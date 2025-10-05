O 9μηνος γάμος της Μέριλιν Μονρόε και του Τζο Ντι Μάτζιο έμοιαζε με roller coaster

O Τζο παρουσίασε κλασικά σημάδια χειραγώγησης, ναρκισσισμού, ελεγκτικής συμπεριφοράς, ζήλιας, ακόμη και σωματικής κακοποίησης.

Της έλεγε ποιον να εμπιστεύεται, ποιον να βλέπει, πώς να χειρίζεται τις υποθέσεις της ή πώς να ντύνεται -φαίνεται ότι ο Τζο προσπαθούσε συστηματικά να ελέγχει τη Μέριλιν και κάθε πτυχή της ζωής της. Αν τα πράγματα δεν ήταν της αρεσκείας του, όπως συνέβη όταν ξέσπασε το σκάνδαλο με το γυμνό ημερολόγιο, ο Τζο φρόντιζε να ενημερώσει τη Μέριλιν ότι ήταν δυσαρεστημένος μαζί της, ακόμη κι από το τηλέφωνο πολλές φορές.

Καθ' όλη τη διάρκεια της σχέσης τους, ο Τζο πίεζε τη Μέριλιν να παραιτηθεί από τη δουλειά της και να γίνει νοικοκυρά - κάτι που ήθελε να κάνει και ο πρώτος της σύζυγος, o Αμερικανός αστυνομικός Τζέιμς Ντόχερτι, κάτι που οδήγησε τελικά στο διαζύγιό τους.

H Μέριλιν εξηγούσε στον Τζο ότι δεν επιθυμούσε κάτι τέτοιο αλλά αυτός επέμενε. Δεν φαινόταν να τον νοιάζει αν οι πράξεις του επηρέαζαν την ίδια τη Μέριλιν ή τη δουλειά της. Αντιπαθούσε την αγαπημένη δασκάλα θεάτρου της Μέριλιν, τη Νατάσα Λάιτες, και η Λάιτες αντιπαθούσε αυτόν.

Μάλιστα, μια φορά ο Ντι Μάτζιο αρνήθηκε να την αφήσει να μιλήσει στη Μέριλιν στο τηλέφωνο. Η κατάσταση ανάμεσα στη Νατάσα και τον Τζο έβαλε τη Μέριλιν στην αδύναμη κατάσταση του ειρηνοποιού, κάτι που την έκανε συχνά να κλαίει, όπως αποκάλυψε ο ενδυματολόγος Γουίλιαμ Τραβίλα, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Monkey Business το 1952.

Γελοίες φήμες για ειδύλλιο με τον Ρόμπερτ Μίτσαμ

Οι αρχές του 1953 έφεραν μια συμφωνία μεταξύ των δύο. Η Μέριλιν επέλεξε στη δημόσια εικόνα της λιγότερο αποκαλυπτικά ρούχα για να ευχαριστήσει τον Τζο και ο Τζο προσπάθησε περισσότερο να τα πηγαίνει καλά με τη Νατάσα, με την οποία υπήρχαν φήμες για ερωτική σχέση με τη Μέριλιν πέρα από δασκάλας και μαθήτριας.

Κάποιοι εξακολουθούσαν να υποστηρίζουν ότι η αγάπη της Μέριλιν και του Τζο ήταν τόσο μεγάλη που μπορούσαν να ξεπεράσουν τα πάντα, ωστόσο υπήρχαν κάποια προειδοποιητικά σημάδια.

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του River of No Return, ο καλλιτέχνης μακιγιάζ της Μέριλιν, Άλαν Σνάιντερ, θυμήθηκε ένα ταξίδι στα γυρίσματα με το τρένο, όταν της είπε: «Εδώ είναι τα καναδικά Βραχώδη Όρη, Μέριλιν. Αν είσαι πραγματικά ερωτευμένη με τον Τζο, γιατί δεν εγκαταλείπεις τον κινηματογράφο; Θα μπορούσατε να μετακομίσετε εδώ, να χτίσετε ένα όμορφο σπίτι, να εγκατασταθείτε και να κάνετε παιδιά».

Η απάντησή της; Είπε λυπημένη: «Άλαν, τα ξέρω όλα αυτά, αλλά δεν μπορώ να το κάνω αυτό - απλά δεν μπορώ».

Στα γυρίσματα η Μέριλιν είχε ελάχιστο έως καθόλου χρόνο για τον εαυτό της, καθώς ο Τζο είχε ταξιδέψει αιφνιδίως στον Καναδά μετά τις γελοίες φήμες για ένα ειδύλλιο μεταξύ της Μέριλιν και του συμπρωταγωνιστή της Ρόμπερτ Μίτσαμ.

«Ο Τζο μπορούσε να γίνει πολύ δύσκολος για να συνεννοηθείς μαζί του - κακότροπος και κλειστός - και ήταν φοβερά ζηλιάρης. Στη Μέριλιν άρεσε να προσκαλεί μερικούς ανθρώπους για καφέ ή ποτό στο τέλος της ημέρας, αλλά όταν ο Τζο ήταν τριγύρω η διάθεση ήταν σκοτεινή. Μισούσε τον κινηματογράφο και ό,τι είχε σχέση με αυτόν» θα πει αργότερα ο Άλαν Σνάιντερ.

