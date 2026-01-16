Η συνάντηση των εκπροσώπων όλων των κλάδων του πρωτογενούς τομέα παραγωγής στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό θα γίνει τη Δευτέρα στη 13:00. Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλιείς θα βρεθούν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, καθώς και άλλα μέλη της κυβέρνησης, προκειμένου να θέσουν επί τάπητος όλα τα ζητήματα που τους απασχολούν.

Οι εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, όπως σημειώνουν στο «Βήμα», έχουν καταθέσει όλα τους τα αιτήματά από τα μέσα Δεκεμβρίου, ενώ πλέον είναι προετοιμασμένοι να καταθέσουν και κοστολογημένες προτάσεις για την ικανοποίησή τους.

Η στάση των μπλόκων

Ως ένδειξη καλής θέλησης και με στόχο τη διευκόλυνση του διαλόγου, αποφάσισαν να προχωρήσουν στη δημιουργία δύο επιτροπών, όπως είχαν ανακοινώσει εξαρχής. Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησαν σε μείωση του αριθμού των συμμετεχόντων, με τις επιτροπές να απαρτίζονται από 25 αγρότες από όλη την Ελλάδα, κατανεμημένους ανά περιφέρεια, ώστε να εκπροσωπούνται όλες οι γεωγραφικές περιοχές της χώρας.

Παράλληλα, αλλαγές θα υπάρξουν και στη σύνθεση της δεύτερης συνάντησης, καθώς αντί για 10 εκπροσώπους των υπόλοιπων παραγωγικών κλάδων —κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων— τελικά θα συμμετάσχουν πέντε, γεγονός που, όπως επισημαίνουν, αποσκοπεί στην πιο λειτουργική διεξαγωγή της συζήτησης.

Την ίδια ώρα, παρά τη σαφή πρόθεσή τους να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου και να αναζητήσουν λύσεις, οι ίδιοι δηλώνουν στο «Βήμα» ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν στους δρόμους. Ωστόσο, διευκρινίζουν ότι οι κινητοποιήσεις δεν θα έχουν χαρακτήρα αποκλεισμών, καθώς οι δρόμοι θα παραμένουν ανοιχτοί και θα διασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση των πολιτών.

Σημειώνεται, τέλος, ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκε και η πρόταση να πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο έξω από τη Βουλή την ώρα των επαφών, πρόταση η οποία τελικά απορρίφθηκε, προκειμένου να μη δυναμιτιστεί το κλίμα του διαλόγου.

Οι προϋποθέσεις του Μαξίμου για τον διάλογο

Την πραγματοποίηση τετ α τετ συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων και των αλιέων επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «υπάρχει επί της αρχής συμφωνία για συνάντηση τη Δευτέρα στη μία το μεσημέρι, στο Μέγαρο Μαξίμου, μεταξύ των αγροτών και του πρωθυπουργού». Ωστόσο, βασική προϋπόθεση από την πλευρά της κυβέρνησης αποτελεί το άνοιγμα των δρόμων. «Υπό τον όρο οι δρόμοι, όλοι οι δρόμοι, να είναι και να παραμείνουν ανοιχτοί. Ενημερωνόμαστε ότι ανοίγουν σταδιακά όλα τα σημεία. Αυτό πρέπει να γίνει σε όλη του την έκταση, να συνεχιστεί και να παραμείνει», σημείωσε, προσθέτοντας ότι, εφόσον τηρηθεί ο όρος αυτός, «πρώτα ο Θεός, θα πραγματοποιηθεί και αυτή η συνάντηση».

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι η επικείμενη συνάντηση έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων επαφών, οι οποίες, όπως είπε, μετά από πολύωρες και εποικοδομητικές συζητήσεις, απέδωσαν θετικά αποτελέσματα για τον πρωτογενή τομέα.

Απαντώντας, τέλος, σε άλλο ερώτημα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι στη συνάντηση δεν θα συμμετάσχουν πρόσωπα που ελέγχονται ή έχουν επιδείξει παραβατική συμπεριφορά, ενώ υπογράμμισε πως ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του διαλόγου.

