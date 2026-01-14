Την θέση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αναλαμβάνει ο Γιώργος Βαγενάς μετά την παραίτηση του Γιώργου Σαουνάτσου την οποία ζήτησε και έλαβε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, μετά το πολύωρο μπλακ άουτ στα συστήματα ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, το οποίο προκάλεσε έντονο προβληματισμό για τη λειτουργία κρίσιμων υποδομών.

Ο κ. Βαγενάς αναλαμβάνει τα εν λόγω καθήκοντα προσωρινά, όντας Υποδιοικητής Αεροναυτιλίας έως την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών που δρομολογούνται για τον ορισμό νέου διοικητή στην ΥΠΑ.

Ποιος είναι ο κ. Βαγενάς

Ο κ. Βαγενάς είναι Αντιπτέραρχος ε.α., με 39 χρόνια διακεκριμένης σταδιοδρομίας στην Πολεμική Αεροπορία (1981–2020), κατά τη διάρκεια της οποίας υπηρέτησε σε πλήθος κρίσιμων επιτελικών και επιχειρησιακών θέσεων. Διαθέτει εκτενή εμπειρία στην ανώτατη διοίκηση και ηγεσία, με εξειδίκευση στους τομείς της αεράμυνας, της αμυντικής πολιτικής και των διεθνών σχέσεων.

Είναι απόφοιτος της Σχολής Ικάρων, πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο του Surrey. Από το 2021 είναι πιστοποιημένος Project Management Professional (PMP) από το Project Management Institute, ενώ από τον Μάρτιο του 2024 εκτελεί χρέη Υποδιοικητή της ΥΠΑ με αρμοδιότητα την Αεροναυτιλία.

Ο κ. Βαγενάς ομιλεί την αγγλική γλώσσα, είναι έγγαμος και πατέρας μίας κόρης.