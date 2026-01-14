Η απομάκρυνση του Γιώργου Σαουνάτσου από τη θέση του διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), δεν έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία.

Η γκρίνια προς το πρόσωπό του είχε ξεκινήσει από τον περασμένο Σεπτέμβριο, δηλαδή μόλις ενάμισι χρόνο αφότου ανέλαβε τον νευραλγικό αυτό ρόλο (σ.σ. διορίστηκε σε αυτή τη θέση τον Μάρτιο του ’24, επί υπουργίας Χρήστου Σταϊκούρα, με πενταετή θητεία) με αφορμή τις τεράστιες καθυστερήσεις στις πτήσεις.

Το μπλακάουτ όμως, που συνέβη το πρωί της Κυριακής 4 Ιανουαρίου στον FIR Αθηνών, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η αποστολή της δεύτερης ανακοίνωση της ΥΠΑ στα Μέσα Ενημέρωσης, το απόγευμα εκείνης της Κυριακής, η οποία έκανε λόγο για «μαζική παρεμβολή σχεδόν σε όλες τις συχνότητες που εξυπηρετούν το F.I.R. Αθηνών» ξαφνικά «πάγωσε». Πρόλαβε δηλαδή, να φθάσει σε ένα – δύο δημοσιογραφικά γραφεία δημιουργώντας μεγαλύτερο κομφούζιο. Επίσης, ότι ως επικεφαλής της Ειδικής Επιτροπής που έριξε φως στα αίτια του πρωτοφανούς αυτού περιστατικού ορίστηκε από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, ο διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Χρήστος Τσίτουρας. Φημολογείται εντόνως ότι οι σχέσεις των δύο ανδρών, δηλαδή των κ.κ. Σαουνάτσου και Τσίτουρα, δεν διάγουν, εδώ και αρκετό καιρό, την καλύτερη περίοδό τους. Ειδικά την τελευταία εβδομάδα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Σαουνάτσος ήταν σε δυσμένεια λόγω και των επικοινωνιακών χειρισμών του μπλακάουτ. Ο ίδιος ο υπουργός, μία μέρα μετά το περιστατικό και πριν ακόμη ανακοινωθεί η συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής, είχε προαναγγείλει ότι «θα πέσουν κεφάλια».

Την ίδια στιγμή, εργαζόμενοι στην ΥΠΑ εξέφραζαν τη δυσαρέσκειά τους για τον τρόπο διοίκησης του απελθόντος διοικητή, κάτι το οποίο είχε θορυβήσει τον αρμόδιο υπουργό και ενόψει της επερχόμενης καλοκαιρινής περιόδου.

Εν μέσω κακού κλίματος για την κυβέρνηση η οποία ναι μεν έχει αλλάξει τέσσερις υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών (σ.σ. δεν συμπεριλαμβάνεται ο Ιωάννης Γκόλιας που διατέλεσε υπουργός για έναν μήνα μέχρι τις εκλογές του ‘23 με την υπηρεσιακή κυβέρνηση του Ιωάννη Σαρμά), πλην όμως πολλοί θεωρούν ότι δεν έδωσε τη δέουσα σημασία στον τομέα των αερομεταφορών, παρά τους κινδύνους που είχαν επισημανθεί επανειλημμένως από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, η απομάκρυνση του κ. Σαουνάτσου από τη θέση του διοικητή της ΥΠΑ θεωρήθηκε μονόδρομος.

Το πόρισμα της Επιτροπής δικαίωσε απόλυτα τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, καθώς μιλά για παρωχημένη τεχνολογία του υφιστάμενου συστήματος Επικοινωνιών Φωνής (VCS – Voice Communication System) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Σημειώνει δε, ότι το εν λόγω σύστημα και οι κρίσιμες τηλεπικοινωνιακές υποδομές οι οποίες χρησιμοποιούνται για την υποστήριξή του, βασίζονται στην τεχνολογία (SDH – Synchronous Digital Hierarchy) που είναι εκτός υποστήριξης από τον κατασκευαστή, χωρίς δυνατότητα παροχής ουσιαστικών εγγυήσεων λειτουργίας. Υπογραμμίζει όμως, πως δεν διαπιστώθηκε ζήτημα αεροπορικής ασφάλειας υπό την έννοια της έκθεσης αεροσκαφών σε άμεσο ή έμμεσο κίνδυνο.

Η Επιτροπή κάνει αναφορά και στις εγκαταστάσεις του ΚΕΠΑΘΜ – Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας (σ.σ. εκεί όπου πριν από περίπου δύο χρόνια εμφανίστηκε γάτα στο κοντρόλ όπως αποκάλυψε το ΒΗΜΑ της Κυριακής 11/1, καθώς και τρωκτικά κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου) συστήνοντας την μετεγκατάστασή του σε καταλληλότερο περιβάλλον.