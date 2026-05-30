Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Και τώρα… η τελική ευθεία. Ο Ολυμπιακός πέρασε χωρίς προβλήματα την ΑΕΚ στα δύο παιχνίδια και είναι έτοιμος να συναντήσει ξανά τον Παναθηναϊκό για τον τελευταίο στόχο της σεζόν: το πρωτάθλημα!

Οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες στη σειρά των τελικών με αυτή του Μπαρτζώκα να έχει το πλεονέκτημα της έδρας.

Σήμερα, το παιχνίδι ήταν ελάχιστα ανταγωνιστικό, αφού ο Ολυμπιακός πήρε από νωρίς τη διαφορά και για την ΑΕΚ είχε κυρίως χαρακτήρα… αποχαιρετισμού με τον κόσμο της, που αποθέωσε τους στρατιώτες της Ενωσης.

Ατομικά, ο Ολυμπιακός με έξι διψήφιους πήρε αρκετά από πολλούς, ενώ για την ΑΕΚ ξεχώρισε ο Γκρεγκ Μπράουν με 20 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Ο Ολυμπιακός μπήκε σοβαρός και από πολύ νωρίς έχτισε τη διαφορά του αγώνα. Στο 8′ η Ένωση είχε πετύχει μόλις 4 πόντους και οι Πειραιώτες 15. Η περίοδος ολοκληρώθηκε στο 10-20.

Οι γηπεδούχοι έψαχναν το ξέσπασμα σε όλη τη δεύτερη περίοδο αλλά δε το βρήκαν ποτέ. Ο Ολυμπιακός κρατούσε τη διαφορά σε επίπεδα σχετικής ασφαλείας, φτάνοντας ως και το +16. Τελικά το ημίχρονο έκλεισε στο 30-44.

Η ΑΕΚ έπαιζε καλά ανά διαστήματα, αλλά ο Ολυμπιακός πάντα έπαιζε… αρκετά. Κρατούσε με άνεση το προβάδισμα και έμοιαζε πιο εύκολο να το διευρύνει, όπως και έκανε. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τη διαφορά στους… στρογγυλούς 20: 46-66.

H τελευταία έμοιαζε περισσότερο με επίδειξη. Ο Μπαρτζώκας δεν ήθελε χαλάρωση, τελικά η δουλειά έγινε μια χαρά και η ιστορία έγραψε 68-95.