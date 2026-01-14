Τα μπλόκα των αγροτών μένουν στους δρόμους, όμως όπως όλα δείχνουν πρόκειται να πάνε σε ένα διάλογο με την κυβέρνηση υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, με τις προϋποθέσεις που έχουν θέσει ήδη εξαρχής, σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος». Δηλαδή, να υπάρχει η αντιπροσωπεία των 25 αγροτών από ολόκληρη τη χώρα, αλλά και η δεύτερη αντιπροσωπεία των 10 ατόμων από τους κλάδους των αλιέων, των μελισσοκόμων και των κτηνοτρόφων.

Η πρόταση έφτασε στους εκπροσώπους της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη μέσω του αρμόδιου υπουργού, Κώστα Τσίαρα, όπως εξηγούν στο «Βήμα» εκπρόσωποι των μπλόκων. Μάλιστα, την ίδια ώρα, τα 62 μπλόκα που εντάσσονται στην ΠΕΜ, είχαν Πανελλαδική Σύσκεψη στον Παλαμά Καρδίτσας, προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Τα σενάρια πριν την πρόταση Μαξίμου

Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής των 62 Μπλόκων παρουσίασαν διάφορες προτάσεις, για να κλιμακώσουν τον αγώνα τους μετά το «ναυάγιο» της συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και το ραντεβού των «προθύμων». Τα σενάρια που έθεσε επί τάπητος το κάθε μπλόκο, προερχόταν μετά από τις αποφάσεις που πάρθηκαν σε τοπικό επίπεδο.

Οι ιδέες που έπεσαν στο τραπέζι ήταν η κάθοδος των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των αλιέων και των μελισσοκόμων στην Αθήνα με τρακτέρ, αγροτικά, αλλά και επιβατικά οχήματα. Ώστε να πραγματοποιηθεί ένα μαζικό συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος, έξω από τη Βουλή. Παράλληλα, αναφέρθηκε να γίνει και ένα κάλεσμα και στους πολίτες.

Από την άλλη πλευρά, από κάποιους ακούστηκε η πρόταση να προηγηθεί ένα 48ωρο μπλακ άουτ πριν τα τρακτέρ φτάσουν στην πρωτεύουσα.