Το διήμερο οδοιπορικό του στην Ευρυτανία καταγράφει στο βίντεο που ανήρτησε στο TikTok ο Πρόεδρος του ΠαΣοΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε αυτόν τον ορεινό και πανέμορφο τόπο οι κάτοικοι κάνουν μια δραματική έκκληση: “Ερημώνουμε”. “Το δημογραφικό είναι νάρκη στα θεμέλια της οικονομίας και της κοινωνίας.

Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι στοίχημα για το ΠαΣοΚ”, σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης προκρίνοντας: – Στήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων και φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις μεταποίησης – Ενίσχυση των υποδομών και ιδιαίτερα του οδικού δικτύου – Δωρεάν προσχολική αγωγή και καλύτερες υπηρεσίες δημόσιας υγείας και δημόσιας παιδείας.