Σημαντικό ρόλο σε πολλές λειτουργίες του οργανισμού φαίνεται, πως διαδραματίζει η βιταμίνη D, η επονομαζόμενη «βιταμίνη του ηλίου». Η δράση της έχει ευρύτατα συσχετιστεί με τη διατήρηση της υγείας του σκελετού και τη ρύθμιση των επιπέδων του ασβεστίου και του φωσφόρου στον οργανισμό. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία τα χαμηλά επίπεδά της συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα, ορισμένους τύπους καρκίνου, αυτοάνοσα νοσήματα (όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας, ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 και η ρευματοειδής αρθρίτιδα), πνευμονικές παθήσεις (όπως το άσθμα και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια), καθώς και λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, όπως η γρίπη και o COVID-19.

Περισσότερο από το 80% της βιταμίνης D παράγεται δέρμα

To μεγαλύτερο μέρος της βιταμίνης D παράγεται στο δέρμα με την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Αυτό είναι κι ο λόγος που είναι γνωστή και ως «η βιταμίνη του ηλίου». Η παραγωγή της βιταμίνης D στο δέρμα μπορεί να ελαττωθεί από διάφορους παράγοντες. Κάποιοι από αυτούς είναι η μειωμένη έκθεση στον ήλιο, τα ρούχα που καλύπτουν μεγάλο μέρος του σώματος και η χρήση αντηλιακών. Ειδικότερα, αντηλιακά με δείκτη προστασίας πάνω από 8 μειώνουν τη σύνθεση βιταμίνης D έως και 90%. Τους χειμερινούς μήνες περιορίζεται επίσης σημαντικά η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, μειώνοντας τα επίπεδα της βιταμίνης D.

Ένας ακόμη παράγοντας είναι η σκούρα επιδερμίδα, καθώς η υψηλή περιεκτικότητα σε μελανίνη μειώνει τη σύνθεση της βιταμίνης D. Άτομα με σκουρόχρωμη επιδερμίδα, όπως είναι οι άνθρωποι που διαμένουν σε χώρες της Αφρικής χρειάζονται περίπου πέντε έως έξι φορές περισσότερη έκθεση στον ήλιο για να παράγουν την ίδια ποσότητα βιταμίνης D σε σχέση με τους ανθρώπους με ανοιχτόχρωμο δέρμα, όπως είναι οι κάτοικοι χωρών στη Βόρεια Ευρώπη.

Η προχωρημένη ηλικία μειώνει επίσης την ικανότητα του δέρματος να παράγει βιταμίνη D.

Βιταμίνη D και Παχυσαρκία

Τα άτομα με παχυσαρκία εμφανίζουν συχνά χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D στο αίμα. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε πολλούς λόγους, όπως είναι η περιορισμένη πρόσληψη βιταμίνης D από τη διατροφή, η μειωμένη έκθεση στον ήλιο και η μειωμένη δραστηριότητα ενός ενζύμου που βοηθά στη μετατροπή της βιταμίνης D στο ήπαρ (συκώτι).

Από μελέτες προκύπτει επίσης, πως οι ενήλικες με παχυσαρκία έχουν τριπλάσια πιθανότητα να έχουν πολύ χαμηλή βιταμίνη D και διπλάσια πιθανότητα να έχουν μέτρια χαμηλή βιταμίνη D. Ακόμη, τα ευρήματα μελετών έχουν δείξει, ότι η συνδυαστική επίδραση παχυσαρκίας και χαμηλής βιταμίνης D αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου, καρκίνου και συνολικής θνησιμότητας.

Διατροφή και βιταμίνη D

To 10 – 20% της βιταμίνης D προέρχεται από τη διατροφή. Οι τροφές που περιέχουν βιταμίνη D είναι τα λιπαρά ψάρια (τόνος, σολομός, σκουμπρί, σαρδέλες), οι κρόκοι αυγών, τα άγρια μανιτάρια και τα εμπλουτισμένα με βιταμίνη D τρόφιμα (π.χ: γαλακτοκομικά προϊόντα και δημητριακά).

Το «Μεσογειακό Παράδοξο»

Η ανεπάρκεια βιταμίνης D αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα σε παγκόσμια κλίμακα. Από τα ευρήματα μελέτης που πραγματοποιήθηκε το 2023 προκύπτει, πως σχεδόν το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού παρουσιάζει ανεπαρκή επίπεδα βιταμίνης, ενώ περίπου το 16% εμφανίζει σοβαρή έλλειψη.

