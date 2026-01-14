Ο Ολυμπιακός έκανε περίπατο στο Βελιγράδι, διαλύοντας με 104-66 την Παρτιζάν για την 22η αγωνιστική της Euroleague και ανέβασε το ρεκόρ του στο 13-8, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται σε διαρκή ανοδική πορεία το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Τρομερά πράγματα από τον Βεζένκοφ που έβαλε 25 πόντους, με τους 18 να τους πετυχαίνει στο πρώτο ημίχρονο. Από 12 είχαν οι Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ και Χολ, αποδεικνύοντας τον πλουραλισμό που είχαν στην επίθεση οι ερυθρόλευκοι.

Από την Παρτιζάν η οποία κατέρρευσε μετά το πρώτο ημίχρονο, πάλευε μόνος του ο Ντουέιν Ουάσινγκτον που έβαλε 28 πόντους και ήταν συγκινητικός παρά το γεγονός πως είναι… κόκκινο πανί για τον κόσμο της ομάδας.

Η Παρτιζάν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι και ακουμπώντας τη μπάλα στο low post με τον Φερνάντο προηγήθηκε με 6-2. Στη συνέχεια ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά με 12-13 με τον Ντόρσεϊ και τον Βεζένκοφ, με τον Παπανικολάου να κάνει το 12-16 με τρίποντο από την γωνία στο 6’. Ο Μαρίνκοβιτς με τρίποντο μείωσε στο -1 για την Παρτιζάν και σκορ 17-18 στο 9’. Ο Βεζένκοφ με 2/2 βολές έκανε το 17-20 υπέρ των Πειραιωτών που ήταν και το σκορ της πρώτης περιόδου.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ καλά πίσω από τα 6.75μ. με τους Νιλικίνα και Φουρνιέ να σκοράρουν, κάνοντας το 19-26 υπέρ των ερυθρόλευκων στο 12’. Ο Γουόρντ με νέο τρίποντο έδωσε αέρα 8 πόντων στον Ολυμπιακό και σκορ 23-31. Ο Βεζένκοφ με τέσσερις συνεχόμενους πόντους έκανε το +10 για τους ερυθρόλευκους και σκορ 25-35 στο 15’.

Ο Βεζένκοφ και πάλι με τρίποντο έκανε το 27-40 στο 16’. Ο Ολυμπιακός έβγαλε μια τρομερή φάση στη συνέχεια με τον Γουόκαπ να υψώνει και τον Χολ να καρφώνει για το +13 και σκορ 31-44 στο 18’. Ο Βεζένκοφ και ο Γουόκαπ έδωσαν προβάδισμα +21 στον Ολυμπιακό στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου με το σκορ να είναι 30-52 και τον Βούλγαρο σταρ να έχει 18 πόντους στο πρώτο μέρος και τον Τεξανό 9. Από την Παρτιζάν 9 είχε ο Ουάσινγκτον και 8 ο Φερνάντο.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε με το πόδι πατημένο στο γκάζι και με τους Γουόκαπ, Ντόρσεί και Βεζένκοφ να σκοράρουν ξέφυγαν με +28 και σκορ 34-62 στο 24’, αναγκάζοντας τον Πεναρόγια να καλέσει τάιμ άουτ. Ο Μιλουτίνοφ με σουτ μέσης απόστασης έδωσε αέρα 30 (!) πόντων στον Ολυμπιακό και σκορ 40-70 στο 26’. Ο Τζεκίρι έκανε το 43-71 με κάρφωμα από κάτω στο 28’. Ο Βεζένκοφ με τρίποντο έκλεισε θριαμβευτικά την τρίτη περίοδο με τον Ολυμπιακό να προηγείται με +36 και σκορ 43-79.

Στην τελευταία περίοδο ο Ολυμπιακός δεν έριξε τον ρυθμό του και με δύο τρίποντα του Πίτερς, ξέφυγε με +41 και σκορ 48-89 στο 34’. Ο Νιλικίνα απάντησε στο τρίποντο του Ουάσινγκτον και έκανε το +41 και σκορ 51-92 για τους ερυθρόλευκους στο 36’. Ο Πίτερς έβαλε κι άλλο τρίποντο και έκανε το 53-97 για τους Πειραιώτες, η οποίοι έκαναν ό,τι ήθελαν στο Βελιγράδι. Το ματς τελείωσε με τον Ολυμπιακό να επικρατεί κατά κράτος και να παίρνει τη νίκη με 104-66, βάζοντας ακόμα μία κατοστάρα στη σεζόν και δείχνοντας πως η επίθεσή του… πετάει.

Τα δεκάλεπτα: 17-20, 30-52, 43-79, 66-104