Μήνυμα γενικής επιστράτευσης στον δρόμο προς τις κάλπες εξέπεμψαν τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με τις εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου να διεξάγονται υπό τη βαριά σκιά της απουσίας των πρώην πρωθυπουργών, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά. Οι ομιλίες από το γαλάζιο βήμα είχαν καθαρά προεκλογικό χαρακτήρα, πιάνοντας το νήμα από εκεί που το άφησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρεμιέρα των εργασιών, ο οποίος αναμένεται να σφραγίσει το κλίμα με τη σημερινή, καταληκτική του παρέμβαση.

Στα λόγια όλων επανήλθε με ένταση η περίφημη «ψυχή της παράταξης». Μια έννοια που έγινε η μόνιμη επωδός του τριημέρου και πέρασε από τα χείλη πολλών και σίγουρα πρωτοκλασάτων ομιλητών, καθώς ήταν φορτισμένη ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα. Όλο το προσυνεδριακό παρασκήνιο ακούμπησε πάνω σε αυτήν ακριβώς την ευαίσθητη χορδή, την οποία εικονοποιούσε η απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών από το συνέδριο.

Τα μηνύματα είχαν σταλεί νωρίτερα, τόσο με την αιφνιδιαστική παραίτηση της Ιωάννας Γκελεστάθη, η οποία αποχώρησε αφήνοντας αιχμές για «κομματικές δολοπλοκίες», «κονκλάβια» και «πολιτικούς εκβιασμούς», όσο και με την κοινή επιστολή των δέκα πρώην υπουργών και βουλευτών που έθεσαν θέμα αλλοίωσης της ιδεολογικής ταυτότητας του κόμματος.

Αυτή την «ψυχή» επιχείρησαν να περιφρουρήσουν οι πρωτοκλασάτοι του κυβερνώντος κόμματος. Ανάμεσά τους, πρόσωπα που δεν κρύβουν τις φιλοδοξίες τους για την επόμενη μέρα, με τους περισσότερους να επιδιώκουν αφενός να λειανθούν οι σχέσεις με τον Κώστα Καραμανλή, καθώς οι τοποθετήσεις του πληγώνουν τη γαλάζια παράταξη, και αφετέρου να ρίξουν γέφυρες προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά.

Στόχος ήταν να επιστρέψει συμβολικά στην παράταξη ο Κώστας Καραμανλής, αλλά και να επιστρέψει πραγματικά ο Αντώνης Σαμαράς ή, τουλάχιστον, να ανακοπεί κάθε σενάριο για δημιουργία νέου πολιτικού φορέα. «Μια τέτοια κίνηση θα προκαλέσει ζημιά, που αυτή τη στιγμή θα είναι αρκετά υπολογίσιμη», παραδεχόταν πολύπειρος υπουργός στα πηγαδάκια του συνεδρίου.

Το «εμείς» απέναντι στο «εγώ» και ο πυρσός των Καμένων Βούρλων

Πρώτος το στίγμα από το βήμα έδωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος επιδίωξε να προσδιορίσει το πλαίσιο της εσωτερικής αντιπαράθεσης, δείχνοντας εμμέσως πλην σαφώς προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά.

«Δεν περισσεύει κανείς σε αυτήν την παράταξη», σημείωσε, σπεύδοντας ωστόσο να ξεκαθαρίσει πως, αν και ο διάλογος είναι συστατικό στοιχείο των σύγχρονων κομμάτων, «δεν υπάρχει χώρος για μικροεγωισμούς», καθώς τόσο η χώρα όσο και η παράταξη έχουν πληρώσει ακριβά στο παρελθόν το προσωπικό «εγώ». Απευθυνόμενος στην πλευρά των διαφωνούντων, ο υπουργός κάλεσε τους πάντες να αφήσουν πίσω «πείσματα, διαφωνίες και πικρίες» μπροστά σε μια μάχη που δεν είναι απλώς κομματική αλλά εθνική, τονίζοντας ότι η κομματική συσπείρωση αποτελεί το πρώτο και αναγκαίο βήμα για τη δημιουργία ενός ευρύτερου εθνικού μετώπου.

Αμέσως μετά, τον λόγο πήρε ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνις Γεωργιάδης, επιλέγοντας μια τακτική δύο αξόνων: από τη μία πλευρά προέταξε την ανάγκη για κυβερνητική σταθερότητα και από την άλλη απηύθυνε ένα ανοιχτό προσκλητήριο.