Εντύπωση προκαλεί επίσης το γεγονός, ότι χώρες που βρίσκονται στο γεωγραφικό πλάτος της Ελλάδας φαίνεται να έχουν υψηλότερα ποσοστά ανεπάρκειας σε σχέση με χώρες βορειότερα. Το φαινόμενο αυτό έχει χαρακτηριστεί ως «Μεσογειακό Παράδοξο».

Σε δύο στάδια o μεταβολισμός της βιταμίνης D

Η βιταμίνη D είναι μία λιπόφιλη βιταμίνη και έχει δύο μορφές. Την D2 (εργοκαλσιφερόλη) και την D3 (χοληκαλσιφερόλη). Η Εργοκαλσιφερόλη μπορεί να ληφθεί μόνο από κάποιες τροφές φυτικής προέλευσης π.χ. μανιτάρια.

Για να δράσει στον οργανισμό η βιταμίνη D πρέπει να μετατραπεί στην ενεργή μορφή της. Aυτό προϋποθέτει τον μεταβολισμό της σε 2 στάδια. Στο πρώτο στάδιο περνάει από το ήπαρ (συκώτι) και μετατρέπεται στην Καλσιφεδιόλη και στην συνέχεια μεταφέρεται στους νεφρούς όπου μετατρέπεται στην τελική ενεργή μορφή, την Καλσιτριόλη. Η Καλσιτριόλη είναι η μορφή που είναι υπεύθυνη για όλες τις δράσεις της βιταμίνης D στον οργανισμό.

Ανεπάρκεια βιταμίνης D; D Ready®: Ένα καινοτόμο φάρμακο από την ELPEN

Ένα νέο προϊόν για τη ρύθμιση των φυσιολογικών επιπέδων βιταμίνης D κυκλοφόρησε η ELPEN. Πρόκειται για το D Ready®, ένα καινοτόμο Μη Συνταγογραφούμενο Φάρμακο (ΜΗΣΥΦΑ), που ενδείκνυται στην αντιμετώπιση της ανεπάρκειας βιταμίνης D.

To D Ready® αποτελεί μία νέα θεραπευτική επιλογή για την ανεπάρκεια βιταμίνης D, καθώς περιέχει την Καλσιφεδιόλη. Η συγκεκριμένη δραστική ουσία οδηγεί σε καλύτερη απορρόφηση και επιτυγχάνει ταχύτερη αύξηση των επιπέδων της βιταμίνης D στο αίμα με ένα μόνο μαλακό καψάκιο την εβδομάδα.

Τα περισσότερα σκευάσματα βιταμίνης D που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά περιέχουν Χοληκαλσιφερόλη, μια δραστική ουσία που απαιτεί δύο στάδια μετατροπής για να γίνει βιολογικά ενεργή. Σε αντίθεση με την Χοληκαλσιφερόλη, η Καλσιφεδιόλη αποτελεί ήδη το ενδιάμεσο στάδιο και απέχει μόνο μία μετατροπή, με αποτέλεσμα να βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην τελική ενεργή μορφή. Γι’ αυτό και διασφαλίζει καλύτερη απορρόφηση και ταχύτερη αύξηση των επιπέδων της βιταμίνης D.

Aναφερόμενος στην κυκλοφορία τoυ D Ready® o Business Development Manager CHC/OTC της ELPEN, κ. Κωνσταντίνος Τρύφων τόνισε «Στην ELPEN εστιάζουμε διαχρονικά στη ενίσχυση του χαρτοφυλακίου μας με σκευάσματα που αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα τις θεραπευτικές ανάγκες των ασθενών. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρήσαμε στην κυκλοφορία του D Ready®, φέρνοντας στην ελληνική αγορά μια καινοτόμο θεραπευτική λύση που αναβαθμίζει τις επιλογές που υπήρχαν μέχρι σήμερα στη συγκεκριμένη κατηγορία σκευασμάτων.»

Το D Ready® είναι κατάλληλο για ενήλικες. Διατίθεται στα φαρμακεία από την ELPEN, την Ελληνική βιομηχανία φαρμάκων, που δραστηριοποιείται εδώ και 60 χρόνια στην παραγωγή επώνυμων φαρμάκων υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας.

Μη Συνταγογραφούμενο Φάρμακο για την πρόληψη και θεραπεία της ανεπάρκειας βιταμίνης D και ως επικουρικό μέσο στην ειδική θεραπεία της οστεοπόρωσης. Να μην χορηγείται σε <18 ετών , υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα, υπερασβεστιαιμία, υπερασβεστιουρία , λιθίαση ασβεστίου, υπερβιταμίνωση D, κύηση και γαλουχία. Το D Ready δεν πρέπει να χορηγείται με ημερήσια συχνότητα.