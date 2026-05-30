Κύκλοι της Πατησίων προχώρησαν σε αιχμηρό σχόλιο με αφορμή τις εξελίξεις στο εσωτερικό της πολιτικής σκηνής και τις πιθανές αποχωρήσεις στελεχών από τη Νέα Αριστερά. Στο κείμενο ασκείται κριτική στη χρονική συγκυρία και στη στάση όσων εμφανίζονται να μεταβάλλουν τη θέση τους, ενώ γίνεται αναφορά στις αποφάσεις του Προγραμματικού Συνεδρίου και στη συνοχή του κόμματος. Παράλληλα, το σχόλιο θέτει ζήτημα πολιτικής συνέπειας και εκπροσώπησης στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς, σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων.

Συγκεκριμένα: «Όσοι τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουν τις αποφάσεις τους, μέχρι και σήμερα δεν έχουν εκφράσει στα όργανα του Κόμματος, τους λόγους για τους οποίους οδηγούνται σε αυτή την απόφαση. Μας προκαλεί εντύπωση πως αποφάσισαν να φύγουν από την Νέα Αριστερά, την στιγμή που εφαρμόζεται η απόφαση του Προγραμματικού Συνεδρίου, την οποία υπερψήφισαν.

Η απόφαση τους, δεν έρχεται ως αποτέλεσμα επιφοίτησης του Αγίου Πνεύματος. Συμπίπτει χρονικά με την ανακοίνωση και την δημιουργία της ΕΛΑΣ. Όταν οι συγκεκριμένοι βουλευτές αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, μιλούσαν για την εναντίωση τους σε προσωποπαγή Κόμματα, στις συνέπειες του αρχηγισμού. Είναι απορίας άξιον γιατί τρία χρόνια μετά, αποφασίζουν να προσεγγίσουν σε ένα τέτοιο.

Όσοι πάρουν την απόφαση να διασπάσουν της Νέα Αριστερά και να διαλύσουν την Κοινοβουλευτική της Ομάδα, να αποκλείσουν την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση μιας φωνης της αριστεράς την περίοδο της υπερσυντηρητικής παλινόρθωσης, θα κριθούν αυστηρά από τους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες».