Προφυλακιστέοι κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα η μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ και ο σύντροφός της, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος ανηλίκου. Μετά την απολογία τους στον ανακριτή Χανίων, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στη φυλακή.

Παράλληλα, σε βάρος τους εκκρεμούν ήδη καταδίκες σε πρώτο βαθμό για άλλα αδικήματα, καθώς η 25χρονη έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης τριών ετών χωρίς αναστολή για ψευδή κατάθεση, ενώ ο 25χρονος σύντροφός της έχει καταδικαστεί σε ποινή τριών μηνών για παράνομη παραμονή στη χώρα.

Τι υποστήριξαν στην απολογία τους

Η διαδικασία ήταν σχετικά σύντομη και τόσο η μητέρα, στην οποία διορίστηκε δικηγόρος, όσο και ο 25 χρόνος υποστήριξαν, ότι δεν γνωρίζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το κοριτσάκι.

Ο 25χρονος στην απολογία του υποστήριξε, πως, όταν χτύπησε το παιδί, εκείνος δούλευε σε θερμοκήπιο. «Με πήρε τηλέφωνο (η μητέρα της 3χρονης) και μου είπε έλα από εδώ η μικρή έχει χτυπήσει. Πήγα, είχε καλέσει ταξί, πήρε το παιδί με το ταξί και πήγε Νοσοκομείο. Δεν ξέρω πώς χτύπησε το παιδί, εγώ ήμουν στη δουλειά».

Και η μητέρα από την πλευρά της αρνήθηκε τη βαριά κατηγορία και υποστήριξε, πως δεν γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο τραυματίστηκε η τρίχρονη.

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων DNA

Την ίδια ώρα, τα αποτελέσματα των δειγμάτων του DNA από τα τέσσερα παιδιά της 25χρονης, την ίδια και τον 25χρονο αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση όσον αφορά τα παιδιά, ωστόσο η μητέρα υποστηρίζει πως και τα τέσσερα παιδιά είναι του Πακιστανού συντρόφου της.

Αποσωληνώθηκε η 3χρονη

Το κοριτσάκι που έφερε υποσκληρίδιο αιμάτωμα στο κεφάλι αποσωληνώθηκε και πλέον βρίσκεται σε ήπια καταστολή, ενώ οι γιατροί εντόπισαν σοβαρότατα ευρήματα που παραπέμπουν σε άγρια κακοποίηση, καταρρίπτοντας τους αρχικούς ισχυρισμούς της οικογένειας περί ατυχήματος σε παιδική χαρά. Όσο για τα υπόλοιπα παιδιά της 25χρονης, φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων και τη φροντίδα τους έχει αναλάβει η Κοινωνική Υπηρεσία.