Όσο το ερώτημα «Γιατί είμαστε όλοι άρρωστοι;» πλανάται πάνω από κάθε κουβέντα κι όσο τα νοσοκομεία γεμίζουν με νέα περιστατικά γρίπης, καλό είναι να επενδύσουμε στην πρόληψη (και) μέσω της διατροφής.

Βότανα και μπαχαρικά, γνωστά εδώ και αιώνες για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες, επανέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο, όχι μόνο ως συστατικά της κουζίνας αλλά και ως σύμμαχοι του ανοσοποιητικού συστήματος.

Σε μια περίοδο όπου η πρόληψη και η ευεξία αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, η επιστημονική έρευνα στρέφει ξανά το βλέμμα της στη σοφία της παράδοσης, αναζητώντας απαντήσεις στη φύση και τα φυσικά της αποθέματα.

Εχινάκεια

Η εχινάκεια, ή το μοβ κωνοφόρο, είναι στενά συνδεδεμένη με τις μαργαρίτες και τους ηλίανθους. Αυτό το φυτό θεωρείται ότι διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα, γι’ αυτό και πολλοί άνθρωποι το χρησιμοποιούν για την καταπολέμηση του κρυολογήματος ή άλλων λοιμώξεων.

Οι έρευνες υποδηλώνουν ότι η εχινάκεια έχει αντιφλεγμονώδεις και αντιβακτηριακές ιδιότητες και μπορεί να ελέγχει την ανοσολογική αντίδραση του οργανισμού σε περίπτωση ιογενών λοιμώξεων.

Επιπλέον, περιέχει πολυσακχαρίτες, οι οποίοι ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Το βότανο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά για τη θεραπεία του πόνου, των τσιμπημάτων, των τραυμάτων, καθώς και για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και την αντιμετώπιση λοιμώξεων.

Τα συμπληρώματα εχινάκειας διατίθενται γενικά σε μορφή καψουλών ή υγρών σταγόνων που προορίζονται να αραιωθούν σε νερό. Μπορείτε επίσης να παρασκευάσετε εχινάκεια ως τσάι.

Κουρκουμάς

Ο κουρκουμάς είναι ένα μπαχαρικό που περιέχει κουρκουμίνη, μια ένωση που είναι υπεύθυνη για το έντονο χρώμα του. Η κουρκουμίνη περιέχει μια δραστική ένωση με αποδεδειγμένες αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτικές και αντιιικές ιδιότητες.

Πολλές μελέτες υποστηρίζουν ότι η κουρκουμίνη μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος, μειώνοντας τη χρόνια φλεγμονή και προστατεύοντας τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες.

Η κουρκουμίνη απορροφάται καλύτερα όταν συνδυάζεται με μαύρο πιπέρι (λόγω της πιπερίνης) και με μια πηγή καλών λιπαρών, όπως το ελαιόλαδο.

Ο συνδυασμός κουρκουμίνης και πιπερίνης φαίνεται να πολλαπλασιάζει την αποτελεσματικότητα της κουρκουμίνης, αυξάνοντας τη βιοδιαθεσιμότητα της και προσφέροντας τα προαναφερθέντα οφέλη στην υγεία μας.

Η κατανάλωση του κουρκουμά πρέπει να γίνεται με μέτρο, καθώς μεγάλες ποσότητες είναι πιθανό να προκαλέσουν γαστρεντερική δυσφορία.

Τζίντζερ

Το τζίντζερ ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα χάρη στην τζιντζερόλη, που έχει αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, βοηθώντας τα λευκά αιμοσφαίρια να καταπολεμήσουν λοιμώξεις, ιούς (όπως ο RSV) και βακτήρια.

Συχνά καταναλώνεται σε μορφή “ginger shots” (ρόφημα με τζίντζερ, λεμόνι, κουρκουμά) ως φυσικό τονωτικό για πρόληψη κρυολογημάτων και ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού.

Ο οργανισμός βιώνει αυξημένη φλεγμονή κατά τη διάρκεια μιας ανοσολογικής αντίδρασης, οπότε αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως το τζίντζερ μπορεί να βοηθήσουν στην ανακούφιση του πόνου και των συμπτωμάτων που σχετίζονται με τις αναπνευστικές λοιμώξεις.

Κανέλα

Η κανέλα ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα λόγω των ισχυρών αντιοξειδωτικών (όπως οι πολυφαινόλες) και των αντιφλεγμονωδών ιδιοτήτων της, βοηθώντας στην καταπολέμηση ιών, βακτηρίων και του οξειδωτικού στρες, ενώ παράλληλα έχει αντιμικροβιακές ιδιότητες.

Συμβάλλει στη μείωση της φλεγμονής, προστατεύει τα κύτταρα, και ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να βοηθήσει και ενάντια σε συγκεκριμένους ιούς.

Πάπρικα

Η πάπρικα ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα κυρίως λόγω της πλούσιας περιεκτικότητάς της σε βιταμίνες (Α, C, Ε) και αντιοξειδωτικά, που καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες και το οξειδωτικό στρες, μειώνουν τις φλεγμονές, υποστηρίζουν την ανάπτυξη κυττάρων και βοηθούν στην προστασία από ιώσεις όπως το κρυολόγημα, κάνοντας την ένα πολύτιμο σύμμαχο για την υγεία.

Η πάπρικα είναι εξαιρετική πηγή βιταμίνης C (ισχυρό αντιοξειδωτικό) και βιταμίνης Α, οι οποίες είναι κρίσιμες για την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού.

Βοηθά στη μείωση των επιπέδων φλεγμονής στο σώμα, που συνδέονται με πολλές ασθένειες, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ανάπτυξη και την προστασία των κυττάρων του ανοσοποιητικού.