«Για να είναι η Ελλάδα ισχυρή πρέπει να έχει πολιτική σταθερότητα και άρα πρέπει να κερδίσουμε τις εκλογές του 2027», τόνισε, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν της παράταξης: «Όπως κρατήσαμε την Ελλάδα στο ευρώ τη δεκαετία της χρεοκοπίας με την κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου, θέλουμε η Ελλάδα να συνεχίσει να είναι παράδειγμα προς μίμηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρέπει όλοι να γυρίσουν πίσω σε αυτή τη μεγάλη παράταξη».

Η αναφορά αυτή στον Αντώνη Σαμαρά δεν ήταν τυχαία, καθώς ο υπουργός Υγείας δεν έχει κρύψει ποτέ την πολιτική του συμπάθεια για τον πρώην πρωθυπουργό, δηλώνοντας μάλιστα επανειλημμένα σε δημόσιες εμφανίσεις του ότι η τωρινή κατάσταση, με τον κ. Σαμαρά εκτός Νέας Δημοκρατίας, είναι κάτι που «τον στενοχωρεί πολύ».

Τη δική του απάντηση στις εσωτερικές τριβές έδωσε ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, ζητώντας να μείνουν στην άκρη οι κομματικοί ανταγωνισμοί και να υπάρξει προσήλωση στα προβλήματα των πολιτών.

«Η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας. Δεν ενδιαφέρεται για εσωκομματικούς ψιθύρους, δεν ενδιαφέρεται για ναρκισσισμούς και μικρούς εγωισμούς», υπογράμμισε ο υπουργός Παιδείας, σε μια παρέμβαση που λειτούργησε ως ακόμη ένα μήνυμα ενότητας, αλλά και ως ένα έμμεσο κάλεσμα προς τον πρώην πρωθυπουργό με στόχο την αποτροπή της ίδρυσης νέου κόμματος.

Υπενθυμίζοντας ότι το εκλογικό σώμα θα κρίνει την παράταξη αποκλειστικά από το αν μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά του, επεσήμανε ότι «οι μεγάλες παρατάξεις δε νικούν όταν διαρκώς κοιτάζουν τον καθρέπτη τους, νικούν όταν κοιτάζουν τον ορίζοντα της χώρας», για να καταλήξει με ένα προσκλητήριο συσπείρωσης: «Η ιστορία δε θυμάται εκείνους που δείλιασαν, θυμάται εκείνους που τόλμησαν. Ας τολμήσουμε ξανά μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο τιμόνι της παράταξης».

Σε ανάλογη κατεύθυνση κινήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, βάζοντας σε πρώτο πλάνο τη συλλογική προσπάθεια έναντι των προσωπικών επιλογών. «Η Νέα Δημοκρατία μας έχει μάθει να βάζουμε το εμείς πάνω από το εγώ, να βάζουμε τα μεγάλα για τη χώρα και όλο τον κόσμο πάνω από τις όποιες αντιρρήσεις», τόνισε, επιλέγοντας στη συνέχεια να κάνει μια ιδιαίτερη ιστορική αναδρομή.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης γύρισε τον χρόνο πίσω στην περίοδο της πρωθυπουργίας Καραμανλή, υπενθυμίζοντας ότι «στο πρώτο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ στα Καμένα Βούρλα, ο Κώστας Καραμανλής είχε πει ότι καλούμαστε να περάσουμε τον πυρσό από γενιά σε γενιά», για να συμπληρώσει ότι «ο πυρσός είναι οι κοινές μας ιδέες, οι αγωνίες της κοινωνίας, το εμείς και όχι το εγώ. Είναι όλες εκείνες και όλοι εκείνοι που ποτέ δεν ζήτησαν τίποτα και όταν τους καλούσε η παράταξη ήταν παρούσες και παρόντες».

Επιδιώκοντας να στείλει ένα σήμα εσωκομματικής ανακωχής, συμπλήρωσε πως «ο πυρσός μας έχει μάθει να αγωνιζόμαστε για τις ανάγκες της κοινωνίας και όταν έρχεται η μάχη να βάζουμε τις όποιες πικρίες ή αντιρρήσεις στην άκρη για την πατρίδα», χαρακτηρίζοντας αυτή τη στάση ως τον λόγο που κράτησε τη Νέα Δημοκρατία όρθια για 52 χρόνια.

Από τις «δύο ψυχές» του Φλωρίδη στα «πολιτικά διαζύγια» του Θεοδωρικάκου

Από την πλευρά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, τοποθετήθηκε ανοιχτά στη συζήτηση για την ιδεολογική φυσιογνωμία του κόμματος, στηρίζοντας την επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη για άνοιγμα στο κέντρο.

