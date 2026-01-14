Απάντηση στην κριτική του ΠαΣοΚ και της Πλεύσης Ελευθερίας, για το πρόσφατο black out στο FIR Αθηνών, έδωσε από τη Βουλή ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρίστος Δήμας. Ταυτόχρονα, δεσμεύτηκε για αναβάθμιση των συστημάτων αεροναυτιλίας, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρξε θέμα ασφάλειας. Λίγο αργότερα ωστόσο, έκανε δεκτή την παραίτηση του Διοικητή της ΥΠΑ, Γιώργου Σαουνάτσου.

Μία μέρα μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος για το black out, ο υπουργός διαβεβαίωσε σήμερα την Ολομέλεια της Βουλής ότι το πρόβλημα ήταν ως επί το πλείστον πρόβλημα χωρητικότητας του φάσματος συχνοτήτων. «Ναι, τα συστήματα αεροναυτιλίας είναι παλαιά, αλλά είναι λειτουργικά. Το πρόβλημα είναι κυρίως ζήτημα χωρικότητας. Το λένε οι ειδικοί. Εμείς υλοποιούμε ένα ολιστικό σχέδιο δράσης, που αποσκοπεί στην πλήρη αναβάθμιση όλων των συστημάτων αεροναυτιλίας», όπως ανέφερε.

Απαντώντας στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, που κατήγγειλε ότι το να μην μπορείς να ελέγξεις τον εναέριο χώρο σου είναι «απώλεια κυριαρχίας», ο κ. Δήμας εξήγησε πως το συμβάν, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, οφείλεται σε ”ψηφιακό θόρυβο” και ξεκαθάρισε ότι δεν τέθηκε θέμα ασφάλειας. Κατά τον ίδιο, δεν υπήρξαν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης ή ηθελημένης παρέμβασης.

Προκειμένου να μην ξανασυμβεί ανάλογο περιστατικό, ο υπουργός αναφέρθηκε στη σύσταση κοινής ομάδας ΥΠΑ και ΟΤΕ, στελεχωμένης από τεχνικούς για τη λήψη άμεσων αποφάσεων, πρόταση της ad hoc επιτροπής, που συστάθηκε για το συμβάν. Επιπλέον, τόνισε ότι συνεχίζεται η στελέχωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σε κρίσιμες ειδικότητες.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Κωνσταντοπούλου: «Ούτε γάτα ούτε ζημιά; Τι θα κάνετε εάν γίνει αύριο δυστύχημα;»

«Εμφανιστήκατε λέγοντας ”θα πέσουν κεφάλια” και η σκέψη μου ήταν ότι το πρώτο κεφάλι που πρέπει να πέσει είναι του κ. Μητσοτάκη, που είναι πρωθυπουργός και έχει εκθέσει τη χώρα σε όλη αυτήν την περίοδο, σε τρομερή διακινδύνευση», επέμεινε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Θυμίζοντας την προειδοποίηση του Διοικητή Πολιτικής Αεροπορίας στη Βουλή για «Τέμπη του αέρα», η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε ότι αυτό που είδαμε είναι ότι «κατέρρευσαν οι δικλείδες ασφαλείας».

«Μας λέτε ότι ”ούτε γάτα ούτε ζημιά”; Ότι είναι μόνο τεχνικό το ζήτημα. Το επιβεβαιώνουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ότι υπάρχει ζήτημα ασφάλειας, υπήρξαν δυο τυφλά περιστατικά, όπως πήγαν τα τρένα, το ένα απέναντι στα άλλα, στο έγκλημα των Τεμπών. Τι θα κάνετε εάν γίνει αύριο δυστύχημα; Έρχεστε και μας καθυστηχάζετε;», διερωτήθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Έχετε καταλάβει τη σοβαρότητα του ζητήματος; Εσείς έχετε την ευθύνη. Έχετε καταφέρει την υποβάθμιση των αεροπορικών μεταφορών, όπως σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς», κατήγγειλε ο Τάσος Νικολαΐδης του ΠαΣοΚ, κάνοντας λόγο για «πόρισμα – κόλαφο» για τις κυβερνητικές ευθύνες.