Για την Παρασκευή φαίνεται να «κλειδώνει» το ραντεβού των «σκληρών» μπλόκων με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς αναμένεται να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση, ώστε να βρουν από κοινού λύσεις για τα αιτήματά τους. Οι ίδιοι, όπως σημειώνουν στο «Βήμα», έχουν καταθέσει όλα τους τα προβλήματα από τα μέσα Δεκεμβρίου.

Από τότε έχουν περάσει 47 ημέρες κινητοποιήσεων στους δρόμους, μία συμφωνία που φαίνεται να δημιουργεί «πιέσεις» στους παραγωγούς (σ.σ. η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Mercosur) και μία συνάντηση που «ναυάγησε». Ωστόσο, φαίνεται πλέον, ότι και οι δύο πλευρές είναι έτοιμες να προσπαθήσουν να βρουν λύσεις και απαντήσεις σε όσα ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα παραγωγής.

Πώς φτάσαμε στη συνάντηση των 62 μπλόκων με την κυβέρνηση;

Όπως αναφέρουν εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, επιδίωκαν η συνάντηση με την κυβέρνηση να έχει μία συγκεκριμένη μορφή, ώστε να μπορούν να εκφραστούν καλύτερα τα προβλήματα που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα του κάθε τομέα ξεχωριστά. Ειδικότερα, επιθυμούσαν στο πρώτο ραντεβού να είναι 25 αγρότες, οι οποίοι θα χωρίζονταν ανά περιφέρεια και ανά καλλιέργεια. Στο δεύτερο θα υπήρχε μία επιτροπή 10 μελών, που θα αποτελούταν από 6 κτηνοτρόφους, 3 μελισσοκόμους και 1 αλιέα.

Οι ίδιοι σχετικά με τον αριθμό αυτών που θα περάσουν το κατώφλι του Μαξίμου, αποφάσισαν τελικά να είναι 25 + 5, χωρίς να διευκρινιστούν οι περαιτέρω αλλαγές.

Οι κόκκινες γραμμές από τα μπλόκα

Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα δηλώνουν απογοητευμένοι και αγανακτισμένοι από τις εξελίξεις, ιδιαίτερα μετά την υπογραφή της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης – Mercosur, την οποία χαρακτηρίζουν ως ένα από τα βασικά ζητήματα που προτίθενται να θέσουν στις διαπραγματεύσεις.

Επίσης, κομβικό ζήτημα στον διάλογο με την κυβέρνηση αναμένεται να αποτελέσει και η ευλογιά για τους κτηνοτρόφους, με το θέμα του εμβολιασμού να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα και να προδιαγράφεται ως ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα σημεία των συζητήσεων.

Μάλιστα, οι εκπρόσωποι των 62 Μπλόκων επισημαίνουν πως αν οι διαπραγματεύσεις αποβούν ατελέσφορες, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν το «τελευταίο τους χαρτί», το οποίο είναι ένα μεγάλο και μαζικό συλλαλητήριο στην Αθήνα.