«Αν κάτι κατάφερε η Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ότι διακριτά πολιτικά ρεύματα τα συγκρότησε σε ενιαίο», υπογράμμισε ο υπουργός Δικαιοσύνης, σημειώνοντας πως το μεγάλο πλεονέκτημα του κόμματος είναι ακριβώς η σύνθεση διαφορετικών τάσεων.

Απαντώντας σε όσους ζητούν στενότερα ιδεολογικά σύνορα, ο κ. Φλωρίδης προσέγγισε με τον δικό του τρόπο το ζήτημα: «Επειδή κάποιοι μιλάνε για την ψυχή της παράταξης, θέλω να πω ότι οι μεγάλες παρατάξεις δεν έχουν μια ψυχή, έχουν τουλάχιστον δύο ψυχές. Η Νέα Δημοκρατία έχει τη λαϊκή της ψυχή, έχει όμως και τη φιλελεύθερη ψυχή της». Παράλληλα, προειδοποίησε για τις συνέπειες μιας επιστροφής σε κλειστά κομματικά σχήματα, τονίζοντας ότι όσοι υποστηρίζουν πως το μέλλον του κυβερνώντος κόμματος μπορεί να το εγγυηθούν μόνο όσοι πιστεύουν σε μία και μοναδική ψυχή, στην πραγματικότητα υπονομεύουν την προοπτική του.

Στην ίδια γραμμή, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, έδωσε έμφαση στην ανάγκη για καθολική συστράτευση, υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες της επόμενης κάλπης. «Η μάχη που θα δώσουμε τις επόμενες εκλογές δεν θα είναι εύκολη, θα είναι η πιο δύσκολη που έχουμε περάσει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια», προειδοποίησε, ξεκαθαρίζοντας ότι στην προσπάθεια αυτή «δεν περισσεύει κανένας» και υπενθυμίζοντας τη θέση που είχε διατυπώσει και στην πρόσφατη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ότι δηλαδή «δεν έχει δικαίωμα να λείψει κανείς».

Η αναφορά αυτή, όπως εξήγησε, στρέφεται προς όλους και κυρίως προς στελέχη με μακρά ιστορική πορεία, τονίζοντας ότι «η Νέα Δημοκρατία ήταν, είναι και θα είναι το σπίτι τους, διότι δεν μπορεί να είναι διαφορετικά». Θέλοντας να αναδείξει τα προβλήματα που δημιουργεί η εσωκομματική αποστασιοποίηση, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι «κανένα πρόβλημα δεν λύνεται με την απουσία, ούτε ακόμη χειρότερα, με τα πολιτικά διαζύγια, τα οποία δεν πήγαν ποτέ καλά σε αυτή την παράταξη», καλώντας τους διαφωνούντες να το ξανασκεφτούν: «Ας το σκεφτούν, διότι υπάρχει ακόμη χρόνος».

Η αντεπίθεση Γιάννου για υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ και το «πλήγμα» της διαγραφής

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η τοποθέτηση του δικηγόρου του Αντώνη Σαμαρά και μέλους του Δ.Σ. του Ιδρύματος «Αντώνης Σαμαράς», Δημήτρη Γιάννου, ο οποίος από το βήμα του συνεδρίου αποτύπωσε το κλίμα της άλλης πλευράς. Στην ομιλία του επεσήμανε χαρακτηριστικά: «Κάποιοι πιστεύουν ότι είμαστε μονόδρομος για την κοινωνία και ότι η σημερινή μας βάση ταυτίζεται με όλες μας τις επιλογές. Κάποιοι θεωρούν ότι όλα πάνε καλά, αλλά η διαχείριση κρίσιμων υποθέσεων όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υποκλοπές, δημιουργούν πρόβλημα. Ζητάμε από όλους να ιδρώσουν τη φανέλα, όταν σχεδιάζουν άλλοι για εμάς που δεν φόρεσαν ποτέ αυτή τη φανέλα».

Παράλληλα, αναφέρθηκε ευθέως στην ηχηρή απουσία των δύο πρώην ηγετών, σημειώνοντας: «Δεν μου αρέσει που σε αυτό το συνέδριο δεν βλέπω τον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά, δύο πυλώνες της παράταξης. Αντιμετωπίστηκαν ως βάρος».

