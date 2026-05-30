Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε της Άρσεναλ στον μεγάλο τελικό του Champions League (4-3 πεν, 1-1 κ.δ.) και έκανε το back to back στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
Οι Παριζιάνοι έφτασαν τους δύο τίτλους στη διοργάνωση, ενώ πολυνίκης του θεσμού παραμένει η Ρεάλ με 15 τρόπαια.
Η “χρυσή βίβλος” του Champions League
- 15 κατακτήσεις: Ρεάλ (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024)
- 7 κατακτήσεις: Μίλαν (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007)
- 6 κατακτήσεις: Λίβερπουλ (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019), Μπάγερν (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020)
- 5 κατακτήσεις: Μπαρτσελόνα (1992, 2006, 2009, 2011, 2015)
- 4 κατακτήσεις: Άγιαξ (1971, 1972, 1973, 1995)
- 3 κατακτήσεις: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (1968, 1999, 2008), Ίντερ (1964, 1965, 2010)
- 2 κατακτήσεις: Μπενφίκα (1961, 1962), Νότιγχαμ (1979, 1980), Γιουβέντους (1985, 1996), Πόρτο (1987, 2004), Τσέλσι (2012, 2021), Παρί Σεν Ζερμέν (2025, 2026)
- 1 κατάκτηση: Σέλτικ (1967), Φέγενορντ (1970), Άστον Βίλα (1982), Αμβούργο (1983), Στεάουα (1986), Αϊντχόφεν (1988), Ερυθρός Αστέρας (1991), Μαρσέιγ (1993), Ντόρτμουντ (1997), Μάντσεστερ Σίτι (2023)