Ο σπασμένος αντίχειρας

Στα τέλη του 1953 ο Τζο έκανε πρόταση γάμου στη Μέριλιν κι εκείνη είπε «ναι». Στις 14 Ιανουαρίου 1954 οι δυο τους παντρεύτηκαν σε μια δημόσια τελετή, στο Δημαρχείο του Σαν Φρανσίσκο. Είναι ενδιαφέρον ότι η Μέριλιν ορκίστηκε εκείνη την ημέρα να «αγαπά, να τιμά και να αγαπά» τον Τζο - παραλείποντας τον όρκο να «υπακούει».

Την επόμενη μέρα οι δυο τους έφυγαν για το ταξίδι του μέλιτος με τον καλό φίλο του Τζο, τον Φρανκ «Λέφτι» Ο’Ντουλ, και τη σύζυγό του στο πλευρό τους. Στο αεροδρόμιο, οι δημοσιογράφοι παρατήρησαν ότι η Μέριλιν είχε τον αντίχειρά της δεμένο σε έναν νάρθηκα.

«Απλώς το χτύπησα. Έχω μάρτυρα. Ο Τζο ήταν εκεί. Το άκουσε να ραγίζει» δικαιολόγησε αμήχανα η Μέριλιν τον τραυματισμό της. Με την πάροδο των χρόνων πολλοί πιστεύουν ότι προκλήθηκε σπό τον Τζο.

Αν δεν ήταν ήδη έτσι από την αρχή, ο γάμος καταδικάστηκε τη στιγμή που επέστρεψαν, τον Φεβρουάριο του 1954, καθώς η Μέριλιν δήλωσε στον καλό της φίλο της και μέγα αρθρογράφο κουτσομπολιού του Χόλιγουντ, Σίντνεϊ Σκόλσκι, ότι επρόκειτο να παντρευτεί τον συγγραφέα Άρθουρ Μίλερ.

Κατά την άφιξή τους στο Τόκιο, ο Τζο απαγόρευσε στη Μέριλιν να βγει από το ξενοδοχείο παρά μόνο για να παρακολουθήσει μαζί του αγώνες μπέιζμπολ. Σύμφωνα με τον Λέφτι, εκείνη το τήρησε, αλλά με βαριά καρδιά.

Στη συνέχεια ήρθε η πρόσκληση για να τραγουδήσει για τα στρατεύματα της Κορέας, κάτι στο οποίο ο Τζο ήταν σθεναρά αντίθετος. Η Μέριλιν αποφάσισε να πάει ούτως ή άλλως - μια κίνηση που έκανε τον Τζο «έξω φρενών».

Την έσπρωξε μακριά του

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του There's No Business Like Showbusiness η συμπεριφορά της Μέριλιν στο πλατό ήταν αλλόκοτη. Έμοιαζε ζαλισμένη, κυκλοθυμική και με βουρκωμένα μάτια -σύμφωνα με τη Νατάσα Λάιτες, η Μέριλιν της εξομολογήθηκε: «Δεν ξέρεις πόσο δυστυχισμένη είμαι».

Η Λάιτες αποκάλυψε, επίσης, ότι η Μέριλιν της τηλεφωνούσε αργά τη νύχτα κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, «όταν ο Ντι Μάτζιο ήταν βίαιος μαζί της. Δεν άντεχε να της φέρονται έτσι».

Μια πολύ σκληρή στιγμή για τη Μέριλιν, την οποία παρακολούθησαν πολλοί, ήταν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Heat Wave, όταν εμφανίστηκε ο Τζο Ντι Μάτζιο στο πλατό. Η Μέριλιν έτρεξε να τον αγκαλιάσει κι αυτός την έσπρωξε απότομα μακριά του κι απομακρύνθηκε με ορμή.

Η Μέριλιν γέλασε με θλίψη και ισχυρίστηκε ότι ο Τζο δεν ήθελε να λερώσει το κοστούμι του με το μακιγιάζ της, αλλά το περιστατικό είχε πολύ ξεκάθαρα αντίκτυπο πάνω της, καθώς, αφού επέστρεψε στο γύρισμα, η έντονα ιδρωμένη Μέριλιν που είχε ξαφνικά ξεχάσει τα βήματα και τις ατάκες της, γλίστρησε και έπεσε.

Ο γάμος παρέπαιε

Την ίδια περίοδο η Μέριλιν επισκέπτεται τον Μάρλον Μπράντο στα γυρίσματα της ταινίας Desireé. Υπάρχουν εμφανείς μώλωπες στο χέρι της, όπου φαίνεται ότι κάποιος την είχε αρπάξει απότομα και με δύναμη.

Σαν να μην έφτανε το χάσμα μεταξύ των δυο τους, ήρθαν και οι φήμες για ένα ειδύλλιο μεταξύ της Μέριλιν και του προπονητή τραγουδιού Χαλ Σέιφερ σαν κερασάκι στην τούρτα.

