Δείτε όλη τη διαδικασία των πέναλτι και την άστοχη εκτέλεση του Γκάμπριελ που έδωσε το Champions League στην Παρί.

Η Παρί Σεν Ζεμέρν διατήρησε τον τίτλο της! Μετά από ένα συγκλονιστικό τελικό στην «Πούσκας Αρένα» της Βουδαπέστης -ειδικά από το δεύτερο ημίχρονο και μετά, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε αν και βρέθηκε να χάνει από το 6′ (Χάβερτς), επικράτησε τελικά της Άρσεναλ με 4-3 στα πέναλτι, έχοντας πρώτα ισοφαρίσει στην κανονική διάρκεια με πέναλτι του Ντεμπελέ (65′).

Οι δύο ομάδες αστόχησαν σε τρεις εκτελέσεις με εκείνη του Γκάμπριελ να είναι και μοιραία για την Άρσεναλ. Ο ηγέτης της άμυνας των Λονδρέζων έχασε το τελευταίο πέναλτι και έδωσε το τρόπαιο στην Παρί.

Η διαδικασία των πέναλτι:

1-0 Ράμος

1-1 Γιόκερες

2-1 Ντουέ

2-1 Αστόχησε ο Έζε

2-1 Μέντες – απόκρουση Ράγια

2-2 Ράις

3-2 Χακίμι

3-3 Μαρτινέλι

4-3 Μπεράλντο

4-3 Αστόχησε ο Γκάμπριελ