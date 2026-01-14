Εφέτος ο Ολυμπιακός δεν θα έχει την ευκαιρία να επαναλάβει το νταμπλ του 2025. Η εντός έδρας ήττα από τον ΠΑΟΚ (0-2) στον νοκ άουτ προημιτελικό του Κυπέλλου άφησε εκτός συνέχειας την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τής στέρησε το δικαίωμα να διατηρήσει τα σκήπτρα της στη διοργάνωση.

Παρά την πολύ «ζεστή» ατμόσφαιρα που δημιούργησε η κερκίδα στο «Γ. Καραϊσκάκης», οι «ερυθρόλευκοι» πλήρωσαν την «παγωμάρα» των πρώτων δεκαπέντε λεπτών. Μύθου στο 7′ και Οζντόεφ στο 15′ εκμεταλλεύτηκαν την αμυντική αδυναμία των παικτών του Ολυμπιακού να αμυνθούν σε συγκεκριμένες περιστάσεις με συνέπεια έκτοτε οι Πειραιώτες να κυνηγούν μια πολύ δύσκολη αποστολή στο υπόλοιπο του αγώνα.

Αν στο μεσοδιάστημα των δύο τερμάτων του ΠΑΟΚ ο διαιτητής Τσακαλίδης είχε υποδείξει παράβαση σε μαρκάρισμα του Κωνσταντέλια πάνω στον Ντάνι Γκαρθία εντός περιοχής, σίγουρα η τροπή του αγώνα θα ήταν διαφορετική.

Ανάλογη απόφαση έλαβε όταν ο Ταρέμι βρέθηκε στο χορτάρι μετά από σπρώξιμο που δέχθηκε στην πλάτη από τον Οζντόεφ.

Βέβαια, και ο ΠΑΟΚ φρόντισε να διαχειριστεί το υπέρ του προβάδισμα παίζοντας αποδοτικά στην άμυνά του. Ο Μεντιλίμπαρ επενέβη πολύ νωρίς, βγάζοντας τον Γιαζίτζι στο 32′ και τον Κοστίνια στο 46′, αλλά η εικόνα του Ολυμπιακού δεν βελτιώθηκε στον βαθμό που θα επιθυμούσε έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ανατροπής. Έλειψε η έμπνευση, έλειψε η δημιουργία, έλειψε και η εκτέλεση. Όπως σε καθεμιά από τις ευκαιρίες που έφτιαξαν οι γηπεδούχοι.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το αποτέλεσμα δεν άλλαξε ως τη λήξη της αναμέτρησης και ο «Δικέφαλος του Βορρά» έγινε η τρίτη χρονικά ομάδα που πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης για τα ημιτελικά του Κυπέλλου.

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Κοστίνια (46′ Ροντινέι), Ρέτσος, Μπιανκόν (80′ Καλογερόπουλος), Ορτέγκα, Γκαρθία (65′ Έσε), Μουζακίτης, Τσικίνιο (65′ Ποντένσε), Γιαζίτζι (32′ Γιάρεμτσουκ), Μάρτινς, Ταρέμι

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρας, Μιχαηλίδης Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς (92′ Πέλκας), Κωνσταντέλιας (71′ Γιακουμάκης), Τάισον (58′ Ζαφείρης), Μύθου (71′ Χατσίδης)

Τα γκολ του αγώνα