Η makeup artist της 20th Century Fox, Μπάνι Γκάρμπελ, τόνιζε συχνά κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου ότι «η Μέριλιν μελανιάζει εύκολα», ενώ η ίδια η Μέριλιν φρόντισε να πει στη συγγραφέα Ρίτα Γκάρισον Μάλοϊ ότι δαγκώνει τον εαυτό της στον ύπνο της.

Ο γάμος παρέπαιε. Και σαν να μην έφτανε το χάσμα μεταξύ των δυο τους, ήρθαν και οι φήμες για ένα ειδύλλιο μεταξύ της Μέριλιν και του προπονητή τραγουδιού Χαλ Σέιφερ σαν κερασάκι στην τούρτα. Ο Τζο φούντωσε με την υποτιθέμενη σχέση και ο Σέιφερ εμφανίστηκε «μισοπεθαμένος», αφού είχε προειδοποιηθεί να μη συνεργαστεί με τη Μέριλιν.

Τότε ήρθε η 13η Σεπτεμβρίου του 1954. Η νύχτα που τερμάτισε τη σχέση τους. Η Μέριλιν βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τα γυρίσματα της ταινίας The Seven Year Itch. Έξω από το θέατρο Trans-Lux στην οδό Lexington και 52nd Street η σταρ ετοιμάζεται να γυρίσει μια σκηνή όπου στέκεται πάνω από μια σχάρα του μετρό και αφήνει τον αέρα που ανεβαίνει να τη δροσίσει. Η φούστα της κυματίζει στον αέρα δημιουργώντας έτσι μια ερεθιστική σκηνή.

Πλήθος κόσμου σχηματίζεται πίσω από τα εμπόδια. Φωτογράφοι και θαυμαστές ανταγωνίζονται για μια ματιά στη Μέριλιν. Και τότε ο Τζο - έχοντας λάβει ένα τηλεφώνημα από τον αρθρογράφο και φίλο του Γουόλτερ Γουίντσερ την προηγούμενη ημέρα και πετώντας πάνω από όλη τη χώρα – καταφθάνει στο σημείο και βλέπει το «θέαμα».

Μεταπτώσεις στη διάθεσή του

Ο Αυστριακός σκηνοθέτης Μπίλι Γουάιλντερ θυμάται το «βλέμμα θανάτου» στο πρόσωπό του. Ο Τζο απομακρύνεται σχεδόν αμέσως και επιστρέφει στο ξενοδοχείο τους περιμένοντας τη Μέριλιν. Φωνές και ουρλιαχτά ακούστηκαν από το δωμάτιό τους εκείνο το βράδυ ενώ το επόμενο πρωί η Γκλάντις Γουίτεν, η κομμώτρια της Μέριλιν στην ταινία, είπε: «Υπήρχαν μελανιές στους ώμους της, αλλά τις καλύψαμε με μακιγιάζ».

Δύο εβδομάδες αργότερα, πίσω στο Λος Άντζελες, η Μέριλιν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου και προσέλαβε τον Τζέρι Γκέισλερ για να χειριστεί την υπόθεση. Στις 5 Οκτωβρίου υπέγραψε μια αγωγή στην οποία ανέφερε ότι είχε υποστεί «προφανή ψυχική ταλαιπωρία και αγωνία» στα χέρια του Τζο Ντι Μάτζιο.

Όταν πέθανε η Μέριλιν, ο Τζο ήταν αυτός που φρόντισε να μη μείνει το σώμα της στα αζήτητα μέχρι να φτάσει η αδελφή της, Μπερνίς, την επόμενη μέρα.

«Ο σύζυγός μου είχε μεταπτώσεις στη διάθεσή του και δεν μου μιλούσε για 5 έως 7 ημέρες κάθε φορά - μερικές φορές περισσότερο, 10 ημέρες. Τον ρωτούσα τι συμβαίνει. Δεν απαντούσε ή έλεγε "Σταμάτα να μου γκρινιάζεις!". Μου επέτρεψε να έχω επισκέψεις το πολύ τρεις φορές στους εννέα μήνες που ήμασταν παντρεμένοι. Σε μια περίπτωση, ήταν όταν ήμουν άρρωστη. Τότε όντως επέτρεψε σε κάποιον να έρθει να με δει» είπε η Μέριλιν μιλώντας στον δικαστή Ορλάντο Χ. Ρόουντς κατά την ακρόαση για το διαζύγιό της στο δικαστήριο της Σάντα Μόνικα.

Όταν πέθανε η Μέριλιν, ο Τζο ήταν αυτός που φρόντισε να μη μείνει το σώμα της στα αζήτητα μέχρι να φτάσει η αδελφή της, Μπερνίς, την επόμενη μέρα. Ο Τζο, μαζί με την Ινές Μέλσον, τη μάνατζερ της Μέριλιν, ανέλαβαν να βοηθήσουν στην οργάνωση της κηδείας και ο Τζο ήταν αυτός που έμεινε εκεί, όλη τη νύχτα, πριν κλείσει το φέρετρό της, σκύβοντας να τη φιλήσει λέγοντάς της «Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ».

