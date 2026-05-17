Με νέα οργισμένη ανάρτηση στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, ο Παύλος Πολάκης ξεκαθαρίζει ότι η διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου δεν τον θέτει εκτός των κομματικών οργάνων, χαρακτηρίζοντας μάλιστα ως «φληναφήματα» τα σενάρια περί αποκλεισμού του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή.

Ο βουλευτής Χανίων, υπογράφοντας προκλητικά το κείμενό του ως «Βουλευτής Χανίων, Μέλος ΠΓ και ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», επιτίθεται στην τωρινή ηγεσία και ζητά από τα στελέχη να μην εγκαταλείψουν το κόμμα, αλλά να δώσουν τη μάχη για την εσωτερική του «ανάταξη».

Τα 4 «πυρά» της ανάρτησης Πολάκη

Όχι στις αποχωρήσεις: Καλεί τα μέλη και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνουν στο κόμμα, τονίζοντας ότι η ιστορία της παράταξης «δεν είναι ιδιοκτησία της σημερινής ηγεσίας, η οποία βρίσκεται πίσω από τις ανάγκες των καιρών».

«Φληναφήματα» ο αποκλεισμός από τα όργανα: Ξεκαθαρίζει ότι η καρατόμησή του αφορά αποκλειστικά τον Κανονισμό της Βουλής και όχι τον κομματικό κανονισμό. Υπενθυμίζει μάλιστα ότι εξελέγη στην Πολιτική Γραμματεία με ψηφοφορία μετά από πρόταση του ίδιου του Φάμελλου, ενώ στην Κεντρική Επιτροπή είχε σαρώσει σε σταυρούς σε ολόκληρη την Κρήτη.

Ζητά άμεση σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής: Καλεί βουλευτές και κομματικά μέλη να πάρουν δημόσια θέση ενάντια στην «αδικία» και τον «κατήφορο απαξίωσης και διάλυσης» του ΣΥΡΙΖΑ.

Προσφυγή στην Επιτροπή Δεοντολογίας: Προανήγγειλε ότι θα απευθυνθεί ο ίδιος στα πειθαρχικά όργανα του κόμματος για να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τα «ανυπόστατα» που ακούγονται για τα δικαιώματά του.

«Θα ξαναμιλήσω μετά από αυτά που περιέγραψα», καταλήγει με νόημα ο Παύλος Πολάκης, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τη συνέχεια.

Ολόκληρη η ανάρτηση Πολάκη