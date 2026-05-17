Στην πόλη όπου, όπως δήλωσε ο Akylas, «βίωσε πολύ bullying ως ένα queer αγόρι» εκατοντάδες άτομα κάθε ηλικίας έστησαν ένα μεγάλο πάρτι για τον τελικό της Eurovision και ήλπιζαν μέχρι τα ξημερώματα για τη μεγάλη ανατροπή. Όπως έλεγαν ήθελαν «να δουν ένα δικό τους παιδί στην κορυφή της Ευρώπης».

Με πλακάτ, σημαιάκια και κάποιοι φορώντας σκούφους σαν αυτό του νεαρού τραγουδιστή άρχισαν να συγκεντρώνονται στην πλατεία Κρονίου λίγο μετά τις εφτά το απόγευμα, αφού είχε κοπάσει η ξαφνική ισχυρή νεροποντή που είχε ως αποτέλεσμα μάλιστα να αναβληθεί και ο αγώνας της τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας.

Σε αυτό το πολύωρο πάρτι που στήθηκε η πόλη των Σερρών είχε την ευκαιρία να δώσει μια μεγάλη αγκαλιά που ίσως χρωστούσε στον Akyla.

«Η πόλη θύμωσε, αλλά εμείς τον αγαπάμε»

«Η πόλη θύμωσε γι΄αυτή τη δήλωση που έκανε ο Akylas περί μπούλινγκ αλλά δεν πειράζει. Όπως και να έχει εμείς τον αγαπάμε. Αυτό το παιδί πήγαινε στο ίδιο σχολείο με τον γιο μου και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι, απ’ όσο μπορώ να γνωρίζω, δεν δέχτηκε κανένα μπούλινγκ.

Είχε πολλούς φίλους, έβγαινε όπως όλα τα παιδιά. Βέβαια δεν μπορώ να γνωρίζω τι έχει ο κάθε άνθρωπος βαθιά μέσα στην ψυχή του και τι προσωπικά βιώματα κουβαλά, τα οποία ίσως δεν φαίνονται.

Θέλουμε να ξέρει ότι εμείς στις Σέρρες τον αγαπάμε και είμαστε περήφανοι για την πορεία του» είπε μια 54χρονη στο ΒΗΜΑ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του δήμου Σερρών.

Μικροί και μεγάλοι που βρέθηκαν απέναντι από τη γιγαντοοθόνη που στήθηκε στον κεντρικό πεζόδρομο των Σερρών έζησαν με μεγάλη αγωνία τη διαδικασία του τελικού της Eurovision και χόρεψαν με την ψυχή τους όταν βγήκε στη σκηνή ο Akylas.

Τα «δωδεκάρια» πανηγυρίστηκαν σαν γκολ

Τα χαμόγελα «πάγωσαν» όταν άρχισαν να ανακοινώνονται οι βαθμολογίες για τους διαγωνιζόμενους.

Τα δύο «δωδεκάρια» που πήρε η Ελλάδα από την Κύπρο και τη Σερβία πανηγυρίστηκαν σαν γκολ από μικρούς και μεγάλους και οι περισσότεροι παρέμειναν στις θέσεις τους μέχρι τα ξημερώματα ελπίζοντας για ένα μεγάλο θαύμα που θα μπορούσε να γίνει από την ψηφοφορία του κοινού.

Η ανατροπή στη βαθμολογία δεν ήρθε ποτέ αλλά οι Σερραίοι δήλωσαν περήφανοι για την εμφάνιση και την πορεία του συντοπίτη τους.

«Μας αδίκησαν. Δεν ξέρω τι γίνεται με τις βαθμολογίες των επιτροπών. Δε είναι δυνατόν να μας δώσουν τόσο χαμηλές βαθμολογίες. Το κοινό ψήφισε πιο δίκαια. Ηταν μια πολύ δυνατή εμφάνιση. Δεν πρέπει να τον πάρει από κάτω. Έκανε το καλύτερο για την Ελλάδα» είπε ο 16χρονος Αντώνης όταν ολοκληρώθηκε ο τελικός.

Οι νονοί του Akyla έμειναν μέχρι τα ξημερώματα στην πλατεία για να παρακολουθήσουν μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και δήλωσαν «περήφανοι για το παιδί τους» όπως είπαν χαρακτηριστικά.

Πανηγυρισμοί για τη Βουλγαρία

Εμφανώς απογοητευμένος και στενοχωρημένος μετά το τέλος του διαγωνισμού ο Akylas δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ: «Παιδιά, δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, για να είμαι ειλικρινής. Είμαι όντως στενοχωρημένος. Γιατί δεν ήθελα να σας απογοητεύσω, δεν ήθελα να στενοχωρήσω πραγματικά».

Στο τέλος όμως οι Σερραίοι που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κρονίου είχαν την ευκαιρία να ξεσπάσουν σε πανηγυρισμούς για τη νίκη της Βουλγαρίας.

Οι συγκεντρωμένοι αποδοκίμασαν όταν άκουσαν τη βαθμολογία που συγκέντρωσε από το κοινό το Ισραήλ και όταν ανακοινώθηκε το όνομα της Dara άρχισαν να ζητωκραυγάζουν και να χειροκροτούν σαν να είχε νικήσει ο δικός τους άνθρωπος.