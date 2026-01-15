5 το πρωί: Στο χείλος του πολέμου Ιράν, ΗΠΑ – Άγνωστο το μέλλον της Γροιλανδίας – Βγήκε η τετράδα του Κυπέλλου
Μια ανάσα από την επέμβαση στο Ιράν είναι οι ΗΠΑ, με αξιωματούχος να υποστηρίζουν ότι είναι πιθανό να γίνει μέσα στις επόμενες ώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης, επισημαίνοντας ότι ενημερώθηκε ότι δεν θα υπάρξουν εκτελέσεις.
1
Τύμπανα πολέμου πάνω από το Ιράν
- Από ώρα σε ώρα η επίθεση των ΗΠΑ: Σε δημοσίευμά του το Reuters κάνει λόγο για επίθεση της Αμερικής στο Ιράν τις επόμενες ώρες. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι φαίνεται πως ο Τραμπ έχει λάβει απόφαση να επέμβει, αν και το εύρος και o χρόνος της επέμβασης παραμένουν ασαφή.
- Αμερικανοί και Βρετανοί εκκενώνουν βάσεις: Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους από βάσεις στη Μέση Ανατολή. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Τεχεράνη ζήτησε εκ νέου από τους πολίτες της «να εγκαταλείψουν το Ιράν αμέσως». Και η Βρετανία απομακρύνει μέρος του προσωπικού της από την αεροπορική βάση του Κατάρ.
- Ευθεία απειλή για δολοφονία Τραμπ: Το Ιράν απείλησε ευθέως τον Ντόναλντ Τραμπ. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε εικόνα του, μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, συνοδευόμενη από το μήνυμα στα περσικά «αυτή τη φορά, η σφαίρα δεν θα αστοχήσει. Ο ίδιος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επίθεσης, επισημαίνοντας ότι ενημερώθηκε ότι δεν θα υπάρξουν εκτελέσεις στο Ιράν.
2
Διαφωνούν ΗΠΑ-Δανία για το μέλλον της Γροιλανδίας
- «Θεμελιώδης διαφωνία»: Η υπόθεση της Γροιλανδίας συνεχίζει να προκαλεί τριβές στις σχέσεις ΗΠΑ–Δανίας, όπως δήλωσε ο δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λέκε Ράσμουσεν μετά τις επαφές του στην Ουάσιγκτον. Αν και οι συνομιλίες με την αμερικανική πλευρά ήταν, όπως είπε, «ειλικρινείς αλλά εποικοδομητικές», παραδέχθηκε ότι εξακολουθεί να υφίσταται «μια θεμελιώδης διαφωνία» αναφορικά με τις αμερικανικές επιδιώξεις στο αυτόνομο δανικό έδαφος της Γροιλανδίας.
- Στέλνει στρατό η Γερμανία: Στρατιωτική δύναμη στη Γροιλανδία αναμένεται να στείλει η Γερμανία εντός της εβδομάδας, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, με τους πρώτους στρατιωτικούς να φτάνουν στο νησί σήμερα, Πέμπτη. Στο μεταξύ, Σουηδία και η Νορβηγία ανακοίνωσαν πως θα στείλουν στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία, κατόπιν αιτήματος της Δανίας, η οποία ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει δυνάμεις στο πλαίσιο στρατιωτικών ασκήσεων στο νησί.
- Η προειδοποίηση Μεντβέντεφ: Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας υποστήριξε ότι οι κάτοικοι της Γροιλανδίας θα μπορούσαν σε πιθανό δημοψήφισμα να ταχθούν υπέρ της ένταξής τους στη Ρωσία, εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν κινηθεί άμεσα για να διασφαλίσει τον έλεγχο του νησιού της Αρκτικής, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax.
3
Υπό πίεση και σκιά εντάσεων ο διάλογος των αγροτών με την κυβέρνηση
- Κλίμα διαλόγου για τους «σκληρούς» με την κυβέρνηση: Οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων σχεδιάζουν να πάνε σε διάλογο με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου πιθανότατα την Παρασκευή, με εκπροσώπους από όλες τις περιφέρειες, διατηρώντας όμως τα τρακτέρ στους δρόμους με ανοιχτή διέλευση.
