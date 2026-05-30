Ντόμινο πολιτικών εξελίξεων καταγράφεται στον χώρο της ευρύτερης Αριστεράς, μετά την ανακοίνωση της ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς η επικείμενη αποχώρηση, πιθανότατα την προσεχή Τρίτη, επτά βουλευτών, από τους 11, της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς δημιουργεί συνθήκες βαθιάς αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού και θέτει εν αμφιβόλω τη δυνατότητα του κόμματος να διατηρήσει την κοινοβουλευτική του υπόσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Τρίτη 2 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινώσουν την αποχώρησή τους κορυφαία στελέχη της Νέας Αριστεράς, μεταξύ των οποίων οι Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ.

Πρόκειται για στελέχη που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή των πολιτικών διεργασιών των τελευταίων ετών και η αποχώρησή τους αναμένεται να επιφέρει βαρύ πλήγμα στην οργανωτική και κοινοβουλευτική παρουσία του κόμματος.

Μεγάλη κρίση στη Νέα Αριστερά

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς δεν αφορά μόνο την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Στελέχη που παρακολουθούν τις διεργασίες κάνουν λόγο για ένα ευρύτερο κύμα αποχωρήσεων που αναμένεται να εκδηλωθεί ταυτόχρονα σε κομματικά όργανα, νομαρχιακές οργανώσεις και τοπικές δομές. Οι εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό των στελεχών που ετοιμάζονται να αποχωρήσουν σε περισσότερα από 150, στοιχείο που αποτυπώνει το βάθος της κρίσης που αντιμετωπίζει η Νέα Αριστερά.

Μεταβάλλονται οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί

Εφόσον επιβεβαιωθούν τα συγκεκριμένα σενάρια, στη Βουλή θα παραμείνουν μόνο τέσσερις βουλευτές ως εκπρόσωποι του κόμματος. Πρόκειται για τους Πέτη Πέρκα, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Θοδωρής Δρίτσας και Σία Αναγνωστοπούλου. Ωστόσο, με μόλις τέσσερις βουλευτές δε θα είναι δυνατή η διατήρηση Κοινοβουλευτικής Ομάδας, γεγονός που θα μεταβάλει σημαντικά τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς και θα περιορίσει τις δυνατότητες πολιτικής παρέμβασης του κόμματος εντός του Κοινοβουλίου.

Στο παρασκήνιο, πολλοί ερμηνεύουν τις εξελίξεις ως αποτέλεσμα της αναζήτησης νέων πολιτικών εκφράσεων και συμμαχιών στον χώρο που εκτείνεται από την Αριστερά έως την Κεντροαριστερά μετά την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι οι διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη δεν περιορίζονται στη Νέα Αριστερά αλλά επηρεάζουν συνολικά τον πολιτικό χώρο.

Την ίδια στιγμή, οι αναταράξεις δεν σταματούν εκεί. Στον ΣΥΡΙΖΑ καταγράφονται επίσης τάσεις αμφισβήτησης και αποστασιοποίησης, με αρκετά στελέχη να περιμένουν τις αποφάσεις των κορυφαίων κομματικών οργάνων πριν καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην κρίσιμη συνεδρίαση του επόμενου Σαββάτου, η οποία θεωρείται καθοριστική για τη φυσιογνωμία και τη στρατηγική του κόμματος το επόμενο διάστημα.

Κομματικοί παράγοντες δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο αποχωρήσεων βουλευτών μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Το γεγονός αυτό ενισχύει την αίσθηση ότι ο χώρος της Αριστεράς εισέρχεται σε μια νέα περίοδο έντονων ανακατατάξεων, όπου παλαιές ισορροπίες αμφισβητούνται και νέα σχήματα επιχειρούν να διαμορφώσουν πολιτικό αποτύπωμα.

Σε κάθε περίπτωση, η μαζική αποχώρηση στελεχών από τη Νέα Αριστερά συνιστά μια εξέλιξη με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος. Η απώλεια της κοινοβουλευτικής ομάδας, η φυγή εκατοντάδων στελεχών και η αβεβαιότητα που επικρατεί σε ολόκληρο τον χώρο δημιουργούν ένα σκηνικό ρευστότητας, οι συνέπειες του οποίου αναμένεται να φανούν το επόμενο διάστημα.

Το επόμενο δεκαήμερο θεωρείται καθοριστικό τόσο για τη Νέα Αριστερά όσο και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι αποφάσεις των πρωταγωνιστών, οι συσχετισμοί που θα διαμορφωθούν και οι πολιτικές πρωτοβουλίες που ενδεχομένως θα αναληφθούν θα καθορίσουν αν πρόκειται για μια πρόσκαιρη κρίση ή για την απαρχή μιας νέας μεγάλης αναδιάταξης στον χώρο της ελληνικής Κεντροαριστεράς με τελικό κερδισμένο τον Αλέξη Τσίπρα.