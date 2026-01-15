Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
5 το πρωί
5 το πρωί: Στο χείλος του πολέμου Ιράν, ΗΠΑ – Άγνωστο το μέλλον της Γροιλανδίας – Βγήκε η τετράδα του Κυπέλλου
5 το πρωί
Κατερίνα Μανιαδάκη

5 το πρωί: Στο χείλος του πολέμου Ιράν, ΗΠΑ – Άγνωστο το μέλλον της Γροιλανδίας – Βγήκε η τετράδα του Κυπέλλου

Μια ανάσα από την επέμβαση στο Ιράν είναι οι ΗΠΑ, με αξιωματούχος να υποστηρίζουν ότι είναι πιθανό να γίνει μέσα στις επόμενες ώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης, επισημαίνοντας ότι ενημερώθηκε ότι δεν θα υπάρξουν εκτελέσεις.

5 το πρωί
Κατερίνα Μανιαδάκη
1

Τύμπανα πολέμου πάνω από το Ιράν

  • Από ώρα σε ώρα η επίθεση των ΗΠΑ: Σε δημοσίευμά του το Reuters κάνει λόγο για επίθεση της Αμερικής στο Ιράν τις επόμενες ώρες. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι φαίνεται πως ο Τραμπ έχει λάβει απόφαση να επέμβει, αν και το εύρος και o χρόνος της επέμβασης παραμένουν ασαφή.
  • Αμερικανοί και Βρετανοί εκκενώνουν βάσεις: Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους από βάσεις στη Μέση Ανατολή. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Τεχεράνη ζήτησε εκ νέου από τους πολίτες της «να εγκαταλείψουν το Ιράν αμέσως». Και η Βρετανία απομακρύνει μέρος του προσωπικού της από την αεροπορική βάση του Κατάρ.
  • Ευθεία απειλή για δολοφονία Τραμπ: Το Ιράν απείλησε ευθέως τον Ντόναλντ Τραμπ. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε εικόνα του, μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, συνοδευόμενη από το μήνυμα στα περσικά «αυτή τη φορά, η σφαίρα δεν θα αστοχήσει. Ο ίδιος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επίθεσης, επισημαίνοντας ότι ενημερώθηκε ότι δεν θα υπάρξουν εκτελέσεις στο Ιράν.
2

Διαφωνούν ΗΠΑ-Δανία για το μέλλον της Γροιλανδίας

3

Υπό πίεση και σκιά εντάσεων ο διάλογος των αγροτών με την κυβέρνηση

4

Αλλαγές και νέα μέτρα στην ΥΠΑ μετά το black out στο FIR Αθηνών

  • Παραίτηση μετά το μπλακ άουτ: Την παραίτησή του υπέβαλε και έγινε δεκτή από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, ο διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, Γιώργος Σαουνάτσος, μετά το πολύωρο μπλακ άουτ στα συστήματα ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας, ενώ προσωρινά καθήκοντα αναλαμβάνει ο υποδιοικητής Αεροναυτιλίας Γιώργος Βαγενάς.
  • Ποιος είναι ο νέος διοικητής; Ο Γιώργος Βαγενάς είναι Αντιπτέραρχος ε.α. με 39ετή πορεία στην Πολεμική Αεροπορία, και θα αναλάβει προσωρινά τα καθήκοντα Διοικητή της ΥΠΑ μετά την παραίτηση Σαουνάτσου. Είναι απόφοιτος της Σχολής Ικάρων, πτυχιούχος Οικονομικών, κάτοχος MBA και πιστοποιημένος Project Management Professional (PMP), ενώ από τον Μάρτιο του 2024 υπηρετεί ως Υποδιοικητής Αεροναυτιλίας.
  • «Χαμηλής διακινδύνευσης»: Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, από τη Βουλή διαβεβαίωσε ότι το πρόσφατο μπλακ άουτ οφειλόταν κυρίως σε πρόβλημα χωρητικότητας του φάσματος συχνοτήτων και «ψηφιακό θόρυβο», χωρίς να τεθεί θέμα ασφάλειας ή κυβερνοεπίθεσης. Ωστόσο, φάνηκε να υποβαθμίζει το περιστατικό χαρακτηρίζοντάς το «χαμηλής διακινδύνευσης».
5

Βγήκε η τετράδα του Κυπέλλου

  • Νέο ντέρμπι: Ο ΠΑΟΚ με τα γκολ των Μύθου και Οζντόεφ επικράτησε 2-0 του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης» και προκρίθηκε στα ημιτελικά. Οι ερυθρόλευκοι έχουν δικαιολογημένα παράπονα από τη διαιτησία του Τσακαλίδη. Στους «4» η ομάδα του Λουτσέσκου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, ο οποίος επιβλήθηκε 3-0 του Άρη.
  • Την έκπληξη ο ΟΦΗ: Με ένα όμορφο γκολ του Έντσι Σαλσέδο οι Κρητικοί επικράτησαν με 1-0 της ΑΕΚ στην «Opap Arena» και έκλεισαν ραντεβού με τον Λεβαδειακό στους «4» της διοργάνωσης. Η τρομερή φέτος ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, νίκησε 2-0 την Κηφισιά στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς.
  • «Προπόνηση» στο Βελιγράδι: Ο Ολυμπιακός ήταν σαρωτικός κόντρα στην Παρτιζάν, επιβλήθηκε 104-66 και συνέχισε το νικηφόρο σερί του στην Euroleague. Απόψε στις 20.30 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπάγερν χωρίς τον Ναν, ενώ αμφίβολος είναι και ο Ρογκαβοπουλος.
Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

14 λεπτά πριν Κατερίνα Μανιαδάκη