- Πώς προέκυψε η πρόσβαση στο Μαξίμου; Ο σχεδιασμός μίας οργανωμένης καθόδου των 62 μπλόκων στην Αθήνα με τρακτέρ, φαίνεται να πίεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει σε ένα ραντεβού με αντιπροσωπείες όλων των κλάδων του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, με στόχο να βρεθεί λύση στα αιτήματά τους σε έναν διάλογο υπό αυστηρές προϋποθέσεις.
- Εντάσεις και βανδαλισμοί στο μπλόκο της Νίκαιας: Αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας καταδίκασαν τον βανδαλισμό τρακτέρ συναδέλφων τους που συμμετείχαν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, αποκαθιστώντας οι ίδιοι τις ζημιές και χαρακτηρίζοντας την ενέργεια «προβοκάτσια» κατά του αγώνα τους.
4
Αλλαγές και νέα μέτρα στην ΥΠΑ μετά το black out στο FIR Αθηνών
- Παραίτηση μετά το μπλακ άουτ: Την παραίτησή του υπέβαλε και έγινε δεκτή από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, ο διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, Γιώργος Σαουνάτσος, μετά το πολύωρο μπλακ άουτ στα συστήματα ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας, ενώ προσωρινά καθήκοντα αναλαμβάνει ο υποδιοικητής Αεροναυτιλίας Γιώργος Βαγενάς.
- Ποιος είναι ο νέος διοικητής; Ο Γιώργος Βαγενάς είναι Αντιπτέραρχος ε.α. με 39ετή πορεία στην Πολεμική Αεροπορία, και θα αναλάβει προσωρινά τα καθήκοντα Διοικητή της ΥΠΑ μετά την παραίτηση Σαουνάτσου. Είναι απόφοιτος της Σχολής Ικάρων, πτυχιούχος Οικονομικών, κάτοχος MBA και πιστοποιημένος Project Management Professional (PMP), ενώ από τον Μάρτιο του 2024 υπηρετεί ως Υποδιοικητής Αεροναυτιλίας.
- «Χαμηλής διακινδύνευσης»: Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, από τη Βουλή διαβεβαίωσε ότι το πρόσφατο μπλακ άουτ οφειλόταν κυρίως σε πρόβλημα χωρητικότητας του φάσματος συχνοτήτων και «ψηφιακό θόρυβο», χωρίς να τεθεί θέμα ασφάλειας ή κυβερνοεπίθεσης. Ωστόσο, φάνηκε να υποβαθμίζει το περιστατικό χαρακτηρίζοντάς το «χαμηλής διακινδύνευσης».
5
Βγήκε η τετράδα του Κυπέλλου
- Νέο ντέρμπι: Ο ΠΑΟΚ με τα γκολ των Μύθου και Οζντόεφ επικράτησε 2-0 του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης» και προκρίθηκε στα ημιτελικά. Οι ερυθρόλευκοι έχουν δικαιολογημένα παράπονα από τη διαιτησία του Τσακαλίδη. Στους «4» η ομάδα του Λουτσέσκου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, ο οποίος επιβλήθηκε 3-0 του Άρη.
- Την έκπληξη ο ΟΦΗ: Με ένα όμορφο γκολ του Έντσι Σαλσέδο οι Κρητικοί επικράτησαν με 1-0 της ΑΕΚ στην «Opap Arena» και έκλεισαν ραντεβού με τον Λεβαδειακό στους «4» της διοργάνωσης. Η τρομερή φέτος ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, νίκησε 2-0 την Κηφισιά στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς.
- «Προπόνηση» στο Βελιγράδι: Ο Ολυμπιακός ήταν σαρωτικός κόντρα στην Παρτιζάν, επιβλήθηκε 104-66 και συνέχισε το νικηφόρο σερί του στην Euroleague. Απόψε στις 20.30 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπάγερν χωρίς τον Ναν, ενώ αμφίβολος είναι και ο Ρογκαβοπουλος.
