάρου στο αίμα και μια πιο σταθερή απελευθέρωση ενέργειας, αποτρέποντας τις διακυμάνσεις που μπορούν να προκαλέσουν λαχτάρα για φαγητό.

«Πρέπει να έχει και τα τρία», λέει η Ditkoff. Αν το γεύμα ή το σνακ σας δεν περιέχει αυτά τα συστατικά, «αυτό μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά σου να νιώθεις χορτάτος».

Είσαι αγχωμένος (ή αντιμετωπίζεις κάποιο άλλο αρνητικό συναίσθημα)

Η συναισθηματική κατάσταση παίζει σημαντικό ρόλο στην όρεξή σου. Το φαγητό λόγω άγχους είναι πιθανώς η πιο γνωστή εκδήλωση αυτού του φαινομένου, αλλά «αν βαριέστε υπερβολικά ή, αντίθετα, είστε πολύ αποσπασμένοι ενώ κάνετε κάτι, είναι επίσης πιθανό να σας έρθει η όρεξη για φαγητό», λέει η Pasquariello.

«Ακόμα κι αν μόλις έφαγες ένα γεύμα και αισθάνθηκες χορτάτος μετά, το σώμα σου λαχταρά κάτι να μασουλήσει για λόγους υφής ή άνεσης».

Έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι τα έντονα συναισθήματα πλήξης συνοδεύονται από αυξημένη κατανάλωση σνακ, για παράδειγμα.

Με πληροφορίες από SELF.