Αναφερόμενος στην αποπομπή του πρώην πρωθυπουργού, ο κ. Γιάννος τόνισε ότι «η διαγραφή Σαμαρά ήταν και παραμένει λάθος, γιατί οι απόψεις του αγγίζουν την καρδιά της βάσης», ενώ κατέληξε στέλνοντας ένα μήνυμα για την επόμενη μέρα: «Οι διαφορές δεν λύνονται με διαγραφές ή διαμεσολαβητές, λύνονται με απευθείας συνάντηση, ένα τηλεφώνημα. Είναι πλήγμα που πρέπει να κλείσει».

Το «μανιφέστο» Δένδια και η επιστροφή στις «ρίζες» της παράταξης

Με μια ομιλία που έφερε χαρακτηριστικά πολιτικής πλατφόρμας για την επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας, ο Νίκος Δένδιας εισέπραξε ένα από τα πιο θερμά χειροκροτήματα του συνεδρίου.

Ο υπουργός Άμυνας, μιλώντας σε μια γεμάτη αίθουσα, φρόντισε από τα πρώτα λεπτά της τοποθέτησής του να ξεκαθαρίσει τη δική του οπτική για την ταυτότητα του κόμματος. «Η Νέα Δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας. Δεν συγκροτείται από συνασπισμούς συμφερόντων, δεν έχει στο καταστατικό DNA της τη νομή της εξουσίας. Δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο, ως προίκα για πλουτισμό ημετέρων», υπογράμμισε.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Δένδιας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη λαϊκή βάση της παράταξης, τονίζοντας ότι το κόμμα δεν πρέπει να αποκοπεί από τις ρίζες του ούτε να εγκλωβιστεί σε στενά ιδεολογικά διλήμματα, ενώ άφησε αιχμές για τον ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών προσώπων στη διακυβέρνηση.

«Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη», επεσήμανε, προσθέτοντας: «Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών, δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται επ’ ονόματι του λαού, όχι στο όνομα μιας αφ’ υψηλού τεχνοκρατικής αλήθειας».

Η αναφορά στον Αντώνη Σαμαρά και η προειδοποίηση να μην μας αλλάξουν οι πολίτες

Σε μια αποστροφή του λόγου του που συζητήθηκε έντονα, ο υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε ονομαστικά στον Αντώνη Σαμαρά, υπενθυμίζοντας μια θεσμική επιτυχία της διακυβέρνησής του, λίγες μόλις ημέρες μετά την κοινή τους παρουσία, δίπλα δίπλα, στην αναγόρευση του Ευάγγελου Βενιζέλου σε επίτιμο διδάκτορα. Όπως σημείωσε, η παράταξη πιστεύει βαθιά στο κράτος δικαίου «και αυτό το απέδειξε όταν επί πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά στείλαμε εκεί που ανήκει την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής». Συμπλήρωσε μάλιστα σε έντονα προσωπικό τόνο: «Είμαι περήφανος που τις υπηρετώ [σ.σ. αυτές τις αρχές], που δεν παρεκκλίνω από αυτές, που δεν μεταλλάσσομαι, που δεν εξαρτώμαι, που δεν γίνομαι κλώνος άλλων αντιλήψεων, που δεν γινόμαστε κακέκτυπα ξένων για εμάς προτύπων».

Ο κ. Δένδιας δεν δίστασε να προχωρήσει και σε μια αυστηρή αυτοκριτική για την κυβερνητική λειτουργία, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο του «κυβερνητικού ιδρυματισμού» και καλώντας τους υπουργούς να ακούν τους βουλευτές που βρίσκονται σε άμεση επαφή με την κοινωνία.

Παράλληλα, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τα δημοσκοπικά ευρήματα και τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, απορρίπτοντας κάθε λογική αλαζονείας: «Οι ευρωεκλογές ήχησαν ως καμπάνα κινδύνου. Απωλέσαμε το 55% της εκλογικής μας δύναμης», ανέφερε χαρακτηριστικά, καταλήγοντας με το μήνυμα ότι «οι πολίτες περιμένουν πολλά από εμάς, περιμένουν να αλλάξουμε τον τόπο αλλιώς κινδυνεύουμε εμείς να μας αλλάξουν αυτοί». Αυτή η δημόσια διαφοροποίηση του κ. Δένδια δεν ήρθε ως κεραυνός εν αιθρία, καθώς ο υπουργός Άμυνας είχε εκπέμψει ανάλογα σήματα ανησυχίας πριν από περίπου τρεις μήνες από το Αγρίνιο. Μιλώντας τότε σε εκδήλωση της ΔΕΕΠ Αιτωλοακαρνανίας, είχε εκφράσει την έντονη αγωνία του για τη δημοσκοπική υποχώρηση του κόμματος.