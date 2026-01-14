Για αμερικανική επέμβαση μέσα στις επόμενες 24 ώρες στο Ιράν κάνει λόγο το Reuters.

Δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι μια αμερικανική στρατιωτική επέμβαση φαίνεται πιθανή, με τον έναν να εκτιμά ότι θα μπορούσε να συμβεί μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι φαίνεται πως ο Τραμπ έχει λάβει απόφαση να επέμβει, αν και το εύρος και o χρόνος της επέμβασης παραμένουν ασαφή.

Έτοιμο να απαντήσει «με αποφασιστικότητα» σε κάθε επίθεση των ΗΠΑ ή του Ισραήλ, είναι το Ιράν προειδοποίησε ο ηγέτης των Φρουρών της Επανάστασης, κατηγορώντας αυτές τις εχθρικές χώρες ότι βρίσκονται πίσω από το κίνημα αμφισβήτησης, που συνταράσσει την Ισλαμική Δημοκρατία.

Σε μια δήλωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, ο Μοχάμαντ Πακπούρ κατηγόρησε επίσης τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι είναι οι «δολοφόνοι της ιρανικής νεολαίας».

Απειλούν να δολοφονήσουν τον Τραμπ

Παράλληλα νωρίτερα, η ιρανική ηγεσία πάλι μέσω της κρατικής τηλεόρασης είχε απειλήσει ανοιχτά, με επίθεση εναντίον του ίδιου του Τραμπ, μεταδίδοντας μια φωτογραφία του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια της απόπειρας δολοφονίας του Μπάτλερ σε προεκλογική συγκέντρωση του 2024 – βάζοντας λεζάντα: «Αυτή τη φορά δεν θα αστοχήσει».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους από βάσεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε την Τετάρτη Αμερικανός αξιωματούχος. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει γειτονικές χώρες πως θα πλήξει αμερικανικές βάσεις εάν η Ουάσινγκτον εξαπολύσει επίθεση.

Καθώς η ιρανική ηγεσία προσπαθεί να καταστείλει τη χειρότερη εσωτερική αναταραχή που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η Ισλαμική Δημοκρατία, η Τεχεράνη επιχειρεί να αποτρέψει τις επανειλημμένες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για επέμβαση υπέρ των αντικυβερνητικών διαδηλωτών.

Πάνω από 3000 νεκροί και 10.000 συλλήψεις λέει ηΜΚΟ IHR

Την ίδια ώρα η κατάσταση εντός της χώρας όσον αφορά στην ένταση της καταστολής εμφανίζεται τραγική, καθώς πέρα από αναφορές για ενέδρες των ανδρών των σωμάτων ασφαλείας και μαζικές εκτελέσεις στους δρόμους, η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights, υποστηρίζει ότι τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την αρχή του κινήματος αμφισβήτησης της εξουσίας, ενώ άλλοι 10.000 έχουν συλληφθεί.

Η μεγάλη αύξηση του αριθμού των θυμάτων σε σύγκριση με τον προηγούμενο απολογισμό εξηγείται από τις «νέες πληροφορίες που έχουν ληφθεί από πηγές στους κόλπους των ιρανικών υπουργείων Υγείας και Παιδείας», διευκρινίζει αυτή η οργάνωση που εδρεύει στη Νορβηγία.

«Αυτός ο αριθμός είναι ένα απόλυτο ελάχιστο», προειδοποιεί η ΜΚΟ, επισημαίνοντας πως έχει λάβει «νέες αναφορές και μαρτυρίες που δείχνουν ακόμα περισσότερο το εύρος της βίας».