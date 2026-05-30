Από το tovima.gr προέρχεται το κείμενο που δόθηκε σήμερα ως θέμα στις Πανελλήνιες εξετάσεις των ΕΠΑΛ, μια συνέντευξη που επιχειρεί να αναδείξει το μπάσκετ όχι μόνο ως άθλημα αλλά και ως κοινωνικό και παιδαγωγικό φαινόμενο.

Πρόκειται για συνέντευξη στην Μαρίνα Καραούσου του διακεκριμένου καθηγητή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και συγγραφέας του βιβλίου «Πώς το μπάσκετ μπορεί να σώσει τον κόσμο». Ο Ντέιβιντ Χολάντερ είχε μιλήσει στο «Βήμα» για το μπάσκετ όχι ως θέαμα ή βιομηχανία, αλλά ως φιλοσοφία ζωής.

Μέσα από τη συζήτηση με τον Ντέιβιντ Χόλαντερ, αναπτύσσεται η ιδέα ότι το μπάσκετ μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο κατανόησης του κόσμου, προβάλλοντας αξίες όπως η συνεργασία, η προσαρμοστικότητα και η υπέρβαση. Το κείμενο θέτει στο επίκεντρο τον ρόλο του αθλητισμού στη σύγχρονη κοινωνία και τη δυνατότητά του να καλλιεργεί στάσεις ζωής που ξεπερνούν τα όρια του αγωνιστικού χώρου.

Ακολουθούν τα θέματα: