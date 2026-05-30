Η Παρί Σεν Ζερμέν διατήρησε τα σκήπτρα της στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, κατακτώντας για δεύτερη διαδοχική χρονιά το Champions League. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε επικράτησε της Άρσεναλ με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι, ύστερα από ένα συγκλονιστικό τελικό που ολοκληρώθηκε 1-1 στην κανονική διάρκεια και παρέμεινε αμετάβλητος στην παράταση.

Για τους Παριζιάνους η νίκη αυτή σηματοδοτεί την εδραίωσή τους στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ενώ για την Άρσεναλ αποτέλεσε ακόμη ένα χαμένο ραντεβού με την κορυφή, καθώς οι Λονδρέζοι γνώρισαν τη δεύτερη ήττα τους σε τελικό Champions League μετά το 2006.

Ιδανικό ξεκίνημα για την Άρσεναλ

Η αγγλική ομάδα μπήκε πιο αποτελεσματικά στο παιχνίδι και ευτύχησε να προηγηθεί μόλις στο έκτο λεπτό. Σε μια φάση που ξεκίνησε από ατυχές διώξιμο του Μαρκίνιος, η μπάλα κατέληξε στον Λεάντρο Τροσάρ και από εκεί στον Κάι Χάβερτς, ο οποίος έφυγε στην αντεπίθεση και με ψύχραιμο τελείωμα νίκησε τον Σαφόνοφ για το 1-0.

Το γκολ είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Γερμανό διεθνή, ο οποίος έγινε ένας από τους ελάχιστους ποδοσφαιριστές που έχουν σκοράρει σε τελικό Champions League με δύο διαφορετικές ομάδες, μετά το καθοριστικό τέρμα που είχε πετύχει με τη φανέλα της Τσέλσι το 2021.

Η Παρί είχε την κατοχή, η Άρσεναλ τον έλεγχο

Παρά το προβάδισμα της Άρσεναλ, η Παρί Σεν Ζερμέν πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων και κυριάρχησε σε κατοχή μπάλας. Ωστόσο, οι παίκτες του Λουίς Ενρίκε δυσκολεύονταν να βρουν διαδρόμους απέναντι στην εξαιρετικά οργανωμένη αμυντική λειτουργία της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα.

Η σημαντικότερη ευκαιρία των Γάλλων στο πρώτο μέρος καταγράφηκε στο 43ο λεπτό, όταν ο Νούνο Μέντες δημιούργησε ρήγμα από τα αριστερά, αλλά η κεφαλιά του Φαμπιάν Ρουίθ πέρασε άουτ.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, η Άρσεναλ άγγιξε το δεύτερο γκολ, όμως ο Μαρκίνιος επενέβη καθοριστικά και σταμάτησε την προσπάθεια του Χάβερτς.

Ο Ντεμπελέ έφερε τον τελικό στα ίσια

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο, όταν η πίεση της Παρί άρχισε να αποδίδει καρπούς. Στο 62ο λεπτό, ο Κβίτσα Κβαρατσκέλια κέρδισε πέναλτι ύστερα από προσωπική ενέργεια και ανατροπή μέσα στην περιοχή.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Ουσμάν Ντεμπελέ ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ράγια για το 1-1, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στον τελικό.

Το γκολ αυτό απελευθέρωσε την Παρί, η οποία ανέβασε ακόμη περισσότερο την πίεσή της αναζητώντας την ανατροπή.

Δοκάρι και χαμένες ευκαιρίες για τους Παριζιάνους

Οι πρωταθλητές Ευρώπης έφτασαν μια ανάσα από το δεύτερο γκολ στο 77ο λεπτό, όταν ο Κβαρατσκέλια βρέθηκε σε θέση βολής, με την προσπάθειά του να αλλάζει πορεία και να καταλήγει στο δοκάρι του Ράγια.

Η γαλλική ομάδα συνέχισε να πιέζει μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας. Ο Βιτίνια απείλησε με μακρινό σουτ που πέρασε ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, ενώ στις καθυστερήσεις ο Μπαρκολά δεν κατάφερε να αξιοποιήσει επικίνδυνη αντεπίθεση.

Παρά τις ευκαιρίες, το 1-1 παρέμεινε και ο τελικός οδηγήθηκε στην παράταση.

Η παράταση δεν ανέδειξε νικητή

Το επιπλέον ημίωρο χαρακτηρίστηκε από μεγάλη προσοχή και περιορισμένα ρίσκα και από τις δύο πλευρές. Η πιο συζητημένη φάση σημειώθηκε στο 102ο λεπτό, όταν οι παίκτες της Άρσεναλ ζήτησαν πέναλτι σε μονομαχία του Μαντουέκε με τον Νούνο Μέντες μέσα στην περιοχή, με τον διαιτητή να μην καταλογίζει παράβαση.

Οι ισορροπίες δεν άλλαξαν μέχρι το τελευταίο σφύριγμα της παράτασης και ο τίτλος οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι.

Η διαδικασία των πέναλτι χάρισε το τρόπαιο στην Παρί

Στην ψυχοφθόρο διαδικασία από τα έντεκα μέτρα, οι ποδοσφαιριστές της Παρί Σεν Ζερμέν αποδείχθηκαν πιο ψύχραιμοι και πιο αποτελεσματικοί. Με τελικό σκορ 4-3 στα πέναλτι, οι Παριζιάνοι πανηγύρισαν ακόμη μία ευρωπαϊκή κορυφή, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία τους στο κορυφαίο επίπεδο.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε έγινε η μεγάλη πρωταγωνίστρια της διοργάνωσης και πρόσθεσε ακόμη ένα λαμπρό κεφάλαιο στην ιστορία της, ενώ η Άρσεναλ θα χρειαστεί να περιμένει για να μετατρέψει το όνειρο της πρώτης κατάκτησης του Champions League σε πραγματικότητα.