Τα «αγκάθια» της ατζέντας

Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια και αγανάκτηση για τις τελευταίες εξελίξεις, στρέφοντας τα πυρά τους κυρίως προς την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Mercosur. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ένα ζήτημα με σοβαρές επιπτώσεις στην εγχώρια παραγωγή, το οποίο αναμένεται να τεθεί στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση, καθώς εκτιμούν ότι απειλεί τη βιωσιμότητα πολλών παραγωγικών κλάδων.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη βαρύτητα στον διάλογο αναμένεται να δοθεί και στο πρόβλημα της ευλογιάς που πλήττει τον κτηνοτροφικό κόσμο, προκαλώντας σημαντικές απώλειες και έντονη ανησυχία στον κλάδο. Το ζήτημα του εμβολιασμού βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των αιτημάτων, με τους κτηνοτρόφους να ζητούν άμεσες και σαφείς αποφάσεις, ενώ όλα δείχνουν ότι θα αποτελέσει ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα και δύσκολα σημεία της συζήτησης με την κυβέρνηση.

Αποκλεισμοί προσώπων και αντιδράσεις από τα μπλόκα

Οι εξαγγελίες από την πλευρά της κυβέρνησης καταδεικνύουν ότι ασκείται βέτο σε συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία είτε βρίσκονται υπό έλεγχο για παράνομες επιδοτήσεις είτε έχουν εμπλακεί σε επεισόδια κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Στη δημοσιότητα ήρθε, μεταξύ άλλων, το όνομα του Γιώργου Τερζάκη, ο οποίος, παρότι είχε εκλεγεί για να εκπροσωπήσει τους κτηνοτρόφους των 62 μπλόκων, τελικά δεν θα συμμετάσχει στη συνάντηση. Όπως δηλώνει στο «Βήμα», τη θέση του θα λάβει άλλος συνάδελφός του. Σύμφωνα με κυβερνητικές διαρροές, ο κ. Τερζάκης «φωτογραφίζεται» ως ένα από τα πρόσωπα με «παραβατική συμπεριφορά», λόγω της έντασης που σημειώθηκε κατά την πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων στον κόμβο του Πλατυκάμπου.

Παράλληλα, στη λίστα των προσώπων που τίθενται υπό αμφισβήτηση περιλαμβάνονται και τα ονόματα του Κώστα Ανεστίδη από τα Μάλγαρα, ο οποίος ελέγχεται στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας για επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και του επίσης ελεγχόμενου Γιώργου Μπότα, από την ίδια περιοχή. Ωστόσο, ο κ. Ανεστίδης επιβεβαίωσε στο «Βήμα» ότι προτίθεται να παραστεί κανονικά στη συνάντηση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «θα πάει και ό,τι γίνει».

Νέες επιπλοκές σχετικά με την παρουσία του κ. Ανεστίδη προκάλεσε βίντεο που κυκλοφόρησε το βράδυ της Πέμπτης, στο οποίο εμφανίζεται να εκφράζεται με απρεπή τρόπο εις βάρος του Πρωθυπουργού. Σύμφωνα με τις ίδιες διαρροές, οι συγκεκριμένες δηλώσεις φέρονται να έγιναν το βράδυ της Τρίτης.

Τέλος, αναφέρεται ότι υπήρχε ακόμη ένα όνομα στη λίστα των «μη αποδεκτών», χωρίς ωστόσο να εμπίπτει σε καμία από τις δύο προαναφερθείσες κατηγορίες, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο θα εκπροσωπήσει τελικά κανονικά τους κτηνοτρόφους στη συνάντηση.

Παρά τις κυβερνητικές ενστάσεις, συνάδελφοί τους από τα μπλόκα επισημαίνουν στο «Βήμα» ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι «θα πρέπει να είναι παρόντες στο ραντεβού, καθώς διαθέτουν γνώση και εμπειρία στον τομέα τους».