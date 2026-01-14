«Κλείδωσε» η συνάντηση των 62 μπλόκων με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «Βήματος», οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς και οι μελισσοκόμοι αποδέχτηκαν το νέο κάλεσμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για διάλογο υπό τις προϋποθέσεις τους, με μία μικρή αλλαγή.

Ειδικότερα, στην πρώτη συνάντηση, όπως όλα δείχνουν θα συμμετέχουν 25 αγρότες από όλη την Ελλάδα, χωρισμένοι ανά περιφέρεια. Όμως, στο δεύτερο ραντεβού αντί να είναι 10 εκπρόσωποι των υπόλοιπων κλάδων, δηλαδή των κτηνοτρόφων, των αλιέων και των μελισσοκόμων, θα είναι 5.

Παρά την πρόθεσή του να βρεθούν στο τραπέζι του διαλόγου, οι ίδιοι δηλώνουν στο «Βήμα», ότι θα μείνουν τα τρακτέρ στους δρόμους. Αν και υπήρχε και η πρόταση, την ώρα της συνάντησης, να πραγματοποιείται συλλαλητήριο έξω από τη Βουλή, κάτι τέτοιο δε θα γίνει.

Τώρα, αναμένεται να ορισθεί η ημέρα και η ώρα που θα γίνει η συνάντηση.

Οι προτάσεις από τα μπλόκα πριν το κάλεσμα Μαξίμου

Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής των 62 Μπλόκων παρουσίασαν διάφορες προτάσεις, για να κλιμακώσουν τον αγώνα τους μετά το «ναυάγιο» της συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και το ραντεβού των «προθύμων». Τα σενάρια που έθεσε επί τάπητος το κάθε μπλόκο, προερχόταν μετά από τις αποφάσεις που πάρθηκαν σε τοπικό επίπεδο.

Οι ιδέες που έπεσαν στο τραπέζι ήταν η κάθοδος των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των αλιέων και των μελισσοκόμων στην Αθήνα με τρακτέρ, αγροτικά, αλλά και επιβατικά οχήματα. Ώστε να πραγματοποιηθεί ένα μαζικό συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος, έξω από τη Βουλή. Παράλληλα, αναφέρθηκε να γίνει και ένα κάλεσμα και στους πολίτες.

Από την άλλη πλευρά, από κάποιους ακούστηκε η πρόταση να προηγηθεί ένα 48ωρο μπλακ άουτ πριν τα τρακτέρ φτάσουν στην πρωτεύουσα.